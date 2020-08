Niuman western show, spettacolo per tutta la famiglia all’arena di Montemerlo

L’Arena di Montemerlo sabato 22 agosto (alle 21) si trasforma in uno scenario d’oltre oceano, portando il pubblico nell’emozionante e avventuroso Far West, quello dei rodei e delle gare a cavallo. Il fulcro dello spettacolo sarà la straordinaria esibizione di Donald e Vanessa Niuman, la coppia sarà pronta a stupire la platea con giochi di destrezza che prevedono tiri con il lazzo, proprio come fanno i cowboy, poi dimostrazioni con le fruste e lazos che si alternano anche a gag comiche e qualche parentesi a sorpresa pensata per i più piccoli. Lo spettacolo, portato in scena da professionisti, è adatto a tutta la famiglia.

In breve

Sabato 22 agosto ore 21

Niuman Western Show

Spettacolo western per tutta la famiglia

Ingresso

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al 3405381060.

Info web

https://www.facebook.com/events/375710066748518/

https://www.facebook.com/arenadimontemerlo