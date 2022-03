“No Look”, spettacolo alla Casa dei Carraresi di Due Carrare

La compagnia teatrale Matricola Zero sara? in scena a marzo con il suo spettacolo “No Look” per due date padovane: alla Casa dei Carraresi di Due Carrare il 5 marzo alle ore 21, e al Teatro Bellini di Montagnana il 15 marzo alle ore 21.

No look e? una storia di calcio femminile inserita in un microcosmo particolare: Campo San Cristoforo, un paesino sulla Riviera del Brenta. Con l’occasione di un torneo estivo di calcio, una squadra tutta al femminile scombina gli equilibri della vita di paese e della vita di Cecilia, la giovane barista del Bar Sport e calciatrice di grande talento. Il monologo e? stato scritto da Marco Mattiazzo, diretto da Michele Tonicello e vede in scena Eleonora Marchiori nei panni della giovane protagonista. Lo spettacolo ha raccolto molti consensi nella fase di lavorazione grazie alla residenza “Montagne Racconta 2020”, tenuta dal drammaturgo, regista e scrittore Francesco Niccolini. Il Teatro Stabile del Veneto ha collaborato attivamente alla buona riuscita dell’allestimento mettendo a disposizione i suoi spazi per le prove.

Matricola Zero e? una associazione culturale e compagnia teatrale under 35 fondata nel 2018 da dieci ex allievi dell’Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto, tutti diplomati nel 2017. Da tre anni si occupa di sviluppare nuove drammaturgie nell’ambito del teatro civile, del teatro ragazzi, del teatro itinerante e della rivisitazione di autori veneti. Ha collaborato con Teatro Boxer di Andrea Pennacchi, con l’Universita? degli Studi di Padova e con il Teatro Stabile del Veneto per “Una stagione sul sofa?” e per alcuni contenuti della piattaforma Backstage.

Il drammaturgo Marco Mattiazzo: “Con i mondiali di Francia 2019, per un breve periodo la nazionale femminile di calcio ha appassionato l’Italia con il suo splendido percorso. L’interesse dei media e dell’opinione pubblica per il calcio femminile e per le contraddizioni che si trova a vivere nella nostra societa? e? pero? velocemente scemato dopo la fine del torneo. Con “No Look” abbiamo voluto raccontare la storia di una giovane calciatrice in un piccolo paese italiano, come ce ne sono tante oggi nei nostri campetti di provincia, cercando di soffermarci sulla semplicita? e la naturalezza della sua parabola sportiva, sul suo desiderio di tirare calci a un pallone. Certo, esistono eccome le diffidenze, i sarcasmi, i piccoli grandi atti di discriminazione, ma esiste soprattutto un personaggio sfaccettato, Cecilia Longo, che spesso fatica a confrontarsi con la sua stessa passione e che trovera? nel torneo comunale di Ferragosto, e nella sua eterogenea squadra femminile, un possibile riscatto.

Il regista Michele Tonicello: «Quando abbiamo deciso di parlare di calcio femminile, subito e? stato chiaro che dovevamo soffermarci sull’essenza della questione: raccontare di calcio, raccontare di femminile. Se uno spettacolo sul calcio poteva dare - a me e a Marco, il dramaturg - l’impressione di un lavoro alla portata (il maschio italiano per antonomasia ne sa di calcio, a palate), il punto di vista di femminile ci ha portato a rivalutare paradigmaticamente la questione. E quindi una serie di domande sono venute a galla: cosa vuol dire essere calciatrice, oggi, in Italia? Cosa spinge una bambina a giocare a calcio? Che differenze ci sono fra calcio maschile e femminile? Ma soprattutto: perche? sono cosi? importanti queste domande? Ed ecco che, man mano che il lavoro avanzava, il femminile e il maschile sono andati intrecciandosi per lasciar spazio solo al punto di partenza naturale: il calcio. L’esigenza di riconoscere il gioco come superamento delle differenze di genere».

Foto articolo da comunicato stampa