"Noi, le api e l'ambiente", conferenza online su piattaforma Zoom

Martedì 8 febbraio 2022, ore 18, in programma una conferenza on-line su piattaforma Zoom “Noi, le api e l’ambiente” con il Prof. Sergio Angeli, Libera Università di Bolzano.

“Se le api scomparissero dalla terra, per l’uomo non resterebbero che 4 anni di vita”

In questa interessante conversazione il prof. Angeli, avvalendosi degli esiti di un'importante ricerca sulla presenza di sostanze chimiche nel polline raccolto dalle api in Val di Sole, ci farà comprendere quanto vitale ed importante sia la vita e l'azione delle api per la biodiversità e per capire la qualità dell'ambiente circostante.

L'analisi rivela aspetti preoccupanti e fa capire che tra le non poche sostanze pericolose ritrovate, alcune sono addirittura da tempo vietate.

Il lavoro è stato condotto in collaborazione con l'associazione Apicoltori della Val di Sole, Peio e Rabbi e la Libera Università di Bolzano.

La conferenza ha una durata di circa un'ora e la partecipazione è libera.

Il link per collegarsi verrà inviato il giorno prima della conferenza all’indirizzo email indicato in fase di prenotazione.

L'utilizzo della piattaforma Zoom è stato reso possibile grazie al contributo di Luxardo e UnisVe.

in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Informazioni

FAI – Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Padova

Casa della Rampa Carrarese – via Vallaresso 32 – 35121 Padova

padova@delegazionefai.fondoambiente.it - https://fondoambiente.it/

Info web

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/noi-le-api-e-l-ambiente-14163/

Foto articolo da comunicato stampa