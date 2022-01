"Non solo un lattante", incontro per genitori di bimbi dai 2 ai 12 mesi

I primi mesi sono fondamentali per capire il proprio figlio, figlia e per capirsi come genitori. I piccoli manifestano i loro bisogni e il nostro modo di rispondere e di accudire è la prima forma di amore, ma anche di educazione che offriamo loro, per non sentirci confusi nelle azioni che facciamo, per non aver paura di viziarli, per costruire una buona relazione. Presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=kwGz0QFU47E.

Web: https://assinsieme.com/web/index.php/chi-un-bambino-0-2-anni/.