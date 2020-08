"Note raccontate", Luca Francioso in concerto a Vigodarzere

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/593298274946799/

Venerdì 11 settembre dalle ore 20.30 alle 22.30 "Note Raccontate" con Luca Francioso in concerto in via Giacomo Zanella, 28 a Vigodarzere.

Dettagli

Ci si immergerà in un luogo naturale come il parco privato di Casa Paolina di Vigodarzere nella provincia di Padova, uno spettacolare scenario nel verde, rilassante e coinvolgente, ideale per ascoltare brani originali per chitarra acustica del musicista e scrittore Luca Francioso.

La partecipazione all’evento è a offerta libera e consapevole e solo su prenotazione tramite Eventbrite.

Come iscriversi:

Clicca su biglietti oppure sul link https://bit.ly/2WYjjxV e segui le istruzioni

Importante

Con questa registrazione dichiari di non essere sottoposto a quarantena e di non essere risultato positivo al Covid 19; per la serata portare con sè coperta per sedersi sul prato, la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone; chi può cerchi di organizzarsi in modo da arrivare al parco di Villa Paolina con meno auto possibili, agevolando così le operazioni di parcheggio.

Al termine della serata verrà raccolta un offerta libera e verrà offerto un aperitivo a tutti i presenti.

Chi è Luca Francioso?

Luca Francioso è un artista poliedrico: suona la chitarra acustica, compone e insegna musica, scrive romanzi, racconti e poesie, disegna e si occupa di grafica, video e web design. Ha una prolifica produzione artistica e un’intensa attività concertistica, in Italia e all’estero.

Chitarrista, compositore e scrittore, Luca Francioso nasce il 19 maggio 1976 a Reggio Calabria.

Inizia lo studio della chitarra classica nel 1987 con il Mo. Giuseppe Alati e si avvicina alla tecnica Fingerstyle nel 1996, perfezionandola nel 1997 con il chitarrista Franco Morone. Comincia a scrivere i suoi primi racconti nel 1991.

Ha all’attivo 55 produzioni tra album, EP, singoli, DVD, live, raccolte, manuali fingerstyle, romanzi e racconti e ha suonato in più di 1000 concerti, proponendo il suo spettacolo “Note raccontate” in 11 paesi diversi (Italia, Spagna, Inghilterra, Svizzera, Francia, Belgio, Austria, Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia).

Insieme ai consueti eventi live in locali, auditorium e teatri propone concerti privati nelle case (“Concerto a domicilio”), aprendo anche le porte della propria abitazione due volte all’anno (“Suoni di casa mia”), concerti in quota (“Musicammina”) e concerti come buskers tra le vie delle città.

Ha condiviso il palco con numerosi artisti internazionali (tra cui Reno Brandoni, Franco Morone, Massimo Varini, Giovanni Baglioni, Maneli Jamal, Don Alder) e ha partecipato ai più importanti festival chitarristici italiani (tra cui “Acoustic Guitar Meeting” di Sarzana, “Ferentino Acustica Festival”, “Soave Guitar Festival”, “Acoustic Franciacorta”), esibendosi più volte anche al “Namm Show” di Anaheim (Los Angeles) e al “Musikmesse” di Francoforte.

Vive e lavora in provincia di Padova, dove alterna le attività concertistica e didattica ad un’intensa produzione musicale e letteraria.

Sito internet: www.lucafrancioso.com