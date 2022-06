Notti bianche 2022 a Cittadella

Prezzo non disponibile

Cittadella torna ad accendersi di bianco e lo fa con due notti all'insegna dello shopping e del divertimento.

Il 10 e l'11 giugno 2022 tornano le Notti Bianche.

Pensato e curato dal nuovo direttivo di Vivi Cittadella in collaborazione con tutti i commercianti, Ascom e Confesercenti, l'evento vedrà:

- negozi aperti dalle 21 alle 24;

- atmosfere vintage immerse nel verde;

- musica dal vivo con due band che allieteranno le serate. In particolare:

Venerdì 10 giugno dalle 21.30 “Four Back – Beatles cover band”

Sabato 11 giugno dalle 21.30 “Hand rolling band” - Gruppo blues.

E poi ancora

- street food;

- aboratori per bambini in Piazza Pierobon. In particolare:

Venerdì 10 giugno alle 18 presso la libreria Lester&Bob "Piccola pantera va in città" - laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni;

Sabato 11 giugno alle 20 presso la libreria Lester&Bob "Il prato fiorito si veste di cielo stellato" - laboratorio creativo di arteterapia per le famiglie.

Entrambe le serate potranno essere “vissute” anche dall'alto: per l'occasione infatti il Camminamento di Ronda sarà aperto by night dalle 21 alle 23.

«Dopo più di due anni di pandemia, torna un evento da sempre molto sentito ed atteso dai cittadellesi che finalmente possono vivere la nostra città anche di sera. Un ringraziamento a Vivi Cittadella, a tutti i commercianti, ad Ascom, Confesercenti e a tutti coloro che si sono fatti promotori di quel ritorno di vitalità che da sempre ci appartiene.

Vi aspettiamo numerosi».

