Notte Bianca a Montegrotto Terme

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione de "La Notte Bianca Montegrotto Terme" nella serata di Sabato 20 Luglio 2024, a Montegrotto Terme (PD), per le Vie del Centro Cittadino, dalle ore 18:00 alle ore 01:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, Bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa.

Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile. Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food che proporanno golosi Menù legati al territorio di provenienza. Per tutta la serata si alterneranno Spettacoli, Musica, Animazioni per Grandi e Bambini con il seguente programma:

Piazza Carmignoto: Spettacolo Radio Company Live - Musica e Animazione con i Dj's della Radio e il Corpo di ballo.

Incrocio degli Scavi: Kartunia - Cartoon Rock Band.

Via Ottaviana: A Star is Born - Ballo Country.

Parco Monstar: Spettacolo di Latino-Americano; Fontane Danzanti; Mostra di Auto Americane.

Via Aureliana: Area Bimbi con piccolo Luna Park e Giochi Gonfiabili.

Via Aureliana angolo Via Plinia: Flashdance - solo Hit da Ballare!

Piazza I° Maggio: Alberto Giorgi e Laura - Spettacolo di Magia.

Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: tel. 347.0495286