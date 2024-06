"La notte di Castelvetri"

Musica, storia e tradizione si fondono in un appuntamento imperdibile! Non perdete l'opportunità di immergervi nelle gloriose pagine della storia di Este, riscoprendone l'antica passione per la musica delle bande. "Fate largo, arriva la banda!" è un documentario avvincente che vi condurrà in un viaggio indietro nel tempo, rievocando la nascita dell'Istituto Musicale "Giuseppe Farinelli" nel lontano 1827.

Ma l'emozione non finisce qui! Per la prima volta dopo oltre mezzo secolo, riecheggeranno le note della marcia "Omaggio alla Cittadinanza Estense", composta nel 1950 dal maestro Gaetano Castelvetri. Un'esperienza unica resa possibile grazie all'impegno della Banda Musicale di Lozzo Atestino.

Ingresso gratuito, info e prenotazioni su www.videostoria.it/videostoria-film-festival/