La notte degli archivi - Archivio comunale di Este

L'Archivio comunale di Este "Bianca Lanfranchi Strina" apre le sue porte al pubblico in occasione de "La notte degli archivi" per accompagnare appassionati e curiosi alla scoperta del patrimonio archivistico cittadino.



Venerdì 7 giugno dalle ore 21 alle ore 24 per visitare alcune sale dell'archivio e vedere in anteprima il video realizzato per "Archivissima 2024" sulla storia dell'Istituto Musicale "Giuseppe Farinelli" di Este.

Ingresso gratuito, visite ogni 30 minuti.

Posti limitati, prenota ora su www.videostoria.it/archivissima24 o telefonando al numero 0429 619044 (Biblioteca Civica di Este).