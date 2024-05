“Notte degli Archivi”, l’Archivio Storico Comunale di Este apre le sue porte al pubblico

Anche quest’anno il Comune di Este partecipa con il suo Archivio Storico “Bianca Lanfranchi Strina” alla rassegna nazionale “Archivissima 2024”. Il tema è la passione, sentimento e desiderio che ha guidato l’attività dell’Istituto Musicale “Giuseppe Farinelli”, attivo a Este con la sua banda e la scuola di musica musica dal 1827 al 1959, e raccontata nel filmato realizzato dall’associazione Videostoria.

In occasione della “Notte degli Archivi” organizzata da Archivissima per venerdì 7 giugno 2024, l’Archivio Storico Comunale di Este apre le sue porte al pubblico dalle ore 21 alle ore 24 accompagnando appassionati e curiosi attraverso alcune sue sale con visite guidate ogni 30 minuti. Ingresso gratuito, ultima visita alle ore 23.30. Posti limitati, per prenotazioni è possibile consultare il sito web www.videostoria.it o telefonare al numero 0429 619044 (Biblioteca Civica di Este).

I visitatori saranno accompagnati attraverso alcune sue sale dell’archivio, alla scoperta dei documenti che custodiscono secoli di storia cittadina. Ogni visita è introdotta dalla proiezione del filmato, realizzato per “Archivissima 2024”, che riassume brevemente i più di 130 anni di storia dell’Istituto attraverso documenti e immagini inedite.

«Non tutte le Città possono vantare un Archivio Storico come quello che abbiamo a Este. - commenta l’Assessore alla Cultura Luigia Businarolo – Archivissima è un progetto al quale partecipiamo da alcuni anni, con l’elaborazione di filmati che valorizzano alcuni documenti significativi per la storia della nostra comunità. Quest’anno, finalmente, abbineremo alla partecipazione al video concorso la realizzazione di un evento che permetterà ai cittadini di visitare questo luogo così significativo proprio per il fatto che custodisce un patrimonio che ci permette di ricostruire il passato e di comprendere il presente di Este. Non solo la musica, rivissuta attraverso le note dello storico Istituto G. Farinelli, ma la stessa storia della nostra città, attraverso l’Archivio si trasforma in passione».

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Sito web di Videostoria: https://www.videostoria.it/ archivissima24/

Biblioteca Civica di Este: 0429 619044 (lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13 e 15-19; martedì e giovedì 15-19; sabato 8.30-12)

https://www.comune.este.pd.it/it/news/118584/archivissima-2024-la-notte-degli-archivi-venerdi-7-giugno