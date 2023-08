Pronti a sognare con le stelle cadenti a Villa dei Vescovi? Tutti i dettagli dell’evento

Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo, da sempre la serata considerata magica per osservare le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Magari pensando ad una persona cara. O osservare proprio con lei una stella cadere per poi esprimere lo stesso desiderio.

Per l’occasione giovedì 10 agosto FAI - Villa dei Vescovi propone una nuova edizione di La Notte di San Lorenzo a Villa dei Vescovi ospitata sulla terrazze panoramiche dello storico edificio. Con tre occasioni imperdibili: le visite guidate al calar della sera (ore 19, 20 e 21); l’osservazione delle stelle in terrazza sud con la guida di Roberto Sannevigo del Planetario di Padova e una romantica cena sotto le stelle servita in terrazza est ed ovest dall’Enoteca Bistrò Villa dei Vescovi (prenotazione obbligatoria e acquisto biglietto Villa obbligatorio).

INFO e prenotazioni su www.villadeivescovi.it

#LASCIENZA Dimenticavamo: quelle che tradizionalmente vengono chiamate Stelle cadenti in realtà sono lo sciame meteorico delle Perseidi, che possono essere viste guardando verso il quadrante Nord-Est della volta celeste, verso la costellazione di Perseo. Ma astronomia a parte il romanticismo delle stelle cadenti è rimasto immutato nei secoli.

#NOVITÀ Con agosto il calendario di apertura settimanale di FAI - Villa dei Vescovi prevede l’accesso al pubblico dal mercoledì alla domenica, con due orari: mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica orario unico dalle 10 alle 18.

#MERCOLEDÌ E questa sera torna Mercoledì in Vigna l’evento in vigneto proposto in collaborazione con Enoteca Bistrò Villa dei Vescovi e Finestra sui Colli: la Cena in Vigna sugli Euganei ovvero una proposta di vini del territorio (Villa dei Vescovi è l’Enoteca della Strada del Vino Colli Euganei), drink e cicchetti. Ingresso nel vigneto 3 euro con prenotazione consigliata. Si accede dal portale est (Via Tito Livio).

#SABATO E per chi ama vivere un sabato sera differente ecco Aperitivo in Villa, ospitato sulla terrazza ovest e sulla scala dei limoni della villa con degustazione di cicchetti, vini e cocktails. È possibile cenare in terrazza est presso Enoteca Bistro. Prenotazione allo 351.6181682

Villa dei Vescovi si trova nel verde di una campagna veneta rimasta intatta, spicca su un poggio dei Colli Euganei. Rappresenta un monumento importante nel panorama delle ville venete, che introduce in queste terre il gusto per la classicità e gli echi rinascimentali romani, anticipando così l'estetica del Palladio.

Avvicinandosi alla Villa, una distesa di vigneti lascia il posto alle geometrie verdeggianti del brolo, poi la bellezza del paesaggio reale torna a rispecchiarsi nei panorami idealizzati delle logge e degli interni interamente affrescati dal pittore fiammingo Lambert Sustris. La vocazione originaria di luogo capace di ispirare ed elevare lo spirito sopravvive ancora oggi: l’invito infatti è quello di godere di Villa dei Vescovi prendendosi il tempo per trascorrervi una giornata di ozio creativo o per soggiornare nella sua residenza di charme, assaporando i benefici della sua rasserenante atmosfera.

Villa dei Vescovi - Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia. Telefono +39.049.9930473 email faivescovi@fondoambiente.it | www.fondoambiente.it

