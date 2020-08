Notte di Ferragosto al parco Frassanelle: musica live, street food gourmet e molto altro

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/895856794255502/

Sabato 15 agosto dalle ore 19 notte di Ferragosto parco Frassanelle.

Dettagli

Sabato 15 agosto, a partire dalle 19, per concludere in bellezza la prima giornata della Festa dell’Acqua, proseguiamo la festa sotto le stelle, con musica live, street food gourmet e molto altro... siamo aperti fino a mezzanotte!

Cosa troverete

***Bagni di gong sotto le stelle***

(su prenotazione)

Dalle 21 alle 23 potrete provare l’incredibile esperienza dei bagni di gong alla luce della luna: un’immersione totale che permette di risvegliare ricordi, favorisce uno stato meditativo e una miglior comprensione di noi stessi.

***Visita serale alle grotte***

Le grotte rimarranno eccezionalmente aperte fino alle 23, per consentirvi di visitarle in modo inedito, in un’atmosfera misteriosa e incantata.

***Street Food***

Cibo da strada rigorosamente gourmet! Materie prime di qualità, birra artigianale, gelati, e tante altre sfiziosità per tutti i palati! Il tutto accompagnato da musica live

Saranno con noi

Brambù con hamburger gourmet (anche in versione vegetariana) e birre artigianali;

con hamburger gourmet (anche in versione vegetariana) e birre artigianali; Nautilus fish & wine con le fritture di pesce, l’angolo bacaro e una ricercata selezione di vini dei colli;

con le fritture di pesce, l’angolo bacaro e una ricercata selezione di vini dei colli; Az. Agr. Valle Madonnina con affettati, formaggi km 0, caffetteria e dolci fatti in casa;

l’angolo dei gelati artigianali.

Prezzi e informazioni:

ingresso parco adulti euro 6

ingresso parco bambini dei 6 anni ai 13 anni euro 3

ingresso parco + grotte adulti euro 10

ingresso parco + grotte bambini dei 6 ai 13 anni euro 6

bagni di gong (solo adulti): euro 15 compreso l’ingresso al parco

parcheggio: euro 2

Prenotazioni Bagni Di Gong:

info@frassanelle.it

whatsapp 335 1274149 / 335 1274151

Informazioni importanti