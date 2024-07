"Notte gotica", il festival della cultura dark/goth in un vero castello medioevale

Sabato 3 agosto 2024 il Castello di San Martino della Vaneza si prepara ad accogliere l'evento gotico più atteso dell'anno: NOTTEGOTICA, il festival che celebra la cultura gotica in tutte le sue forme, offrendo una serata ricca di mistero, magia e musica. Gli amanti del mistero e dell'occulto potranno immergersi in un'area expo dedicata, dove cartomanti ed esperti di esoterismo saranno pronti a svelare i segreti del futuro. NOTTEGOTICA non sarà solo musica e magia. Una mostra d'arte e letteratura dark e occulta permetterà ai visitatori di esplorare opere di artisti e scrittori che hanno saputo catturare l'essenza del gotico.

La colonna sonora della serata sarà affidata ai Philosophy of Evil (POE), una live band che attraverso melodie metal racconta le storie del celebre scrittore noir Edgar Allan Poe. Un concerto che promette di trasportare il pubblico in un viaggio oscuro e avvincente, tra le pagine dei racconti più inquietanti e affascinanti della letteratura gotica. Durante la serata inoltre sarà possibile venire in contatto con le esperienze vissute dai Ghost Hunter di Padova, promettendo brividi anche ai più scettici.

L'evento sarà arricchito da una varietà di truck food e chioschi che proporranno cibi e bevande storiche. Una birreria allestita per l'occasione offrirà una selezione di birre e altre bevande tipiche, garantendo un'esperienza culinaria che soddisferà tutti i palati. Il Castello di San Martino della Vaneza vi aspetta per una notte indimenticabile di arte, musica e cultura.