"La notte nera", il festival del mistero, dell'esoterismo e della magia a Padova

Sabato 23 Luglio l'appuntamento più Mistico e Dark dell'estate Padovana torna al Parco della Musica in tutta la sua prepotenza: La Notte Nera 2022 - Lo Sfogo! La notte in cui tutto il divertimento è permesso! Quest'anno le ambientazioni e le animazioni saranno ispirate al celebre film horror "La Notte del Giudizio". Ad accompagnare la serata ci sarà il concerto Live dei Nanowar of Steel, parody comedy metal band e a seguire DJ Roots.

Per tutta la notte potrete trovare:

espositori a tema mistero - esoterismo - magia - misticismo - horror - fantasy - moda dark/goth/fetish/steampunk - benessere dell'anima

professionisti dell'occulto provenienti da tutta Italia, cartomanzia, tarologia, astrologia, lettura delle rune e della mano

conferenze-spettacolo con ospiti d'eccezione legati al mondo del Mistero e del Paranormale

oltre 10 fotografi accreditati

spettacolo con i Vampiri di Dexter Hall, figuranti horror e magie con il fuoco a cura del gruppo Firetales

birra, pizza e ippocrasso

È possibile partecipare alla manifestazione indossando un abbigliamento a tema "notte del giudizio" oppure dakr, gotico, metal, horror e fantasy. Apertura dei cancelli a partire dalle ore 19.30, costo biglietto 10 euro, bambini fino a 7 anni gratis. Il Parco della Musica Padova si trova a Padova (loc. Stanga) in via Del Pescarotto.