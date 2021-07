"La notte nera", torna il festival del mistero e della magia a Padova

Sabato 24 Luglio, dopo un anno di stop torna al Parco della Musica “La Notte Nera”, l’originale Festival del Mistero e della Magia, che negli anni passati ha fatto molto discutere per i suoi contenuti dark ed esoterici. Dalle ore 19.30 il Parco della Musica si trasformerà in un giardino incantato popolato da strane creature provenienti dai mondi più fantastici e misteriosi: arcani, druidi, fantasmi, zombie, cosplay e gotiche lolite di fine ‘800. L'evento quest'anno sarà ispirato film d'animazione “The Nightmare Before Christmas” capolavoro del regista Tim Burton.

I visitatori potranno fare acquisti in un mercato unico nel suo genere. Alla manifestazione, infatti, prenderanno parte oltre 50 standisti provenienti da tutta Italia, legati al mondo del “Mistero”, gotico e paranormale. Non mancheranno cartomanti, astrologi ed altri professionisti dell'occulto che sapranno leggervi la mano e la mente.

All'interno del Giardino di Cristallo verrà allestita una sala conferenze con ospiti d'eccezione: Gessica Reginato, tarologa, che ci parlerà dell'albero genealogico e dei poteri che vengono tramandati nei passaggi generazionali; Geraldo Lafratta, numerologo, che saprà spiegarci il significato dei numeri ricorrenti nella nostra vita; e per finire “Real Ghost Venice”, cacciatori di fantasmi ed esperti di paranormale che ci mostreranno i risultati delle loro ricerche su ville e castelli infestati.

Durante la serata si susseguiranno animazioni con il fuoco, a cura del gruppo FIRETALES, un contest-show dove verranno premiati migliori outfit a tema “Notte Nera”, il Boia di Noale, area photoset e l'imperdibile spettacolo della Spleen Orchestra, concerto tributo al regista Tim Burton. Attivo per tutta la sera servizio ristorazione e pub. Il tutto si svolgerà nel pieno del rispetto delle normative sul contenimento del Covid-19. Il Parco della Musica via aspetta. E non dimenticatevi l'abito scuro!

