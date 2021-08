La notte di san Lorenzo al Chiosco di Padova

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/347479527085902/

"Notte di Stelle

Notte di San Lorenzo

il Chiosco sarà la tua spiaggia, si farà buio per far posto alle stelle, si farà fuoco per far posto alla musica, si farà spazio per far posto agli amici, si farà amicizia per far posto agli abbracci".

Vivamente consigliata la prenotazione al 3342004006, anche via Whatsapp.

Domenica sera si cena con grigliata o pizza.

Aperti da martedì a domenica dalle 18

Domenica dalle 12; domenica sera solo pizza e grigliata.

Via Ludovico Ariosto 10, Padova

3342004006 – 0497808349

Prenotazione consigliata (e gradita )

Menù Estate 2020 su https://ilchiosco.pd.it/food

Ingresso riservato ai Soci.

Tesseramento online su soci.modernclub.it/form-chiosco

IG → @ilchioscopadova

https://www.facebook.com/events/347479527085902/

