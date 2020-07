“Notti di San Lorenzo in cantina nei colli Euganei” all'anfiteatro del Venda

Strada del Vino Colli Euganei propone “Notti di San Lorenzo in cantina nei Colli Euganei”: un programma di eventi diffusi sul territorio che coinvolgerà diverse cantine euganee per vivere la magia delle notti di San Lorenzo nei Colli Euganei.

Ecco la nostra proposta, in collaborazione con altre aziende del territorio. L’appuntamento è venerdì 14 e sabato 15 agosto all’Anfiteatro del Venda, circondati dai nostri vigneti.

Qui nel cuore dei Colli Euganei vi aspettiamo per trascorrere due piacevoli serate dedicate ai vini e alle specialità culinarie sotto un cielo di stelle. In attesa che scenda la sera per puntare gli occhi al cielo alla ricerca di stelle cadenti, potrete ammirare il meraviglioso panorama davanti a voi. Un evento da vivere in sicurezza grazie agli ampi spazi dell'Anfiteatro, circondati dai vigneti, prati e boschi euganei.

Area vino:

- Ca’ Lustra

- Alla Costiera

- Monte Brecale

- Monteforche

- Salvan - Vigne del Pigozzo

- Reassi

- Vignale di Cecilia

Area food

L’oca di Michele Littamé:

- Ocaburger®

- Il giro dell’oca: piatto di salumi d’oca

Sandro Zancanella - Azienda Agricola La Pignara:

- Ciopa biscotà e pane schisoto del Monte Ricco all’olio EVO

- Formaggi artigianali misti e pane schisoto

- Dolci di credenza da gustare con i vini dolci

Fra una degustazione e l’altra potrete sdraiarvi sui prati dell’Anfiteatro per osservare le stelle accompagnati dalla musica dal vivo di Matteo Gobbato e Alberto Ziliotto sabato 14 e del Duo acustico Lola & Mr. Be domenica 15 agosto.

Dove e quando

Venerdì 14 e sabato 15 agosto 2020 dalle 19 alle 24 all’Anfiteatro del Venda

Ultimo accesso alle ore 23.

Ingresso da via Sottovenda - Galzignano Terme (PD)

Per raggiungere l’Anfiteatro del Venda: https://www.calustra.it/anfiteatro-del-venda/

Al vostro arrivo troverete i parcheggiatori che vi daranno indicazioni su dove posteggiare.

Costo

Il biglietto di ingresso ha il costo di 15 euro a persona e comprende 11 stelle euganee, bisaccia e calice in Tritan.

Una stella euganea corrisponde al valore di 1 euro. Con le stelle euganee potrete degustare i vini e le proposte culinarie.

Pagamento in loco in contanti, previa prenotazione obbligatoria.

Possibilità di ricarica di stelle euganee nei punti cassa all'ingresso.

Modalità di prenotazione

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione. I posti sono limitati.

Per prenotare è necessario registrarsi al seguente link: https://bit.ly/33be8yB

Nel caso in cui non possiate più partecipare all’evento vi chiediamo la cortesia di comunicare la vostra disdetta: info@calustra.it - 0429 94128

Pagamento in loco in contanti.

Musica

Venerdì 14 agosto - Matteo Gobbato e Alberto Ziliotto, chitarristi fingerstyle

Sabato 15 agosto - Duo acustico Lola & Mr. Be

Dettagli

Scopri il programma completo https://www.calustra.it/news/14-e-15-agosto-2020-notti-di-san-lorenzo-allanfiteatro-del-venda

Per prenotare, clicca qui. https://bit.ly/33be8yB

Per informazioni: info@calustra.it - 0429 94128

Info web

https://www.facebook.com/CaLustraVinoDegliEuganei

https://www.calustra.it/news/14-e-15-agosto-2020-notti-di-san-lorenzo-allanfiteatro-del-venda