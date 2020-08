“N’ ombra de stee”: serata shabby chic a Ca' della Vigna

Nell’atmosfera delle sere d’estate l'occasione di stare a contatto con la natura nel vigneto, una cornice ideale per una serata rilassante degustando i nostri vini abbinati alle pietanze locali .

In collaborazione con Strada del Vino Colli Euganei che propone “Notti di San Lorenzo in cantina nei Colli Euganei”: un programma di eventi diffusi sul territorio che coinvolgerà diverse cantine euganee per vivere la magia delle notti di San Lorenzo .

In programma venerdì 14 agosto “N’ ombra de stee” una serata shabby chic a Ca' della Vigna tra vino, cibo e musica .

I vini della cantina potranno essere abbinati aalle pietanze di Osterie Meccaniche.

Musica

A raccontarci il territorio attraverso la musica , i Calicanto duo con Roberto e Giancarlo Tombesi con canti e danze della tradizione euganea.

Il presidente del Planetario di Padova e le stelle

Dalle 22 l'astrofilo Roberto Sannavigo, Presidente del Planetario di Padova ci coinvolgerà in una conversazione sulle stelle , guardando ad occhio nudo la volta celeste sopra di noi , per imparare ad orientarsi, per riconoscere i pianeti o le stelle più luminose.

L’acetaia artigianale dei colli Euganei con Simona Pahontu e Mauro Meneghetti

Con noi anche Simona Pahontu e Mauro Meneghetti che presenteranno l'Acetaia Pahontu, l'unica acetaia artigianale dei colli Euganei.

Durante l'evento sarà possibile degustare l'aceto in purezza, o sul finger food scoprendo come questo ingrediente artigianale possa personalizzare in modo unico tutte le ricette .

Dove e quando

Ca' della Vigna in via Montecchia 15 a Selvazzano Dentro.

Venerdì 14 agosto dalle 19.30

Troverete il parcheggio sulla piazza di fronte all'ingresso.

Costo e prenotazione (obbligatoria)

Il biglietto di ingresso ha un costo di 15 euro a persona e comprende 11 stelle euganee, con cui potrete degustare i vini e le proposte culinarie.

Possibilità poi di ricarica di stelle euganee:

5 stelle: 5 euro

11 stelle: 10 euro

23 stelle: 20 euro

Pagamento in loco in contanti, previa prenotazione obbligatoria.

I posti sono limitati.

Prenotazioni: tel - whatsup 3351252742

email info@cadellavigna.com

L'evento si terrà in conformità con le linee guida nazionali e regionali a tutela della sicurezza e salute di tutti.

Info web

https://www.facebook.com/events/1009688019484242/