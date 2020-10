La notte dei senza dimora ai giardini dell'Arena

Ogni anno il 17 ottobre ricorre la Giornata mondiale di lotta alla povertà, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1992.

Da più più di 10 anni le organizzazioni padovane che si occupano di persone senza fissa dimora propongono la Notte dei senza dimora, un’iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della povertà estrema e dell’emarginazione sociale.

Anche per quest'anno i Giardini dell'Arena sono lieti di ospitare, per la seconda volta, le organizzazioni che si occupano di senza dimora, proponendo una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della povertà estrema e dell’emarginazione sociale.

Programma

15.30 - Laboratorio di gioco creatività per bambini

17.30 - Presentazione de La Notte dei senza dimora

17.45 - Viadanza - performing

18.30 - Organizzazioni per SFD a Padova?

18.45 - La Murga - percussioni e ballo

19.45 - Combo Suonda - musica improvvisata

20.45 - Presentazione Report Accoglienza

21 - StorieStorte - Music Duo

22 - Giorgio Gobbo, Tetto di Nembi

Durante l'evento:

Raccolta coperte

Distribuzione "Pensieri senza tetto", la voce dell'Asilo Notturno

Gioco di società. Tabù: Dimmi dei diritti

Laboratorio di Terra cotta

Visite mediche gratuite

Salottino "Ae do ciacoe"

Laboratorio "Abitare i luoghi e costruire comunità"

Realizzato in collaborazione con:

Avvocato di strada - Padova

Città Solare Scs

Cucine Economiche Popolari

Bussola, Gruppo R

Comunità di Sant'Egidio

Casetta Borgomagno - Cooperativa Co.Ge.S. Don Milani

Croce Rossa Italiana, comitato di Padova

Medici in strada

Diocesi di Padova – Caritas

COSEP Società Cooperativa Sociale

Lunazzurra ScS - Progetto Lunaccoglie

Granello di Senape Padova

Noi sulla strada

La strada giusta

Cisom - Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta

Piazza Gasparotto APS

Ingresso di beneficienza ad offerta libera

Sarà presente un servizio di Food And Beverage

In caso di maltempo l’evento verrà cancellato.

Info web

https://www.facebook.com/events/658140524835473/