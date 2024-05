Notte dello sport & festa delle associazioni a Limena, tra gli ospiti anche Kledi

Dal 17 al 19 maggio si terrà al Parco Coccinella in via Verdi a Limena la terza “Notte dello sport e festa delle associazioni” organizzata da Share Eventi per celebrare il terzo settore con ingresso libero tutti i giorni.

In programma tante attività all’aria aperta, lezioni, dimostrazioni e tornei in aree attrezzate. Sarà allestita una zona espositiva con associazioni del territorio; ci sarà un’ampia zona di food and beverage con posti a sedere e cucina sana in funzione sia a pranzo e cena. Sul palco invece sono in cartellone spettacoli di musica e intrattenimento e talk show con ospiti. Nel week-end si alterneranno lezione di Pilates, Posturale e Reiki, Ginnastica per la terza eta?, Shiatsu e Frisbee, laboratori di psicometricità, letture animate e attività ludico-creative per bambini, esibizioni di ventagli e spade, partite di calcio, pallacanestro.

Venerdì

Venerdì dopo l’inaugurazione alle 18.30 con una parata di tutte le associazioni del territorio, arriverà sul palco alle 21 un ospite speciale per incontrare il pubblico: Kledi Kadiu, popolare ballerino e attore delle tv nazionali, maestro nella trasmissione “Amici di Maria De Filippi”, un evento in collaborazione con la la scuola di danza Danzacity diretta dalla coreografa Caterina Di Napoli. Alle 22 chiuderà la serata lo spettacolo “Summer Nights” ideato e diretto dalla vocal coach Chris Lirussi per la Compagnia Daigomusic composta da 12 cantanti; un live-show originale in stile musical che sta riscontrando consensi di pubblico per la sua coinvolgente atmosfera che, ispirandosi agli anni ’50-’60, riporta in scena le canzoni del rock’n’roll, beat e soul da Elvis Presley ai Blues Brothers a Grease.

Sabato

Sabato l’inizio delle attività è previsto per le ore 9 con tantissime attività per tutte le età. Alle 15 la Fattoria didattica offrirà un occasione di avvicinamento al mondo degli animali con l’associazione La Fazenda e la palestra Equilibrium conosciuta per la Yuri Chechi Academy proporrà un allenamento di Calisthenics. Alle 18 si terrà un concerto di fine anno con tutte le classi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Limena e a seguire le premiazioni dell’Athetics Day con tutte le classi. Alle 21 il “Party Color” porterà la Festa dei Colori tutta da ballare con i piu? grandi successi del momento e lo sparo di polveri variopinte (distribuzione gratuita delle bustine fino ad esaurimento scorte). Alle 22 andrà in scena “Voglio vederti danzare”, il nuovo format di Radio Gemini per ballare e cantare le piu? grandi hit degli anni ’90 con in consolle Simone Canova dj e l’animazione di Luca Lazzer e le ballerine di Danzacity.

Domenica

Domenica, apertura dell’area alle ore 9 con molte attività e alle 9:30 la prima sfilata per cani da passeggio Dogs Parade a cura dell’associazione Cave Canem aperta a tutti e a seguire ci saranno delle attività con i cani-guida per ipovedenti a cura dell’associazione Puppy Walker. Alle 10.30 “Mamma! Festeggiamo?” sarà il titolo del concerto per la mamma del Piccolo Coro della Daigo Music School che proporrà un concerto con le sue più belle canzoni per la mamma. Il Coro rappresenta una delle eccellenze padovane che lo hanno portato alla ribalta nazionale con un vincitore dello Zecchino d’Oro e con una canzone natalizia “È la Notte di Natale” sempre nella Top 10 delle classifiche iTunes e Spotify, eseguita davanti a Papa Francesco in occasione del Concerto in Vaticano del 2019.

«Questo progetto — spiega la direttrice della scuola Cristiana Lirussi — è uno dei nostri progetti di punta, al quale da ormai 25 anni siamo affezionati e dedichiamo massima cura. Non a caso molto nutrita è la produzione discografica già realizzata in questi anni con diverse canzoni in distribuzione digitale dedicate alla mamma, al papà e alle festività. Ci auspichiamo che possano aggiungersi sempre più bambini dai 5 ai 12 anni di età e che per loro possa essere il primo passo per avvicinarsi alla musica e all’arte».

Alle 12 è prevista la DGR (Distinguished Gentlemen’s Ride), Parata di motociclisti che sfileranno in via Dante Aligheri in abiti eleganti su mezzi in stile classico e vintage per raccogliere fondi a favore della consapevolezza sulla salute mentale degli uomini e la ricerca sul cancro alla prostata. Nel pomeriggio durante le dimostrazioni e lezioni aperte, l’associazione Rovigo baseball e softball proporrà delle attività sportive per ipovedenti. Il palco, a partire dalle 16 sarà animato dallo spettacolo Nuovi Talenti Show con i giovani promettenti della Daigo Music School, dalle esibizioni d’oriente con le spade, le ventagli a cura dell’associazione Thanh Lan, e la Para Dance Sport con le danzatrici in carrozzina. Alle 20:15 ritrovo per la Camminata con le Fiaccole in collaborazione con Limenarun e Nordic Walking e a seguire lo “Spettacolo del Fuoco” e il djset di Simone Canova e Radio Gemini.

«Le società sportive e le associazioni del terzo settore rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra comunità – ha affermato Nicola Albano, organizzatore della manifestazione - agiscono come catalizzatori di cambiamento, portando avanti progetti e iniziative che coinvolgono i nostri cittadini, soprattutto le giovani generazioni. Ringrazio il Comune di Limena per aver sostenuto l’evento. Lo sport, in particolare, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, è uno straordinario strumento per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita. Il nostro comune è ricco di realtà che lavorano in diversi contesti sociali e che rendono la nostra comunità più bella. Siamo giunti alla terza edizione di questa importante manifestazione che ci permette di riunirci e di mostrare il valore di ogni singola realtà che vi partecipa con intrattenimento musicale, premiazioni, importanti ospiti di fama nazionale».

