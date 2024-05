NOTTE STELLATA per il solstizio d'estate al COUNTRY HOUSE IL BUCANEVE – ROVOLON. VENERDÌ 21 GIUGNO ti aspettiamo dalle ore 20.00 per una SERATA ASTRONOMICA in compagnia de “Gli Astrofili Itineranti“. Durante la serata sarà possibile l’osservazione del cielo notturno, attraverso due telescopi professionali e la presenza di due astrofili che ci racconteranno il mondo delle stelle.

Potrai scegliere fra due strepitosi menù: cena al Contry House o un campestre picnic a chiar di stelle. Se partecipi in modalità picnic, il menù sarà fornito dal Bucaneve, tu dovrai solo provvedere a portare la tua coperta per stare comodo nel loro bellissimo e ampio giardino!

Scegli fra:

MENU’ PIC NIC

Euro 28,00 cad

- Focaccia ai cereali farcita con carne salada della casa al rosmarino e melanzane grigliate

- Formaggi con crostini

- Crostata con ricotta e mirtilli

- Bottiglietta da mezzo litro di acqua



MENU’ CENA

Euro 45,00 cad

- Pasticcio di lasagne con melanzane

- Pollo fritto con contorni

- Semifreddo della casa

- Acqua, vino sfuso,caffè



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://forms.gle/qnpJeTwJrUrxuNNUA

Foto Canva In.Colli Tour