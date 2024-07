La Nottenera- Festival del mistero, della magia e dell'esoterismo, fuoco e fiamme al parco della Musica

Ritorna l'evento che promette di essere il più spettacolare dell'estate: La Nottenera - Fuoco e Fiamme.

Sabato 13 luglio, a partire dalle 19.30, il Parco della Musica di Padova diventerà il palcoscenico di una serata indimenticabile, ricca di magia, mistero e musica.

A trent'anni dall'uscita del film cult "Il Corvo" con Brandon Lee, La Nottenera celebra questo anniversario con un omaggio speciale. Il remake dell'iconica pellicola sarà il tema centrale della serata, ispirando l'atmosfera e gli eventi. Gli appassionati potranno immergersi nel mondo gotico, metal e affascinante del film, rivivendo le emozioni che ha suscitato nelle generazioni passate.

L'evento ospiterà una vasta area expo, con cartomanti pronti a leggere il futuro e conferenze a tema esoterico. La serata sarà elettrizzata dall'esibizione dei Subliminal Verses, una delle cover band degli Slipknot più acclamate. Con la loro energia e la loro passione, promettono un concerto che lascerà il pubblico senza fiato. I fan del metal non possono assolutamente perdere questa performance adrenalinica che farà risuonare il Parco della Musica.

Ad arricchire l'evento, una serie di spettacoli cruenti e performance uniche che stupiranno e intratterranno i presenti. Le esibizioni promettono di essere straordinarie, creando un'esperienza visiva e emozionale senza precedenti.

Non mancheranno chioschi con cibi e bevande storiche, offrendo una varietà di sapori autentici per deliziare tutti i palati. Un'occasione per assaporare inoltre le bevande storiche per completare l'esperienza della serata.

La Nottenera - Fuoco e Fiamme si preannuncia come l'evento imperdibile di questa estate, unendo esoterismo, musica e spettacolo in una notte magica. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza unica e affascinante nel cuore di Padova.

Costo del biglietto: 12 euro alla cassa, 10 euro in prevendita

Informazioni e Prevendita: 351-5862100 | www.fieradelmistero.it

https://www.facebook.com/events/1172629093717248/

https://www.fieradelmistero.it/eventi/223-la-notte-nera-2024.html