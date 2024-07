Notti di Stelle al Castello di San Pelagio con l’Osservatorio Astronomico di Padova

Venerdì 5 luglio dalle ore 19.30 vi aspettiamo al Castello di San Pelagio per “Notti di Stelle” un suggestivo Pic Nic sotto le stelle con visita al Castello, degustazione bollicine e chiacchiere con gli astronomi!

Avvolto dalla magia dei colli euganei,il Castello di San Pelagio sarà la suggestiva cornice di una serata speciale.

Tutto ha inizio al calar del sole, con l’aperitivo al tramonto e una deliziosa cena in stile pic nic, servita in cestini di vimini, sotto gli alberi del viale del castello, accuratamente illuminato con particolari luci soffuse. Il tutto contornato da un piacevole sottofondo musicale acustico sotto le stelle. Ma non è finita! L’esperienza continua perchè dopo cena, dalle ore 21 sarà possibile partecipare alla passeggiata guidata al Museo del Volo e alle chiacchiere con gli astronomi, a disposizione per raccontare i segreti del cielo.

Ecco il programma nel dettaglio:

dalle 19.30 arrivo in Castello, consegna cestini e assegnazione della propria postazione

durante il pic nic: degustazione di bollicine (un prosecco e un rosè) delle colline del prosecco

alle ore 21 Passeggiata guidata al Museo del Volo e presentazione della mostra fotografica “Da Zero a Infinito”. La mostra racconta alcuni dei più emozionanti scatti dell’Universo conosciuto affiancandoli a una serie di equazioni matematiche che ne raccontano la bellezza. Durata 30 minuti, capienza 30 persone a gruppo, partenza ogni 15 minuti

alle ore 21.45 Chiacchiere con l’astronomo

Venerdì 5 luglio vi attende Bianca Maria Poggianti – Direttrice dell’INAF, Osservatorio Astronomico di Padova

La luce ci racconta l’Universo: come fanno gli astronomi a studiare l’Universo? La “luce” emessa dai vari corpi celesti, anche quelli molto lontani, ci permette di capire come questi sono fatti, come si muovono, quanto sono lontani, come si sono formati. Vediamo perché.

Nel cestino, preparato dall’Agriturismo la Florida (rigorosamente con prodotti a km 0) troverete:

– Focaccia artigianale ai pomodorini

– Focaccia artigianale al rosmarino

– Panino con parmigiana di melanzane

– Farfalle con pomodorini, olive e basilico

– Torta tenerina al cioccolato

– Due calici di vino

– Una bottiglietta d’acqua

Menù Baby:

primo piatto al pomodoro

panino con prosciutto

dessert

acqua

Costi

33 euro adulti

23 euro baby dai 5 ai 12 anni

15 euro baby 2-4 anni

Chi desidera potrà partecipare alle attività (senza pic nic) ai costi sotto riportati.

Quote di partecipazione biglietto d’ingresso + attività:

18 euro INTERO dai 13 anni

INTERO dai 13 anni 10 euro RIDOTTO dai 5 ai 12 anni

RIDOTTO dai 5 ai 12 anni Gratuito sotto i 5 anni

Evento realizzato in collaborazione con “L’Atelier di Giulia Eventi”

Il Castello di San Pelagio si trova in Via S. Pelagio, 50, 35020 Due Carrare PD

E’ possibile prenotare esclusivamente compilando il form sottostante

Maltempo

In caso di maltempo, il pic nic sarà rimandato

Info web

https://www.feshioneventi.it/prodotto/notti-di-stelle/