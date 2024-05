Notti Tricolori 2024 a Teolo

Notti Tricolori a Teolo dal 31 maggio al 2 giugno 2024 - Piazza Mercato Bresseo di Teolo.

Programma generale

Venerdì 31 maggio:

- Raduno statico di macchine sportive a cura dell’Associazione “Inversione a U”

- Dalle 21:30: Radio Piterpan presenta “90210”, DJ e Animazione, present by Lady Helen

Sabato 1 giugno:

- Dalle 21:30: Radio Bella&Monella presenta BELLA DISCO, Dj e Animazione

- Dalle 23:00: Dj-set in Piazza

Domenica 2 Giugno:

- Dalle 17:30: Prova pratica di tecniche e guida sicura su piazzale seguita da istruttori federali a cura dell’associazione “Donne in Moto”

- Dalle 21:00: Notte della Moda in collaborazione con i negozianti di Teolo



Food & Drink a cura delle attività commerciali di Teolo. Area Gonfiabili per i più piccoli. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.