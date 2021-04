"I notturni dell’ascolto": un invito ad aprire la Bibbia per approfondire la parola "relazione"

Continua il “viaggio” tra le pagine della Bibbia in cerca di parole per vivere il tempo presente e immaginare il futuro. Il Settore apostolato biblico della Diocesi di Padova propone, insieme a Casa Madonnina di Fiesso d’Artico (Ve), alcune “coppie” di appuntamenti serali – il venerdì e il sabato sera – per tenere vivo il desiderio che ogni autentica ripartenza, individuale e collettiva, si fondi sulla Parola di Dio.

Giovani e adulti vengono accompagnati – da “voci” esperte – ad aprire la Bibbia per approfondire queste parole: verità (già esplorata negli incontri di marzo), relazione (aprile), novità (maggio), cura (giugno).

Ciascuna parola viene affidata, nell’incontro del venerdì, all’approfondimento di una guida biblica che dialoga con le Sacre Scritture per mostrarne i significati esistenziali e spirituali e i suoi risvolti attuali. Segue un secondo passo, nell’incontro del sabato, in cui la stessa parola viene riletta e commentata, con l’aiuto di esperti, in una chiave artistica, letteraria e musicale.

Ecco le prossime “coppie” di appuntamenti:

la parola relazione

venerdì 23 aprile – intervento di Silvia Zanconato , biblista

, biblista sabato 24 aprile – intervento di Margherita Petranzan – architetto

Entrambi gli incontri si tengono on line sul canale Youtube della Diocesi.

Orario: dalle 20.45 alle 22.

la parola novità

venerdì 21 maggio – intervento di don Stefano Zeni , biblista

, biblista sabato 22 maggio – intervento di Arianna Prevedello – scrittrice e animatrice culturale, esperta di cinema

La modalità di svolgimento degli incontri – on line e/o in presenza – verrà comunicata successivamente. Orario: dalle 20.45 alle 22 (se in presenza: 20-21.30).

la parola cura

venerdì 18 giugno – Federica Vecchiato , biblista

, biblista sabato 19 giugno – in via di definizione

La modalità di svolgimento degli incontri – on line e/o in presenza – verrà comunicata successivamente. Orario: dalle 20.45 alle 22 (se in presenza: 20-21.30).

Iscrizioni

È possibile iscriversi a ogni singola “coppia” di incontri fino al giorno precedente: inviando una mail a settoreapostolatobiblico@diocesipadova.it

scrivendo un messaggio Whatsapp al numero 335-6076046

Info: annuncioecatechesi.diocesipadova.it

Al momento dell’iscrizione vanno indicati: nome, cognome, recapito telefono e “coppia” di incontri a cui si desidera partecipare.

Dopo l’iscrizione viene inviato il link per potersi connettere.

