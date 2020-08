“Notturni Padovani 2020 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

Foto articolo di Stefano Gennaro (info qui)

Grazie ad una collaborazione avviata tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova è stato possibile realizzare il contenitore estivo “Notturni Padovani 2020 - tra Arte, vie d’Acqua e Sapori” che comprende visite guidate, escursioni, serate gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto composito predisposto per informare i padovani e i turisti del grande patrimonio turistico culturale, ma anche di risorse ambientali e gastronomiche di cui è dotato il territorio, per cercare di riattivare alcuni processi di filiera tra gli operatori turistici padovani e proporre un’offerta turistica dopo la grande stasi dovuta all’emergenza creta dal Covid-19; un contenitore nuovo che in parte si ispira ai classici Notturni d’Arte padovani, ma con elementi di innovazione ed esperienze di gusto e di leisure.

Programma dal 18 al 23 agosto

Martedì 18 agosto 2020

In battello dalle Contarine al Bassanello!

Appuntamento ore 19 alle Porte Contarine per imbarco.

Lungo le vie d’acqua cittadine ascolteremo i racconti di un tempo, le storie dei vecchi mestieri, di fraglie artigiane, di mulini, traffici e commerci, in un viaggio breve ma intenso e denso di emozioni, lungo il quale il passato si intreccia con la vivace vita quotidiana e il viavai di giovani che animano il quartiere universitario.

Le Porte Contarine costituiscono il manufatto idraulico più insigne della città e sorgono nel punto dove un tempo il Naviglio Interno si immetteva nel Tronco Maestro del Bacchiglione, punto di passaggio obbligato per le imbarcazioni che lasciavano la città per dirigersi verso Venezia.

Il tragitto costeggia la cinta bastionata veneziana, fra mura, bastioni e aree golenali, attraversa il Borgo Portello con la monumentale porta, ingresso solenne e raffinato alla città e antico porto fluviale.

Si abbandona poi la città murata alle spalle e si prosegue per un tratto lungo il rettifilo del Piovego, antica via commerciale di collegamento fra Padova e Venezia, fino allo sbocco del Canale di S. Gregorio. Si prosegue quindi verso la Conca di Voltabarozzo, per raggiungere il Canale Scaricatore, la cui realizzazione tra fine Ottocento e primo Novecento, modificherà per sempre l’identità e il volto della vecchia città d’acque, e infine approdo al Bassanello.

Fine dei servizi al Bassanello verso le ore 20.30 circa.

Per chi interessato, il rientro alle Porte Contarine può essere effettuato con il tram, che in appena 12 minuti porta dal Bassanello ai Giardini dell'Arena!

Il prezzo dell'esperienza è di euro 20 per persona (quota unica).

Il prezzo include: l’escursione in battello e l’illustrazione del percorso con guida autorizzata a bordo.

Link di prenotazione: https://bit.ly/ 2XF9Vjf

Martedì 18 agosto 2020

In battello dal Bassanello alle Contarine!

Appuntamento ore 21 al Bassanello all’imbarco sotto il ponte.

La navigazione inizia dal Bassanello, importante snodo fluviale a sud della città, nel punto in cui le acque del Bacchiglione confluiscono nel Canale Scaricatore, il più giovane dei canali padovani, realizzato nell’Ottocento e ampliato nel Novecento, per porre fine alle disastrose inondazioni della città. Si lasciano alle spalle l’imbocco del Canale Battaglia e il Ponte dei Cavai, dal quale si stacca il tronco maestro che entra in città, e si percorre il Canale Scaricatore fino alla Conca di Navigazione di Voltabarozzo, importante manufatto idraulico del primo Novecento.

Superata la chiusa, si naviga lungo in Canale San Gregorio fino al punto di confluenza nel Piovego e si entra in città oltrepassando il Contro-sostegno di San Gregorio.

Un percorso suggestivo e coinvolgente, in un’atmosfera densa di suggestioni alle prime ombre della sera, lungo le vie d’acqua cittadine, mentre i racconti di un tempo e le storie dei vecchi mestieri si intrecciano con la modernità e i grandi mutamenti urbani avvenuti in epoca recente.

Si costeggia l’imponente cinta bastionata veneziana, fra mura, bastioni e aree verdi golenali per arrivare al Portello, con la monumentale porta e l’approdo cinquecentesco e si prosegue infine verso le Porte Contarine, dove è previsto l’approdo.

Le Porte Contarine costituiscono il manufatto idraulico più insigne della città e sorgono nel punto dove un tempo il Naviglio Interno si immetteva nel Tronco Maestro del Bacchiglione, punto di passaggio obbligato per le imbarcazioni che lasciavano la città per dirigersi verso Venezia.

Fine dei servizi alle Porte Contarine verso le ore 22.30 ca.

Per chi interessato, il rientro al Bassanello può essere effettuato con il tram, che in appena 12 minuti porta dai Giardini dell'Arena al Bassanello.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 20 per persona (quota unica).

Il prezzo include: l’escursione in battello e l’illustrazione del percorso con guida autorizzata a bordo.

Link di prenotazione: https://bit.ly/ 2DsxHrZ

Giovedì 20 agosto 2020

Caffè Pedrocchi: antiche atmosfere padovane

Visita guidata del Piano Nobile e degustazioni in sala

Appuntamento alle ore 20.30 piazzetta Pedrocchi.

Visita guidata al Piano Nobile del celebre Caffè senza porte. L'enorme sala da ballo e le salette affrescate che hanno fatto da sfondo ad avvenimenti storici tra rivoluzione, scienza e musica scoprendo perché studenti ed alta borghesia lo scelsero come luogo d’elezione. Come nota finale brindisi con vini bianchi e rossi del Triveneto e degustazione di prelibatezze locali nelle sale storiche del pian terreno accompagnati dai colori della nostra bandiera Italiana.

La visita terminerà verso le ore 21.45 circa, per lasciare spazio alla degustazione.

La degustazione al Pedrocchi comprende:

Prosecco DOCG Bisol; selezione vini bianchi e rossi fermi del Triveneto;

Trilogia di pizza;

Tempura di verdura;

Baccalà mantecato su crostino di pane;

Salmone affumicato su crostino di pane.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 18 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, l'ingresso al piano nobile del Pedrocchi e la degustazione.

Link di prenotazione: https://bit.ly/3iiKGv5

Giovedì 20 agosto 2020

Naviglio DiVino - Degustazioni in navigazione!

In collaborazione con Strada del Vino Colli Euganei, un’eccezionale rassegna di degustazioni in navigazione notturna da Padova a Stra e ritorno: ogni serata vedrà una Cantina diversa presentare i propri vini, abbinati ad assaggi di prodotti tipici offerti da produttori e ristoratori del territorio, il tutto accompagnato dalle esclusive selezioni musicali di Radio Cafè!

La serata avrà inizio con la partenza della motonave - prevista per le 21 (appuntamento ore 20.45) - dallo splendido scenario del Pontile del Portello di Padova!

La suggestiva navigazione by night di Naviglio DiVino si svolge sul tratto Padova - Stra e ritorno: lungo questo percorso sarà possibile ammirare, mentre si naviga lentamente in uscita da Padova, parte delle antiche Mura rinascimentali della città, che saranno illustrate agli Ospiti da una tour leader professionista durante l'aperitivo che si svolgerà sulla terrazza della motonave.

Superata l'intersezione con il Canale San Gregorio, la motonave sfilerà davanti alla superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana. Una volta passata Villa Giovanelli, avrà inizio la degustazione delle cinque etichette di vino proposte dall'Azienda Vitivinicola protagonista della serata, accompagnati dai piccoli assaggi offerti da ristoratori e produttori del territorio.

Durante la navigazione, la motonave passerà attraverso la Chiusa di Noventa Padovana e la monumentale Chiusa di Stra, che potrà essere ammirata dalla terrazza panoramica.

Superata la Chiusa di Stra, la motonave si girerà in corrispondenza di Villa Foscarini Rossi di Stra e inizierà la navigazione di rientro lungo lo stesso percorso, mentre a bordo continuerà la degustazione.

L'arrivo al Pontile del Portello di Padova è previsto per le 24 circa.

Servizi a bordo: Terrazza panoramica, cabina passeggeri climatizzata, toilette, servizio bar.

Tutte le serate hanno un costo promozionale di euro 29 per persona!

Il pacchetto comprende: navigazione Padova-Stra-Padova, tour leader, degustazione composta da 5 calici di vino accompagnati da piccoli assaggi, mezzo litro di acqua per persona.

Link di prenotazione: https://bit.ly/2PyKQBU

Venerdì 21 agosto 2020

A cena con il Papero!

Serata gastronomica al Ristorante La Montanella di Arquà alla scoperta di una antica ricetta del '600!

Appuntamento: ore 20 presso il Ristorante La Montanella - via dei Carraresi 9, Arquà Petrarca (PD).

Il ristorante Ristorante La Montanella di Arquà Petrarca presenta una curiosa, complessa e ricercata ricetta di origine medievale e appartenente alla cucina padovana antica che prevede l’utilizzazione delle pere insieme ad altra frutta. Il Papero alla frutta è un piatto della gastronomia padovana del '600 citato da Messer Mattia Gieger, gastronomo padovano del ‘600, ne “I tre trattati” edito a Padova nel 1639. Un gusto ad un tempo intenso e delicato, un'esperienza da gustare.

A tavola con il Petrarca alla riscoperta dei sapori della tradizione con un pizzico di innovazione!

Menu:

Calice di Benvenuto;

Gallina Padovana allo Spritz su insalatina e germogli;

Risotto allo chardonnay, zafferano di Monselice e lime;

Papero alla frutta (ricetta della gastronomia padovana del ‘600);

Delizia al cioccolato bianco e pistacchi con pistacchi caramellati;

Caffè.

Vini:

Colli Euganei Prosecco, Az. Agr. San Zibio;

Colli Euganei Chardonnay, Az. Agr. Monteversa;

Colli Euganei Merlot Riserva, Az. Agr. Dotto Lidio;

Colli Euganei Fior d’Arancio, Az. Agr. Dotto Lidio.

Il prezzo della serata gastronomica è di euro 49 per persona (quota unica).

l prezzo include: la cena e i diritti di prenotazione.

Link di prenotazione: https://bit.ly/ 3ktGUkm

Venerdì 21 agosto 2020

Profili veneziani a Padova

Un percorso di scoperta dell'antica Padova

Appuntamento alle 18.15 davanti la Porta del Portello, lato piazzetta.

Luogo scelto dai Signori Veneziani, le loro dimore, i loro affari, una passeggiata dalla Porta Portello lungo le rive del Piovego, per scoprire nella toponomastica e negli edifici come Padova si è sviluppata in tempi moderni, i palazzi universitari, il Selvatico, i giardini dell’Arena per terminare al veneziano Palazzo Cavalli, sede oggi del Museo di geologia e paleontologia.

Fine della passeggiata verso le ore 19.45 circa.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 8 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida che racconta e illustra il percorso.

Link di prenotazione: https://bit.ly/2XEgbro

Sabato 22 agosto 2020

Percorsi Carraresi: dalla Reggia al Castello

Appuntamento ore 19 in Piazza dei Signori, sotto la Torre dell’Orologio.

Al Castello vi accompagniamo noi.

Nell’ambito degli eventi organizzati da castellofestival.it, proponiamo due diversi itinerari per scoprire i luoghi simbolo della Padova Carrarese con l’opportunità di visitare in esclusiva il Castello e alcune sue sale. I tour si svolgeranno in tutte le serate in cui il Castello ospita gli spettacoli del "Castello Festival". Il tour si rivolge sia a chi nella stessa serata è in possesso del biglietto dello spettacolo, ma anche a chi fosse interessato alla sola passeggiata.

I biglietti della visita guidata sono acquistabili qui separatamente da quelli dello spettacolo. Chi è interessato agli spettacoli può vedere al link www.castellofestival.it/ programma

Partendo da Piazza dei Signori, per comprendere le dimensioni e l’impatto urbanistico della trecentesca Reggia Carrarese, passeggeremo tra le suggestive Piazze San Nicolò e Capitaniato. Scopriremo la raffinatezza della Corte Carrarese che ospitò personaggi di spicco della vita politica, artistica e letteraria di quel tempo storico.

In Piazza Duomo, importante centro religioso cittadino, ammireremo l’esterno del Battistero della Cattedrale, scelto da Fina Buzzaccarini quale luogo di sepoltura di famiglia.

Infine, attraverso Via Barbarigo, raggiungeremo il Castello Carrarese per la visita, in esclusiva, alcuni spazi rappresentativi dei molteplici usi ai quali questo antico manufatto si adattò; nato per essere fortezza e splendido luogo di rappresentanza della corte carrarese, dovette subire modifiche e scialbi. Ripercorreremo pertanto le tappe della sua lunga storia ammirando parte degli affreschi riportati alla luce.

Fine del tour verso le ore 20.40.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 8 per persona (quota unica).

Il prezzo include: l'assistenza di una guida autorizzata per l'illustrazione del percorso.

Link di prenotazione: https://bit.ly/ 3a0r9fS

Sabato 22 agosto 2020

Palazzo della Ragione

Visita guidata esclusiva del Palazzo della Regione e dintorni

Appuntamento alla scalinata di accesso, lato piazza delle Erbe alle ore 17.30

Esclusiva visita guidata serale del Salone di Palazzo della Ragione, svelando i retroscena delle sue molteplici funzioni in sei secoli di attività e raccontando arti mestieri botteghe descritti nel più grande ciclo astrologico al mondo affrescato lungo le pareti.

Uno sguardo dalla loggia su Piazza delle Erbe per ricordare gli antichi mercati e discesa dalla recuperata Scala del Vin per terminare sotto il Volto della Corda, luogo di pene ed espiazioni.

Fine della visita prevista per le ore 19.30 circa.

Prezzo: euro 12

Il prezzo include la guida, il costo di ingresso serale, il costo del noleggio dei whisper.

Link di prenotazione: https://bit.ly/ 30cnvey

Sabato 22 agosto 2020

Arqua’ Petrarca, il giardino e il borgo del Poeta in bus ad Arquà e visita guidata della Casa e giardino di Francesco Petrarca.

Appuntamento: 16.30 nel piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta - Arquà Petrarca (Padova).

Arquà Petrarca è uno dei più bei borghi medievali d’Italia, situato nella parte meridionale dei Colli Euganei, su alture poste sotto il Monte Ventolone. Deve il suo nome dal latino Arquatum, essendosi sviluppato lungo le falde dei rilievi.

Fu luogo già abitato in epoca preistorica e agli inizi del primo millennio l’intera area dei colli venne popolata dai Veneti antichi: loro insediamento principale fu Este. Lentamente tale civiltà si fuse poi con quella romana e tutto il territorio atestino fu aggregato alla X Regione d’Italia comprendente le terre venete e l’Istria. Nel Medioevo sul colle venne edificato un castello.

Sotto il Comune padovano, Arquà fu sede podestarile e venne innalzata al rango di Vicaria alla fine della Signoria Carrarese. Nel 1405 passò sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia fino al 1797, quando il Veneto venne aggregato all’Austria. Il 1866 è l’anno della ricongiunzione al Regno d’Italia.

Passeggiata e visita al Borgo Alto e della Casa del Petrarca

Visita al Giardino e al Piano terra della dimora in cui il poeta, ormai anziano e malato, scelse di trascorrere in pace gli ultimi anni della sua vita, attendendo agli amati studi e circondato dalla sua piccola famiglia. Ripercorreremo le tappe principali della sua vita e narreremo le storie degli amici suoi più cari, tra questi: Francesco il Vecchio da Carrara, suo figlio Francesco Novello e alcuni esponenti dell’entourage dei Signori di Padova, come il medico Jacopo Dondi.

Loggia dei Vicari, Piazza San Marco.

Visita al Borgo di Sotto:

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria, Tomba del Petrarca, Fontana del Petrarca.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 10 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida e gli ingressi.

Link di prenotazione: https://bit.ly/ 2DAmu8x

Sabato 22 agosto 2020

Minicrociera da Padova a Venezia tra le Ville Venete della Riviera del Brenta.

Tour di intera o mezza giornata inclusivi di guida e ingressi alle Ville.

Link di approfondimento e per prenotazione: https://fb.ilburchiello.it/

Domenica 23 agosto 2020

Belzoni e le memorie egizie di Padova

Navigazione dal Portello alle Porte Contarine, visita alla Sala Egizia dei Musei Civici, della Sala Egizia del Pedrocchi con degustazione in sala.

Appuntamento alla scalinata del Portello per l'imbarco ore 17.30 e navigazione fino alle Porte Contarine, nel centro storico di Padova.

In battello partiremo dal Portello, antico borgo popolare dove nacque Giovan Battista Belzoni, grande archeologo, figura poliedrica e stravagante della Padova a cavallo tra settecento e ottocento. Percorreremo l'antico canale costeggiando mura ed edifici fino alle Porte Contarine dove sarete accompagnati ai Musei Civici per la scoperta della sala Egizia, la cui collezione fu iniziata con i primi reperti regalati alla nostra città proprio dal Belzoni. La seconda tappa con la Padova Egizia sarà al Caffè Pedrocchi dove visiteremo al Piano Nobile la sala dedicata a questo insigne cittadino padovano e poi concluderemo nelle sale storiche del nostro Caffè senza porte concluderemo, con un aperitivo rinforzato di vini bianchi e rossi del Triveneto e prelibatezze locali, verso le ore 20 circa.

L’aperitivo rinforzato al Pedrocchi comprende:

Prosecco DOCG Bisol; selezione vini bianchi e rossi fermi del Triveneto;

Trilogia di pizza;

Tempura di verdura;

Baccalà mantecato su crostino di pane;

Salmone affumicato su crostino di pane.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 27 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, la navigazione in battello, gli ingressi.

Link di prenotazione: https://bit.ly/ 3a5JKqP

Domenica 23 agosto 2020

Minicrociera da Padova a Venezia tra le Ville Venete della Riviera del Brenta.

Tour di intera o mezza giornata inclusivi di guida e ingressi alle Ville.

Link di approfondimento e per prenotazione: https://fb.ilburchiello.it/

---

Oltre alla prenotazione online è possibile prenotare i Notturni Padovani presso i seguenti punti vendita:

Ufficio Informazioni IAT Pedrocchi , Vicolo Cappellato Pedrocchi 9, Padova - Tel. 049 5207415

, Vicolo Cappellato Pedrocchi 9, Padova - Tel. 049 5207415 Agenzia Viaggi Carraresi Tour , via Jacopo Facciolati, 160 B, 35127 Padova - Tel. 049 8763020

, via Jacopo Facciolati, 160 B, 35127 Padova - Tel. 049 8763020 Antoniana Viaggi , via Porciglia 34, 35121 Padova - Tel 049 8760233

, via Porciglia 34, 35121 Padova - Tel 049 8760233 Doit Viaggi , via Tiziano Aspetti 246, 35133 Padova - Tel. 049 618500

, via Tiziano Aspetti 246, 35133 Padova - Tel. 049 618500 Amon Viaggi , viale delle Terme 145, 35031 Abano Terme - Tel 049 8669044

, viale delle Terme 145, 35031 Abano Terme - Tel 049 8669044 Jockey Viaggi, via Euganea Treponti, 125/127, 35033 Teolo - Tel. 049 9902930

