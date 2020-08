“Notturni Padovani 2020 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

Foto articolo di Stefano Gennaro (info qui)

Grazie ad una collaborazione avviata tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova è stato possibile realizzare il contenitore estivo "Notturni Padovani 2020 - tra Arte, vie d'Acqua e Sapori" che comprende visite guidate, escursioni, serate gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto composito predisposto per informare i padovani e i turisti del grande patrimonio turistico culturale, ma anche di risorse ambientali e gastronomiche di cui è dotato il territorio, per cercare di riattivare alcuni processi di filiera tra gli operatori turistici padovani e proporre un’offerta turistica dopo la grande stasi dovuta all’emergenza creta dal Covid-19; un contenitore nuovo che in parte si ispira ai classici Notturni d’Arte padovani, ma con elementi di innovazione ed esperienze di gusto e di leisure.

Mercoledì 26 agosto 2020

Sabato 29 agosto 2020

Dal Santo al Castello

Una nuova lettura degli affreschi del '300 padovano

Appuntamento ore 18.30 accanto alla Statua del Gattamelata.

Quali rapporti avevano i Carraresi, signori di Padova con gli altri regnanti Europei? Perché compare uno struzzo negli affreschi recentemente scoperti in alcune sale del Castello,che fu prima Torlonga, poi castello di Ezzelino poi castello Carrarese e infine carcere nel XIX secolo?

Per rispondere a queste altre curiosità, visitate con noi gli affreschi contenuti nella Cappella di San Giacomo nella Basilica e quelli recentemente scoperti in alcune sale del castello.

Il percorso si snoderà partendo dalla Basilica di Sant'Antonio e attraversando Prato della Valle e Corso Umberto raggiungeremo il Castello per svelare con una nuova chiave di lettura e di studio lo stretto rapporto tra questi due mirabili cicli di affreschi.

La visita terminerà alle 20.45.

Prezzo Il prezzo dell'esperienza è di euro 8 per persona (quota unica).

Il prezzo include: l'assistenza di una guida autorizzata che illustra il percorso.

Link di prenotazione sul sito Notturni Padovani: https://bit.ly/2DYbiTH

Mercoledì 26 agosto 2020

L'Arte del 300 nella Basilica del Santo

Visita guidata della Basilica di Sant'Antonio e dell'Oratorio di San Giorgio

Appuntamento alle 18 davanti la Statua del Gattamelata.

La Basilica di Sant'Antonio si erge nella città di Padova come uno dei monumenti più rilevanti della fede cristiana ed è anche uno scrigno prezioso della pittura religiosa trecentesca. Sulle pareti delle cappelle interne i pittori, eredi dell'arte giottesca, svilupparono dei cicli di affreschi che per qualità e quantità non hanno pari in tutta la storia dell'arte. Questi cicli di affreschi costituiscono un nucleo rilevante assieme ad altri della città dipinta che ha permesso a Padova di candidarsi come città Unesco 2020. La visita svilupperà l'analisi artistica delle cappelle trecentesche con una particolare attenzione alla narrazione delle vicende storiche e dei legami sociali e politici al tempo dei Carraresi.

La visita presenterà le opere di Altichiero e Avanzo nella Cappella di San Giacomo e quelle di Giusto dei Menabuoi nella Cappella del Beato Luca Belludi.

La visita terminerà verso le 19.30 circa.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 15 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida e gli ingressi.

Link di prenotazione: https://bit.ly/2C3SKA

Giovedì 27 agosto 2020

In battello a Villa Ducale!

Navigazione Padova-Dolo con guida e welcome drink a bordo, serata gastronomica di pesce, intrattenimento con costumi d'epoca, rientro in bus

Appuntamento: 18 al Portello di Padova; cena al Ristorante Villa Ducale di Dolo -Riviera Martiri della Libertà 75, Dolo (VE).

Appuntamento con la guida alle ore 18 al Portello di Padova, imbarco sul battello e navigazione verso Dolo. Si costeggeranno le mura rinascimentali di Padova e superando il ponte dei Graissi si arriverà alla Chiusa di Noventa Padovana, passando davanti la maestosa e superba Villa Giovannelli. Si supereranno le Chiuse di Noventa Padovana e di Strà, con discesa di dislivello acqueo e si arriverà a Stra. La navigazione proseguirà passando Villa Foscarini e Villa Pisani, fino a Fiesso e poi Dolo. Superando la Chiusa di Dolo e il ponte girevole sulla provinciale, si attraccherà, verso le ore 20.30, al pontile di Villa Ducale di Dolo, accolti da un gruppo storico in antico costume veneziano. Qui si scenderà per un aperitivo nel parco per poi accedere al salone della Villa per la cena.

Durante la cena il gruppo storico Coven Venice intratterrà gli ospiti

Dopo la cena, verso le 23 circa, si rientrerà a Padova con un servizio privato di pullman.

Menu

- Zuppa di molluschi in cassopipa;

- Risotto alla marinara;

- Branzino al forno alla mediterranea con patate;

- Carpaccio di ananas con gelato;

- Vini dalla cantina di Villa Ducale;

- Acqua e caffè.

Il prezzo della serata gastronomica è di euro 75 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la navigazione da Padova a Villa Ducale con guida a bordo, il rientro in pullman, la cena con il menù suindicato e l’animazione con il gruppo storico in costume.

Link di prenotazione: https://bit.ly/2PAK3Rc

Venerdì 28 agosto 2020

La Basilica del Santo

Approfondita visita guidata esclusiva alla Basilica di Sant'Antonio

Appuntamento alle 18 accanto alla Statua del Gattamelata.

Visita guidata in esclusiva alla Basilica di Sant' Antonio, una delle chiese più importanti della Cristianità.

Oggi come al tempo della sua costruzione è uno dei luoghi più frequentati dai fedeli di tutto il mondo che ogni anno numerosi entrano a rendere omaggio alla tomba del grande Santo taumaturgo. La chiesa crebbe progressivamente in bellezza ed arte attorno alla figura di Antonio in opere e monumenti dedicati alla sua figura trasformandosi progressivamente in uno scrigno di opere d'arte di valore mondialmente riconosciuto,

Le visite guidate accompagneranno i visitatori alla conoscenza e comprensione di queste opere: statue e bassorilievi, affreschi e oggetti d'arte aprendo anche i luoghi tradizionalmente preclusi ai fedeli come l'altar maggiore dove si potranno osservare da vicino le bellissime opere di Donatello per poi continuare nelle altre cappelle della chiesa come la cappella delle Reliquie, la cappella della tomba del Santo in stile rinascimentale.

Termine della visita alle 19.30 circa.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 15 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida che racconta e illustra la Basilica.

Link di prenotazione: https://bit.ly/3ipHde1

Venerdì 28 agosto 2020

Dolce Padova

Tra stelle e sapori

Appuntamento ore 17.30 alla Fontana di Piazza delle Erbe.

Visita all'interno del Palazzo della Ragione per scoprire nei dettagli del suo immenso ciclo affrescato aneddoti e curiosità legate agli antichi mestieri ma anche all'astrologia, considerata all'epoca una vera scienza. Passeggiata tra i profumi e i colori delle botteghe del Sotto Salone e per concludere degustazione presso l'Antica Drogheria Caberlotto affacciata su Piazza delle Erbe.

La visita terminerà alle 19.30.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 11 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida e l'ingresso al Palazzo della Ragione e la degustazione.

Link di prenotazione sul sito Notturni Padovani: https://bit.ly/2DYbiTH

Sabato 29 agosto 2020

I Giardini di Villa Barbarigo di Valsanzibio

In bus a Valsanzibio e visita guidata della Villa e del fantastico seicentesco giardino di Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani

Appuntamento: 16.30 a Villa Barbarigo Pizzoni-Ardemani - Via Diana 2, 35030, Valsanzibio.

Incontro con la guida all'ingresso di Villa Barbarigo Pizzoni-Ardemani e visita dello storico giardino, il massimo splendore raggiunto da un giardino del Seicento veneto. Realizzato nella seconda metà del Seicento dal nobile veneziano Zuane Francesco Barbarigo con l’aiuto dei figli Gregorio (poi Cardinale) e Antonio. Nel 1631, per scampare la pestilenza, la famiglia lasciò l’abitazione di Venezia e raggiunse l’appartato Casino di Valsanzibio. In seguito, per sciogliere un voto fatto al Cielo in caso di salvazione dalla peste, venne creato un monumentale giardino simboleggiante l’avvenuta Salvazione. Il giardino di Valsanzibio dunque è un luogo ove si fondono insieme filosofie antiche, miti classici e ideali spirituali cristiani di salvazione umana. Scopo della nostra passeggiata sarà quello di interpretare gli artifizi umani e naturali apportatori di messaggi. Ci muoveremo tra viali alberati, statue allegoriche, ruscelli, cascatelle, fontane zampillanti, peschiere, padiglioni e grotte. Visiteremo dalla torretta lo storico labirinto, un luogo per tradizione deputato al gioco, ma apportatore, in questo specifico contesto, di messaggi spirituali.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 17 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida e gli ingressi.

Link di prenotazione: https://bit.ly/3fGTuJu

Sabato 29 agosto 2020

Domenica 30 agosto 2020

Minicrociera da Padova a Venezia tra le Ville Venete della Riviera del Brenta.

Tour di intera o mezza giornata inclusivi di guida e ingressi alle Ville.

Link di approfondimento e per prenotazione: https://fb.ilburchiello.it/

Domenica 30 agosto 2020

Bike Tour

Alla scoperta della città rivelata

Appuntamento con la guida alle ore 08.45 alla Barriera Saracinesca (inizio Riviera Paleocapa, all’incrocio con via Moro) e partenza lungo le ciclovie cittadine, con mascherina di protezione nel rispetto delle normative vigenti, alla scoperta dei suoi parchi pubblici, dei suoi giardini storici e delle sue aree verdi.

La Padova Rivelata è una città che si racconta lungo il percorso delle ciclovie urbane, tra mura veneziane, vie d’acqua, bastioni, porte monumentali e parchi pubblici.

L'itinerario prevede alcune soste, che consentiranno di ricostruire la bellezza degli antichi borghi, in particolare il Vanzo e Città Giardino, la storia dei loro giardini, ormai scomparsi, un tempo punteggiati di piante rigogliose, di laghetti e tempietti e attraversati da sinuosi percorsi.

Il percorso segue per un tratto il tracciato delle mura cinquecentesche, a ridosso delle quali sorsero giardini monumentali e lussureggianti parchi, e dove angoli di natura colloquiano ancora oggi con la storia più antica.

Il Roseto di S. Giustina, il Giardino Treves de’ Bonfili, progettato nella prima metà Ottocento da Giuseppe Jappelli e i Giardini dell’Arena, realizzati nel primo Novecento nell’ambito della riorganizzazione urbanistica a nord della città, sono alcuni dei siti che si toccano lungo il percorso.

Costeggiando infine il Lungargine Piovego, lungo il viale ciclopedonale tra architetture moderne e sedi di istituti universitari, si conclude con la monumentale Porta Portello, solenne e scenografico ingresso alla città di Padova.

Durata dell'escursione: circa 2 ore.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 17 per persona (quota unica).

Il prezzo include: l’assistenza di una guida autorizzata che illustra il percorso

Link di prenotazione: https://bit.ly/2DRiv7i

Domenica 30 agosto 2020

Trekking in città

A passi lenti, lungo le Riviere, fra acqua e storia.

Appuntamento ore 17.30 con inizio da Riviera Businello presso il Ponte della Morte (dietro alla Chiesa di S.Daniele).

Padova e le sue acque, storia millenaria di condivisione. Fondata dai Veneti Antichi in prossimità del fiume Medoacus; sono loro i primi a usare queste acque per i commerci, l’artigianato, per frapporre la città dei vivi da quella dei morti. I romani costruiscono un porto fluviale con banchine e moli di attracco, così da agevolare il carico e scarico delle mercanzie. Nel Medioevo il fiume non basta, compaiono canali artificiali in più punti della città, trovano posto così i molini, magli e opifici, facendo sì che il tessuto economico della città cresca e si arricchisca.

Partiamo da Riviera Businello. Qui si trovavano gli antichi mulini, uno degli opifici più importanti della città medievale.

Raggiungiamo il ponte delle “Torreselle”, dove si trovava una delle quattro porte medioevali della prima cerchia di mura. Lungo via Tiso da Camposampiero troviamo le tracce dell’attività portuale e, quasi inaspettato ci appare il castello, luogo simbolo del potere dei Carraresi, oggi fiore all’occhiello della città , grazie al recupero fortemente voluto dalla nostra amministrazione. Infine giungiamo alla Specola, da qui parte il percorso della città d’acque individuabile. la maestosità della costruzione è l’immagine del ruolo che ha ricoperto nel passato. Arrivo del famoso “traghetto” e estremo baluardo di difesa della città, ha una storia antica... Seguendo il corso del Tronco Maestro percorriamo le riviere dove purtroppo non vediamo più la chiesa di Sant’Agostino, ma riconosciamo le vestigia delle vecchie mura che ci accompagnano verso piazza Capitaniato. Lì, ricordando la Reggia dei Carraresi concluderemo la nostra passeggiata fluviale.

Il trekking lungo le vie d’acqua si concluderà in Piazza Capitaniato preverso le 19.30.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 12 per persona (quota unica).

Il prezzo include: l'assistenza di una guida autorizzata che illustra il percorso.

Link di prenotazione: https://bit.ly/2PGwMGA

Oltre alla prenotazione online è possibile prenotare i Notturni Padovani presso i seguenti punti vendita:

Ufficio Informazioni IAT Pedrocchi , Vicolo Cappellato Pedrocchi 9, Padova - Tel. 049 5207415

, Vicolo Cappellato Pedrocchi 9, Padova - Tel. 049 5207415 Agenzia Viaggi Carraresi Tour , via Jacopo Facciolati, 160 B, 35127 Padova - Tel. 049 8763020

, via Jacopo Facciolati, 160 B, 35127 Padova - Tel. 049 8763020 Antoniana Viaggi , via Porciglia 34, 35121 Padova - Tel 049 8760233

, via Porciglia 34, 35121 Padova - Tel 049 8760233 Doit Viaggi , via Tiziano Aspetti 246, 35133 Padova - Tel. 049 618500

, via Tiziano Aspetti 246, 35133 Padova - Tel. 049 618500 Amon Viaggi , viale delle Terme 145, 35031 Abano Terme - Tel 049 8669044

, viale delle Terme 145, 35031 Abano Terme - Tel 049 8669044 Jockey Viaggi, via Euganea Treponti, 125/127, 35033 Teolo - Tel. 049 9902930

Informazioni