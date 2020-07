"Notturni Padovani 2020 tra arte, vie d'acqua e sapori": tutti gli eventi della settimana

Foto articolo di Stefano Gennaro (info qui)

Grazie ad una collaborazione avviata tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova è stato possibile realizzare il contenitore estivo "Notturni Padovani 2020 - tra Arte, vie d'Acqua e Sapori" che comprende visite guidate, escursioni, serate gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto composito predisposto per informare i padovani e i turisti del grande patrimonio turistico culturale, ma anche di risorse ambientali e gastronomiche di cui è dotato il territorio, per cercare di riattivare alcuni processi di filiera tra gli operatori turistici padovani e proporre un’offerta turistica dopo la grande stasi dovuta all’emergenza creta dal Covid-19; un contenitore nuovo che in parte si ispira ai classici Notturni d’Arte padovani, ma con elementi di innovazione ed esperienze di gusto e di leisure.

Programma dal 3 al 9 agosto

Martedì 4 agosto, ore 19

Padova Città d’Acque

In navigazione dalle Porte Contarine al Bassanello

Appuntamento: alle Porte Contarine per imbarco.

Lungo le vie d’acqua cittadine ascolteremo i racconti di un tempo, le storie dei vecchi mestieri, di fraglie artigiane , di mulini, traffici e commerci ,in un viaggio breve ma intenso e denso di emozioni, lungo il quale il passato si intreccia con la vivace vita quotidiana e il viavai di giovani che animano il quartiere universitario.

Le Porte Contarine costituiscono il manufatto idraulico più insigne della città e sorgono nel punto dove un tempo il Naviglio Interno si immetteva nel Tronco Maestro del Bacchiglione, punto di passaggio obbligato per le imbarcazioni che lasciavano la città per dirigersi verso Venezia.

Il tragitto costeggia la cinta bastionata veneziana, fra mura, bastioni e aree golenali, attraversa il Borgo Portello con la monumentale porta, ingresso solenne e raffinato alla città e antico porto fluviale.

Si abbandona poi la città murata alle spalle e si prosegue per un tratto lungo il rettifilo del Piovego, antica via commerciale di collegamento fra Padova e Venezia, fino allo sbocco del Canale di S. Gregorio. Si prosegue quindi verso la Conca di Voltabarozzo, per raggiungere il Canale Scaricatore, la cui realizzazione tra fine Ottocento e primo Novecento, modificherà per sempre l’identità e il volto della vecchia città d’acque, e infine approdo al Bassanello.

Fine dei servizi al Bassanello verso le ore 20.30 ca.

Per chi interessato, il rientro alle Porte Contarine può essere effettuato con il tram.

Prezzo: euro 20

il prezzo include l’escursione in battello e l’illustrazione del percorso con guida a bordo.

Link di prenotazione: https://bit.ly/3ekuR4w

Martedì 4 agosto, ore 21

Padova Città d’Acque

In navigazione dal Bassanello alle Porte Contarine

Appuntamento: al Bassanello all'imbarco sotto il ponte.

La navigazione inizia dal Bassanello, importante snodo fluviale a sud della città, nel punto in cui le acque del Bacchiglione confluiscono nel Canale Scaricatore, il più giovane dei canali padovani, realizzato nell’Ottocento e ampliato nel Novecento, per porre fine alle disastrose inondazioni della città. Si lasciano alle spalle l’imbocco del Canale Battaglia e il Ponte dei Cavai, dal quale si stacca il tronco maestro che entra in città, e si percorre il Canale Scaricatore fino alla Conca di Navigazione di Voltabarozzo, importante manufatto idraulico del primo Novecento.

Superata da chiusa, si naviga lungo in Canale San Gregorio fino al punto di confluenza nel Piovego e si entra in città oltrepassando il Contro-sostegno di San Gregorio.

Un percorso suggestivo e coinvolgente, in un’atmosfera densa di suggestioni alle prime ombre della sera, lungo le vie d’acqua cittadine, mentre i racconti di un tempo e le storie dei vecchi mestieri si intrecciano con la modernità e i grandi mutamenti urbani avvenuti in epoca recente.

Si costeggia l’imponente cinta bastionata veneziana, fra mura, bastioni e aree verdi golenali per arrivare al Portello, con la monumentale porta e l’approdo cinquecentesco e si prosegue infine verso le Porte Contarine, dove è previsto l’approdo.

Le Porte Contarine costituiscono il manufatto idraulico più insigne della città e sorgono nel punto dove un tempo il Naviglio Interno si immetteva nel Tronco Maestro del Bacchiglione, punto di passaggio obbligato per le imbarcazioni che lasciavano la città per dirigersi verso Venezia.

Fine dei servizi alle Porte Contarine verso le ore 22.30 ca.

Per chi interessato, il rientro al Bassanello può essere effettuato con il tram.

Prezzo: euro 20

il prezzo include l’escursione in battello e l’illustrazione del percorso con guida a bordo.

Link di prenotazione: https://bit.ly/2CvEWhM

Giovedì 6 agosto, ore 20.30

Caffè Pedrocchi: antiche atmosfere padovane

Appuntamento: piazzetta Pedrocchi.

Visita guidata al Piano Nobile del celebre Caffè senza porte. L'enorme sala da ballo e le salette affrescate che hanno fatto da sfondo ad avvenimenti storici tra rivoluzione, scienza e musica scoprendo perché studenti ed alta borghesia lo scelsero come luogo d’elezione.

Come nota finale brindisi con vini bianchi e rossi del Triveneto e degustazione di prelibatezze locali nelle sale storiche del pian terreno accompagnati dai colori della nostra bandiera Italiana.

La visita terminerà verso le ore 21.45 circa, per lasciare spazio alla degustazione.

La degustazione al Pedrocchi comprende: Prosecco DOCG Bisol; selezione vini bianchi e rossi fermi del Triveneto; Trilogia di pizza; Tempura di verdura; Baccalà mantecato su crostino di pane; Salmone affumicato su crostino di pane.

Prezzo: euro 18

Il prezzo include la guida, l’ingresso al piano nobile del Pedrocchi e la degustazione.

Link di prenotazione: https://bit.ly/3fwi5l2

Giovedì 6 agosto, ore 20.15

Villa Foscarini di Stra in battello da Stra a Padova

Appuntamento: Stazione delle autolinee, vicino alla Stazione di Padova e trasferimento in pullman a Villa Foscarini di Stra.

Il complesso architettonico secentesco di Villa Foscarini Rossi sorge a Stra non lontano dalla Villa Pisani. Secondo il costume aristocratico, per il loro suntuoso progetto edilizio, i Foscarini ingaggiarono illustri architetti come Vincenzo Scamozzi, Francesco Contini, Giuseppe Jappelli, i quali, assieme a pittori e decoratori del Seicento veneto, crearono e decorarono una residenza in grado di esprimere l’importanza del casato - la famiglia infatti aveva dato alla Serenissima un Capitano da Mar e un Doge. Nel 1864 il complesso passò alla famiglia Negrelli e, alla metà degli anni ’80 del Novecento, alla famiglia Rossi. Dopo un accurato restauro di valorizzazione il complesso è stato adibito a sede museale.

Arrivo a Stra e visita di Villa Foscarini che prevede la visita della monumentale Foresteria con lo spettacolare salone ricoperto da affreschi a soggetto mitologico e allegorico (attribuiti al pittore Pietro Liberi 1605-1687 e al quadraturista Domenico Bruni).

E' prevista inoltre la visita del Museo della Calzatura, allestito nel corpo nobile della Villa che contiene oltre 1500 modelli ospitati nelle sale che scandiscono l’evoluzione del gusto e del nostro modo di vivere nella seconda metà del Novecento e raccontano la creatività degli stilisti, mostrandone il loro peculiare linguaggio: Christian Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy ed altri ancora.

Dopo le visite, alle 22.15 circa imbarco sul battello attraccato davanti Villa Foscarini e navigazione verso Padova.

Superate la chiusa di Stra arriviamo alla Chiusa di Noventa Padovana, con risalita di dislivello acqueo e imbocchiamo il Piovego. A Noventa Padovana, un tempo qui si fermavano le barche, i passeggeri e le merci che, giungendo da Venezia lungo il sentiero dell’acqua, arrivavano poi a Padova su carri. Successivamente, a causa dell’apertura del Canale del Piovego che permetteva di arrivare fino a Padova, tale località perse d’importanza. A testimoniare tale passato restano tuttavia le numerose ville: signorili dimore per la nobiltà veneziana tra cui incontriamo la solitaria e superba Villa Giovanelli, ampiamente affrescata, costruita alla fine del Seicento, la cui struttura architettonica unisce caratteristiche compositive del Palladio e del Longhena; un singolare monumentale pronao a forma pentagonale, alte colonne corinzie con timpano ornato di statue, una maestosa scalinata aggiunta dal Massari nel 1738: elementi che rendono imponente e scenografico il suo aspetto esterno. Procedendo con la navigazione sottopassiamo lo storico vecchio Ponte dei Graissi e costeggiando le antiche mura bastionate cinquecentesche arriviamo al Portello, Antico porto fluviale cittadino con scalinata cinquecentesca, un elegante portale in pietra bianca d’Istria provvisto di colonne e una torretta con orologio; qui facevano capo i battelli che, percorrendo fiumi e canali navigabili, collegavano Padova e la sua provincia con la laguna di Venezia.

Arrivo al Portello verso le 23.30 e fine dei servizi.

Prezzo: euro 30

Il prezzo include il trasferimento in pullman a Stra, le guide, l’ingresso a Villa Foscarini e al Museo della Calzatura, la navigazione da Stra a Padova e un drink di benvenuto in battello.

Link di prenotazione: https://bit.ly/2ZpztlO

Venerdì 7 agosto, ore 19.45

La Basilica del Santo

Appuntamento: accanto alla Statua del Gattamelata

Visita guidata in esclusiva alla Basilica di Sant' Antonio, una delle chiese più importanti della Cristianità. Oggi come al tempo della sua costruzione è uno dei luoghi più frequentati dai fedeli di tutto il mondo che ogni anno numerosi entrano a rendere omaggio alla tomba del grande Santo taumaturgo. La chiesa crebbe progressivamente in bellezza ed arte attorno alla figura di Antonio in opere e monumenti dedicati alla sua figura trasformandosi progressivamente in uno scrigno di opere d'arte di valore mondialmente riconosciuto.

Le visite guidate accompagneranno i visitatori alla conoscenza e comprensione di queste opere: statue e bassorilievi, affreschi e oggetti d'arte aprendo anche i luoghi tradizionalmente preclusi ai fedeli come l'altar maggiore dove si potranno osservare da vicino le bellissime opere di Donatello per poi continuare nelle altre cappelle della chiesa come la cappella delle Reliquie, la cappella della tomba del Santo in stile rinascimentale. Un punto di particolare interesse costituiranno le cappelle trecentesche dove dipinsero ad affresco gli artisti influenzati dall' arte di Giotto.

Prezzo: euro 15

Il prezzo include la guida che racconta e illustra la Basilica, il costo di accesso serale e il noleggio dei whispers.

Link di prenotazione: https://bit.ly/3fxiraL

Sabato 8 agosto, ore 20.30

Palazzo della Ragione

Appuntamento alla scalinata di accesso, lato piazza delle Erbe.

Esclusiva visita guidata serale del Salone di Palazzo della Ragione, svelando i retroscena delle sue molteplici funzioni in sei secoli di attività e raccontando arti mestieri botteghe descritti nel più grande ciclo astrologico al mondo affrescato lungo le pareti.

Uno sguardo dalla loggia su Piazza delle Erbe per ricordare gli antichi mercati e discesa dalla recuperata Scala del Vin per terminare sotto il Volto della Corda, luogo di pene ed espiazioni.

Fine della visita prevista per le ore 22 circa.

Prezzo: euro 12

Il prezzo include la guida, il costo di ingresso serale, il costo del noleggio dei whisper.

Link di prenotazione: https://bit.ly/30cnvey

Sabato 8 agosto, ore 15.30

Giardino di Villa Barbarigo Valsanzibio (PD)

Appuntamento: al parcheggio di Piazza Rabin, Prato della Valle e trasferimento in pullman a Valsanzibio.

Arrivo a Villa Barbarigo e visita dello storico giardino, il massimo splendore raggiunto da un giardino del Seicento veneto. Realizzato nella seconda metà del Seicento dal nobile veneziano Zuane Francesco Barbarigo con l’aiuto dei figli Gregorio (poi Cardinale) e Antonio. Nel 1631, per scampare la pestilenza, la famiglia lasciò l’abitazione di Venezia e raggiunse l’appartato Casino di Valsanzibio. In seguito, per sciogliere un voto fatto al Cielo in caso di salvazione dalla peste, venne creato un monumentale giardino simboleggiante l’avvenuta Salvazione. Il giardino di Valsanzibio dunque è un luogo ove si fondono insieme filosofie antiche, miti classici e ideali spirituali cristiani di salvazione umana.

Scopo della nostra passeggiata sarà quello di interpretare gli artifizi umani e naturali apportatori di messaggi. Ci muoveremo tra viali alberati, statue allegoriche, ruscelli, cascatelle, fontane zampillanti, peschiere, padiglioni e grotte. Visiteremo dalla torretta lo storico labirinto, un luogo per tradizione deputato al gioco, ma apportatore, in questo specifico contesto, di messaggi spirituali.

Dopo la visita imbarco sul pullman e rientro a Padova previsto per le ore 19.30 circa.

Prezzo: euro 27

Il prezzo include la guida, in trasferimento AR in pullman e gli ingressi.

Link di prenotazione: https://bit.ly/3j6M44T

Domenica 9 agosto, ore 17.30

Belzoni e le memorie egizie di Padova

Appuntamento: scalinata del Portello per l'imbarco e navigazione fino alle Porte Contarine, nel centro storico di Padova.

In battello partiremo dal Portello, antico borgo popolare dove nacque Giovan Battista Belzoni, grande archeologo, figura poliedrica e stravagante della Padova a cavallo tra settecento e ottocento. Percorreremo l'antico canale costeggiando mura ed edifici fino alle Porte Contarine dove sarete accompagnati ai Musei Civici per la scoperta della sala Egizia, la cui collezione fu iniziata con i primi reperti regalati alla nostra città proprio dal Belzoni. La seconda tappa con la Padova Egizia sarà al Caffè Pedrocchi dove visiteremo al Piano Nobile la sala dedicata a questo insigne cittadino padovano e poi concluderemo nelle sale storiche del nostro Caffè senza porte concluderemo, con un aperitivo rinforzato di vini bianchi e rossi del Triveneto e prelibatezze locali, verso le ore 20 circa.

L’aperitivo rinforzato al Pedrocchi comprende:

Prosecco DOCG Bisol; selezione vini bianchi e rossi fermi del Triveneto; Trilogia di pizza; Tempura di verdura; Baccalà mantecato su crostino di pane; Salmone affumicato su crostino di pane.

Prezzo: euro 27

Il prezzo include la guida, la navigazione in battello, gli ingressi.

Link di prenotazione: https://bit.ly/307Jnrj

Mercoledì 5 e venerdì 7 agosto

Percorsi Carraresi dalla Reggia al Castello

Appuntamento alle ore 19 in Piazza dei Signori, sotto la Torre dell’Orologio.

Partendo da Piazza dei Signori, per comprendere le dimensioni e l’impatto urbanistico della trecentesca Reggia Carrarese, passeggeremo tra le suggestive Piazze San Nicolò e Capitaniato. Scopriremo la raffinatezza della Corte Carrarese che ospitò personaggi di spicco della vita politica, artistica e letteraria di quel tempo storico.

In Piazza Duomo, importante centro religioso cittadino, ammireremo l’esterno del Battistero della Cattedrale, scelto da Fina Buzzaccarini quale luogo di sepoltura di famiglia.

Infine, attraverso Via Barbarigo, raggiungeremo il Castello Carrarese per la visita, in esclusiva, alcuni spazi rappresentativi dei molteplici usi ai quali questo antico manufatto si adattò; nato per essere fortezza e splendido luogo di rappresentanza della corte carrarese, dovette subire modifiche e scialbi. Ripercorreremo pertanto le tappe della sua lunga storia ammirando quanto i recenti restauri hanno riportato in luce, in particolar modo le tracce di affreschi.

Fine del tour verso le ore 20.40.

Prezzo: euro 8

Il prezzo l’assistenza di una guida autorizzata che illustra il percorso.

Link di prenotazione: https://bit.ly/328OgTE

Martedì 4, giovedì 6 e domenica 9 agosto

Percorsi Carraresi dalla Reggia al Castello tra Ponti e Canali

Appuntamento ore 19 in Piazza dei Signori, sotto la Torre dell’Orologio.

Nella splendida cornice di Piazza dei Signori e di Piazza Capitaniato racconteremo le vicende politiche e culturali della famiglia dei Carraresi.

Passando in via Dietro Duomo e lungo l’antica e signorile via Vescovado raggiungeremo i ponti dai quali avere mirabili scorci sulla Specola e su Padova, città d’acque.

Termineremo la nostra visita al Castello Carrarese dove avremo modo di visitare, in esclusiva, alcuni spazi rappresentativi dei molteplici usi ai quali questo antico manufatto si adattò; nato per essere fortezza e splendido luogo di rappresentanza della corte carrarese, dovette subire modifiche e scialbi. Ripercorreremo pertanto le tappe della sua lunga storia ammirando parte degli affreschi riportati alla luce.

Fine del tour verso le ore 20.40.

Prezzo: euro 8

Il prezzo l’assistenza di una guida autorizzata che illustra il percorso.

Link di prenotazione: https://bit.ly/3gXRb5U

---

Oltre alla prenotazione online è possibile prenotare i Notturni Padovani presso i seguenti punti vendita:

Ufficio Informazioni IAT Pedrocchi , Vicolo Cappellato Pedrocchi 9, Padova - Tel. 049 5207415

, Vicolo Cappellato Pedrocchi 9, Padova - Tel. 049 5207415 Agenzia Viaggi Carraresi Tour , via Jacopo Facciolati, 160 B, 35127 Padova - Tel. 049 8763020

, via Jacopo Facciolati, 160 B, 35127 Padova - Tel. 049 8763020 Antoniana Viaggi , via Porciglia 34, 35121 Padova - Tel 049 8760233

, via Porciglia 34, 35121 Padova - Tel 049 8760233 Doit Viaggi , via Tiziano Aspetti 246, 35133 Padova - Tel. 049 618500

, via Tiziano Aspetti 246, 35133 Padova - Tel. 049 618500 Amon Viaggi , viale delle Terme 145, 35031 Abano Terme - Tel 049 8669044

, viale delle Terme 145, 35031 Abano Terme - Tel 049 8669044 Jockey Viaggi, via Euganea Treponti, 125/127, 35033 Teolo - Tel. 049 9902930

Informazioni