“Notturni Padovani 2021 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

Grazie ad una collaborazione avviata tra l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova è stato possibile riproporre anche per il 2021 il contenitore estivo di visite guidate ed eventi che ricalca in maniera innovativa le orme dei Notturni d'Arte.

Il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, in collaborazione con alcuni Club di Prodotto padovani quali GuidePadova, il Consorzio Battellieri, Il Consorzio PadovaViaggi e con molti altri operatori del turismo padovano, ha predisposto un grande contenitore estivo per i mesi di luglio, agosto e settembre di escursioni e visite guidate ai principali monumenti cittadini quali la Cappella degli Scrovegni, i Musei Civici, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, la cittadella francescana, il Museo Diocesano, l’Orto Botanico, il Museo di Storia della Medicina e i luoghi della URBS PICTA; e poi la visita di luoghi in genere non aperti al pubblico quali i chiostri del complesso monastico dell'Abbazia di Santa Giustina, Palazzo Papafava dei Carraresi e l’Oratorio dei Colombini, Villa Cittadella Vigodarzere Valmarana di Saonara; inoltre escursioni e visite nel territorio con degustazioni al Dominio di Bagnoli, a Conselve e la sua Cantina, al Parco Frassanelle e Villa Papafava, a Montagnana ed eventi come cacce al tesoro a settembre in collaborazione con Immaginarte. Sono stati inseriti percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano dalle Porte Contarine al Bassanello e fino a Selvazzano, da un lato, e verso Stra e la Riviera del Brenta dall’altro con visita di alcune Ville Venete. Originale poi la visita all’Interporto di Padova.

Quest’anno il contenitore vede la piena collaborazione del raggruppamento di imprese R.T.I. – Destination Padova che ha assunto recentemente la gestione degli IAT di Padova, svolgendo attività di accoglienza e di promo-commercializzazione, e gestirà direttamente una originale visita guidata “Discover Padova”, ogni sabato pomeriggio.

Programma dal 13 al 18 luglio

Martedì 13 luglio

In Battello dalle Contarine al Bassanello

In navigazione dalle Porte Contarine (17) al Bassanello (18.30) per scoprire Padova dal punto di vista dell'acqua!

Appuntamento ore 17 alle Porte Contarine per imbarco.

Lungo le vie d’acqua cittadine ascolteremo i racconti di un tempo, le storie dei vecchi mestieri, di fraglie artigiane , di mulini, traffici e commerci ,in un viaggio breve ma intenso e denso di emozioni, lungo il quale il passato si intreccia con la vivace vita quotidiana e il viavai di giovani che animano il quartiere universitario.

Le Porte Contarine costituiscono il manufatto idraulico più insigne della città e sorgono nel punto dove un tempo il Naviglio Interno si immetteva nel Tronco Maestro del Bacchiglione, punto di passaggio obbligato per le imbarcazioni che lasciavano la città per dirigersi verso Venezia.

Il tragitto costeggia la cinta bastionata veneziana, fra mura, bastioni e aree golenali, attraversa il Borgo Portello con la monumentale porta, ingresso solenne e raffinato alla città e antico porto fluviale.

Si abbandona poi la città murata alle spalle e si prosegue per un tratto lungo il rettifilo del Piovego, antica via commerciale di collegamento fra Padova e Venezia, fino allo sbocco del Canale di S. Gregorio. Si prosegue quindi verso la Conca di Voltabarozzo, per raggiungere il Canale Scaricatore, la cui realizzazione tra fine Ottocento e primo Novecento, modificherà per sempre l’identità e il volto della vecchia città d’acque, e infine approdo al Bassanello.

Fine dei servizi al Bassanello verso le ore 18.30 circa.

Per chi interessato, il rientro alle Porte Contarine può essere effettuato con il tram, che in appena 12 minuti porta dal Bassanello ai Giardini dell'Arena!

Il prezzo dell'esperienza è di euro 20 per persona (quota unica).

Il prezzo include: l’escursione in battello e l’illustrazione del percorso.

https://bit.ly/ 36rPHNM

Martedì 13 luglio

In Battello da Bassanello lungo il Bacchiglione verso Selvazzano con aperitivo in barca

Appuntamento ore 18:45 a Bassanello per imbarco.

A Bassanello antico borgo di barcaioli, si inizia la risalita del fiume “Bacchiglione” e subito si incontra lo “Squero Nicoletti”, storico cantiere per la riparazione e costruzione di barche in legno. Dopo la cavana dello storico club canottieri ci si immerge nelle singolari anse e nelle ampie golene del fiume. Navigazione lungo un suggestivo itinerario fluviale naturalistico caratterizzato da un percorso meandriforme, composto da anse fluviali e rive folte di salici, pioppi, platani ed ontani; sullo sfondo le inconfondibili sagome dei Colli Euganei. Superato il punto di confluenza con il Canale Brentella si arriva a Tencarola, sede di un antico mulino e di un porto fluviale adibito un tempo al carico del pietrame e dei prodotti dei Colli Euganei.

Durante la navigazione sarà servito un aperitivo in battello.

Navigazione di rientro a Bassanello alle ore 19:45.

Per chi interessato, il rientro alle Porte Contarine può essere effettuato con il tram, che in appena 12 minuti porta dal Bassanello ai Giardini dell'Arena!

Il prezzo dell'esperienza è di euro 20 per persona (quota unica).

Il prezzo include: l’escursione in battello, l’illustrazione del percorso e aperitivo.

https://bit.ly/3dRanCS

Martedì 13 luglio

In Battello dal Bassanello alle Contarine

In navigazione dal Bassanello alle Porte Contarine per scoprire Padova dal punto di vista dell'acqua!

Appuntamento ore 21 al Bassanello all’imbarco sotto il ponte.

La navigazione inizia dal Bassanello, importante snodo fluviale a sud della città, nel punto in cui le acque del Bacchiglione confluiscono nel Canale Scaricatore, il più giovane dei canali padovani, realizzato nell’Ottocento e ampliato nel Novecento, per porre fine alle disastrose inondazioni della città. Si lasciano alle spalle l’imbocco del Canale Battaglia e il Ponte dei Cavai, dal quale si stacca il tronco maestro che entra in città, e si percorre il Canale Scaricatore fino alla Conca di Navigazione di Voltabarozzo, importante manufatto idraulico del primo Novecento . Superata da chiusa, si naviga lungo in Canale San Gregorio fino al punto di confluenza nel Piovego e si entra in città oltrepassando il Contro-sostegno di San Gregorio. Un percorso suggestivo e coinvolgente, in un’atmosfera densa di suggestioni alle prime ombre della sera, lungo le vie d’acqua cittadine , mentre i racconti di un tempo e le storie dei vecchi mestieri si intrecciano con la modernità e i grandi mutamenti urbani avvenuti in epoca recente. Si costeggia l’imponente cinta bastionata veneziana, fra mura, bastioni e aree verdi golenali per arrivare al Portello, con la monumentale porta e l’approdo cinquecentesco e si prosegue infine verso le Porte Contarine , dove è previsto l’approdo. Le Porte Contarine costituiscono il manufatto idraulico più insigne della città e sorgono nel punto dove un tempo il Naviglio Interno si immetteva nel Tronco Maestro del Bacchiglione, punto di passaggio obbligato per le imbarcazioni che lasciavano la città per dirigersi verso Venezia.

Fine dei servizi alle Porte Contarine verso le ore 22:45 ca.

Per chi interessato, il rientro al Bassanello può essere effettuato con il tram, che in appena 12 minuti porta dai Giardini dell'Arena al Bassanello.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 20 per persona (quota unica).

Il prezzo include: l’escursione in battello e l’illustrazione del percorso.

https://bit.ly/3hkrJK

Mercoledì 14 luglio

La Padova Ebraica - Ebraismo al Femminile

Visita guidata da Palazzo Moroni al Ghetto di Padova

Appuntamento alle 17.30 nel cortile di Palazzo Moroni.

La storia politica e amministrativa della città è raccontata nei suoi palazzi pubblici che costituiscono con le loro presenze architettoniche un nucleo di edifici molto diversi tra loro. I medioevali palazzi del Consiglio e degli Anziani dominano sulla piazza della Frutta mentre il cinquecentesco palazzo Moroni si affaccia su piazza delle Erbe. L'ala Moretti Scarpari fu invece costruita tra le due guerre mondiali su via VIII febbraio e diventò sede dei nuovi uffici del Municipio. Un complesso di edifici vitali per tutti i padovani che verrà raccontato nelle sue alterne vicende politiche e architettoniche. Si visiteranno la Cappella dei Nodari e la Sala Giunta. La visita continua con una passeggiata guidata nel cuore dell’antico ghetto ebraico tra angoli di storia e pietre narranti, alla scoperta della vita e delle vicende della comunità ebraica in città. Percorso tematico all’interno del Museo e della Sinagoga sull’ebraismo al femminile. Letture, cibi e ricette, oggetti appartenenti alla collezione museale e la Sinagoga vista dal matroneo sono gli elementi fondanti del percorso che condurrà i visitatori a scoprire le specificità del ruolo della donna nell'ebraismo.

Il Museo della Padova Ebraica a Padova trova collocazione nel centro storico, all’interno dell’edificio che ospitava l’antica sinagoga di rito tedesco sorta nel 1682 come edificio per il culto Ashkenazita (in città già dal XIV secolo). La sinagoga fu incendiata dalle squadre fasciste nel 1943 e l’edificio venne restaurato solo nel 1998. Sin dal 1522 in quella zona, nota oggi come “Ghetto”, era presente per l’appunto l’antico ghetto di Padova in cui la comunità ebraica fu costretta a vivere fino all’arrivo di Napoleone che decretò l’abbattimento delle porte. Era un’area di circa 8000 mq in cui vissero anche più di 800 persone contemporaneamente con una densità abitativa incredibile. Non a caso le abitazioni crebbero in altezza e le cosiddette case-torri sono tuttora visibili. Oltre alla sinagoga di rito tedesco lì si costruirono anche quelle di rito spagnolo sefardita e di rito italiano. Oggi la comunità ebraica padovana è numericamente piccola, ma decisamente viva e l’apertura di questo museo ne è dimostrazione.

Termine del tour alle ore 20.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 24 per persona (quota unica).

Il prezzo include: il biglietto d’ingresso al Museo e alla Sinagoga con visita guidata, passeggiata e visita alle Sale di Palazzo Moroni con guida autorizzata.

https://bit.ly/3AL50zl

Giovedì 15 luglio

In battello da Padova a Stra e visita a Villa Foscarini Rossi

Imbarco alle ore 20:20 al pontile della Scalinata del Portello

Antico porto fluviale cittadino provvisto di scalinata cinquecentesca, elegante portale in pietra bianca d’Istria e torretta con orologio; qui facevano capo i battelli che, percorrendo fiumi e canali navigabili, collegavano Padova e la sua provincia con la laguna di Venezia. Navigando lungo il Piovego e costeggiando le antiche mura bastionate cinquecentesche, si sottopassa il vecchio ponte dei Graissi, arrivando a Noventa Padovana. Un tempo qui si fermavano le barche, i passeggeri e le merci che, giungendo da Venezia lungo il sentiero dell’acqua, arrivavano poi a Padova su carri. Ma in seguito, a causa dell’apertura del Canale del Piovego che permetteva di arrivare fino a Padova, tale località perse d’importanza. A testimoniare tale passato restano tuttavia le numerose ville: signorili dimore per la nobiltà veneziana. Fra queste incontriamo la solitaria e superba Villa Giovanelli, ampiamente affrescata, costruita alla fine del Seicento, la cui struttura architettonica unisce caratteristiche compositive del Palladio e del Longhena; un singolare monumentale pronao a forma pentagonale, alte colonne corinzie con timpano ornato di statue, una maestosa scalinata: elementi che rendono imponente e scenografico il suo aspetto esterno.

Superate le chiuse di Noventa Padovana e di Stra, con discesa di dislivello acqueo, si arriva a Stra, dove il Canal del Brenta si origina dal fiume Brenta. Non lontano dalla Villa Pisani, sorge il complesso architettonico secentesco di Villa Foscarini Rossi. Secondo il costume aristocratico, per il loro suntuoso progetto edilizio, i Foscarini ingaggiarono illustri architetti che, assieme a pittori e decoratori del Seicento veneto, crearono e decorarono una residenza in grado di esprimere l’importanza del casato.

Arrivo a Stra alle 22:00 circa e visita di Villa Foscarini e della Foresteria con lo spettacolare salone ricoperto da affreschi a soggetto mitologico e allegorico.

E’ prevista inoltre la visita del Museo della Calzatura, allestito nel corpo nobile della Villa.

Dopo la visita, alle 23 circa imbarco e rientro a Padova in battello previsto per le ore mezzanotte e un quarto.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 29 per persona (quota unica).

Il prezzo include: un drink di benvenuto in battello, la navigazione, le guide l'ingresso a Villa Foscarini e al Museo della Calzatura.

https://bit.ly/2VikkD9

Giovedì 15 luglio

Il Caffè Pedrocchi: antiche atmosfere padovane

Visita al piano nobile dello storico caffè padovano e degustazione

Appuntamento alle ore 20.30 piazzetta Pedrocchi.

Visita guidata al Piano Nobile del celebre Caffè senza porte. L'enorme sala da ballo e le salette affrescate che hanno fatto da sfondo ad avvenimenti storici tra rivoluzione, scienza e musica scoprendo perché studenti ed alta borghesia lo scelsero come luogo d’elezione. Come nota finale brindisi con vini bianchi e rossi del Triveneto e degustazione di prelibatezze locali nelle sale storiche del pian terreno accompagnati dai colori della nostra bandiera Italiana. La visita terminerà verso le ore 21:45 circa, per lasciare spazio alla degustazione.

La degustazione al Pedrocchi comprende:

Prosecco DOCG Bisol; selezione vini bianchi e rossi fermi del Triveneto;

Trilogia di pizza;

Tempura di verdura;

Baccalà mantecato su crostino di pane;

Salmone affumicato su crostino di pane.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 20 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, l'ingresso al piano nobile del Pedrocchi e la degustazione.

https://bit.ly/3wrHHqG

Venerdì 16 luglio

Minicrociera da Padova a Venezia

tra le Ville Venete della Riviera del Brenta.

Tour di intera o mezza giornata inclusivi di guida e ingressi alle Ville.

https://bit.ly/3heyA8m

Venerdì 16 luglio

Il Palazzo Vescovile e il Battistero

Visita guidata del Battistero e Museo Diocesano

Appuntamento alle ore 16.30 Piazza Duomo.

Una visita nella Padova religiosa del milletrecento che comprende il Battistero della Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Visita all' interno del Battistero intitolato a San Giovanni è un edificio romanico che conserva al suo interno uno dei più importanti cicli ad affresco del giottesco Giusto dei Menabuoi. É uno dei monumenti candidati Unesco per la Padova Urbs Picta. Una vera " summa teologica" meravigliosamente descritta da un grande interprete della pittura del trecento padovano. Segue la visita all' interno del Palazzo Vescovile costruito nel XV secolo accanto al Duomo cittadino. Qui si trova il Museo Diocesano, allestito nei prestigiosi ambienti del Palazzo Vescovile (1309), si estende su una superficie di oltre 2000 mq. Il Museo viene istituito nel 1973 con il nome di Museo Diocesano d’Arte Sacra San Gregorio Barbarigo.

Il Museo Diocesano a Padova presenta al piano superiore di Palazzo Vescovile, affacciate sul Salone dei Vescovi (completamente affrescato e recentemente restaurato), dodici sale dedicate all’esposizione permanente di opere che illustrano la ricchezza del patrimonio storico artistico della Chiesa Padovana: opere di pittura, scultura, oreficeria e paramenti sacri provenienti dall’intero territorio della Diocesi di Padova. Al piano inferiore, nella sala intitolata a San Gregorio Barbarigo, anticamente chiamata “tinello dei dottori”, dove il vescovo cancelliere dell’Università conferiva le lauree agli studenti (e oggi sede di esposizioni temporanee), sono periodicamente esposti codici e incunaboli provenienti dalla Biblioteca Capitolare di Padova. Tra questi risaltano i manoscritti trecenteschi Antifonari della Cattedrale, importanti per la loro vicinanza artistica alla pittura di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Oggi l’aspetto della sala risente di una sistemazione di fine Ottocento, che ha raccolto sulle pareti stemmi, busti e iscrizioni provenienti dai diversi ambienti del palazzo, tuttavia sono ancora ben visibili le tracce della decorazione quattrocentesca affidata da Pietro Barozzi a Jacopo da Montagnana e ai suoi collaboratori.

La fine del tour è prevista per le 18.15.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 19 per persona (quota unica).

Il prezzo include: visita guidata del Museo Diocesano.

https://bit.ly/3ywaUlP

Venerdì 16 luglio

Università e Museo di Storia della Medicina

Passeggiata e visita guidata per riscoprire la nascita della medicina che ha fatto la storia a Padova

Appuntamento alle ore 17:45 davanti Palazzo Bo

Il tour prevede la visita guidata ad alcuni luoghi storici della scienza a Padova.

Padova è la città ideale per scoprire il cammino fatto dall’uomo nel campo della scienza, della tecnica, del sapere, della creatività, grazie soprattutto alla presenza dell'Università, una delle più antiche del mondo (la seconda in Italia dopo Bologna). Palazzo Bo divenne sede dell'Università a partire dalla fine del XV sec. Di grande interesse architettonico è il Cortile Antico (metà del '500) di Andrea Moroni che visiteremo, illustrando dal cortile le altre eccellenze storiche del Palazzo del Bò che non visiteremo, quali la Sala dei Quaranta, dove si conserva la cattedra di Galileo che insegnò a Padova dal 1592 al 1610, l'Aula Magna ricca di stemmi e di decorazioni ed il celebre teatro anatomico di G. F. d'Acquapendente, il più antico teatro anatomico stabile del mondo (1594). E nel cuore antico di Padova, nell’antico palazzo quattrocentesco che fu sede del primo ospedale padovano di San Francesco Grande, troviamo il Museo di Storia della Medicina, un complesso che racconta lo straordinario percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della Scuola medica padovana. Si tratta di un museo di nuova generazione che racconta, attraverso l’ausilio di tecnologie all’avanguardia e la possibilità di interazioni da parte del visitatore, i segreti del corpo umano e lo straordinario percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna. Una visita guidata di grande impatto emozionale.

Il tour durerà ca. 2 ore.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 20 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, gli ingressi, i diritti di prenotazione e le assicurazioni.

https://bit.ly/3xmNm2w

Venerdì 16 luglio

Serata Enogastronomica - A cena con l'oca

Appuntamento alle ore 20 presso Trattoria “In Corte dal Capo” - Via Padova, 38, 35026 Conselve (PD)

La trattoria da anni è punto di riferimento per tutto il padovano per la sua tradizione e sapienza nel proporre piatti tipici, oltre ad essere stata premiata con due gamberi dalla guida del Gambero Rosso.

Serata dedicata all’oca, animale principe del cortile, abbinata sapientemente ai vini del territorio, bianchi e rossi. Si conclude la cena con la tipica Rosegotta, dolce tradizionale della cultura padovana.

La cena include antipasto, primo, secondo, contorno abbinato e dolce. (Acqua e caffè inclusi nel menù)

Come arrivare alla località di partenza e rientrare a Padova con i mezzi pubblici:

BUS Sita 062 (web)

Il prezzo dell'esperienza è di euro 39 per persona (quota unica).

Il prezzo include: cena come da menù descritto in programma.

https://bit.ly/3yxqGN8

Sabato 17 luglio

Minicrociera da Padova a Venezia

tra le Ville Venete della Riviera del Brenta.

Tour di intera o mezza giornata inclusivi di guida e ingressi alle Ville.

https://bit.ly/3heyA8m

Sabato 17 luglio

Padova Urbs Picta

Visita guidata della città affrescata con ingresso agli Eremitani, Palazzo della Ragione e Battistero.

Appuntamento alle ore 9 all'ingresso della Chiesa degli Eremitani.

Un intenso itinerario in cui viene proposta la scoperta di Padova, città dell’affresco, che nel corso del Trecento vide la presenza di Giotto e di numerosi artisti profondamente influenzati dalla sua arte rivoluzionaria; pittori che realizzarono affreschi memorabili: nelle chiese, nei palazzi e negli oratori della città governata dai Principi Carraresi. Oggi, per estensione e qualità, questi cicli pittorici costituiscono un unicum in tutta la storia dell'arte. Per questa ragione e a buon diritto Padova Urbs Picta è candidata alla World Heritage List per il Comitato 2020. L’itinerario si snoda lungo le strade della Padova del Trecento. Visiteremo la Chiesa degli Eremitani dove il pittore giottesco Guariento d’Arpo affrescò sulle pareti dell'abside le storie dei Santi Filippo, Giacomo e Agostino e le immagini dei pianeti e delle età dell’uomo, secondo la cultura astrologica del Trecento. Poi ci sposteremo nella zona delle piazze dove visiteremo un altro edificio caratterizzato dallo straordinario tetto a forma di carena di nave rovesciata, opera di sommo ingegno di Fra' Giovanni degli Eremitani. Il Palazzo della Ragione è chiamato anche il Salone per la sua estesa dimensione spaziale. Lungo le pareti interne della grande sala pensile, annoverata quale sala medievale più grande d’Europa, si sviluppa il ciclo astrologico più grande del mondo dipinto secondo l’astronomia di Tolomeo con le immagini tratte dall’Astrolabium Planum di Pietro D'Abano. Attraversando le vivaci piazze dei mercati si raggiungerà l’antico Battistero della Cattedrale che alla fine del 1300 fu trasformato in cappella funeraria dai Principi Carraresi. Fu splendidamente dipinto dal grande pittore di corte Giusto de’ Menabuoi sotto la supervisione teologica di Francesco Petrarca. L'insieme si presenta come una vera Summa Teologica rappresentata in modo spettacolare da questo raffinato pittore giottesco.

La visita guidata terminerà verso le 12 circa.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 17 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, gli ingressi, i diritti di prenotazione e le assicurazioni.

https://bit.ly/3AvBU6z

Domenica 18 luglio

Minicrociera da Padova a Venezia

tra le Ville Venete della Riviera del Brenta.

Tour di intera o mezza giornata inclusivi di guida e ingressi alle Ville.

https://bit.ly/3heyA8m

Domenica 18 luglio

Il Prato della Valle e l'Orto Botanico

Appuntamento alle ore 9.15 presso la fontana dell'Isola Memmia in Prato della Valle.

L’Orto Botanico di Padova è un prezioso scrigno del sapere medico, luogo di conoscenza, di ricerca e di sperimentazione botanica, a partire dal 1545 quando fu istituito su delibera della Repubblica veneziana, quale primo Giardino dei Semplici universitario al mondo per la coltivazione delle piante medicinali.? Da allora fu continuamente arricchito di nuovi esemplari e specie provenienti da varie parti del mondo, in particolare dai paesi con i quali la Serenissima intratteneva rapporti commerciali e, con la scoperta dell’America, anche dal Continente Nuovo. Svolse un ruolo primario nell’introduzione di piante esotiche che vi furono messe a dimora per essere acclimatate e da qui poi diffuse in Italia e in tutta Europa.? E’ il più antico orto botanico universitario al mondo, che ha mantenuto inalterata nei secoli la sua struttura e la sua ubicazione e nel 1997 è stata inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.?

Attualmente vi sono coltivate circa 7200 piante, distribuite nelle varie collezioni, all’interno dell’Hortus Cintus cinquecentesco, dell’Arboretum – bosco di alberi ad alto fusto - e delle nuove serre climatizzate inaugurate nel 2014 e complessivamente occupa una superficie di circa 37 mila metri quadri.

Durata del tour: 2 ore e mezza ca.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 20 per persona (quota unica).?

Il prezzo include: visita guidata all'Orto Botanico.

https://bit.ly/ 3r5y9AM

Domenica 18 luglio

Concerto di violino presso Barco Teatro

https://bit.ly/3xkqdh5

