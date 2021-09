“Notturni Padovani 2021 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

Grazie ad una collaborazione avviata tra l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova è stato possibile riproporre anche per il 2021 il contenitore estivo di visite guidate ed eventi che ricalca in maniera innovativa le orme dei Notturni d'Arte.

Il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, in collaborazione con alcuni Club di Prodotto padovani quali GuidePadova, il Consorzio Battellieri, Il Consorzio PadovaViaggi e con molti altri operatori del turismo padovano, ha predisposto un grande contenitore estivo per i mesi di luglio, agosto e settembre di escursioni e visite guidate ai principali monumenti cittadini quali la Cappella degli Scrovegni, i Musei Civici, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, la cittadella francescana, il Museo Diocesano, l’Orto Botanico, il Museo di Storia della Medicina e i luoghi della URBS PICTA; e poi la visita di luoghi in genere non aperti al pubblico quali i chiostri del complesso monastico dell'Abbazia di Santa Giustina, Palazzo Papafava dei Carraresi e l’Oratorio dei Colombini, Villa Cittadella Vigodarzere Valmarana di Saonara; inoltre escursioni e visite nel territorio con degustazioni al Dominio di Bagnoli, a Conselve e la sua Cantina, al Parco Frassanelle e Villa Papafava, a Montagnana ed eventi come cacce al tesoro a settembre in collaborazione con Immaginarte. Sono stati inseriti percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano dalle Porte Contarine al Bassanello e fino a Selvazzano, da un lato, e verso Stra e la Riviera del Brenta dall’altro con visita di alcune Ville Venete. Originale poi la visita all’Interporto di Padova.

Quest’anno il contenitore vede la piena collaborazione del raggruppamento di imprese R.T.I. – Destination Padova che ha assunto recentemente la gestione degli IAT di Padova, svolgendo attività di accoglienza e di promo-commercializzazione, e gestirà direttamente una originale visita guidata “Discover Padova”, ogni sabato pomeriggio.

Ricordiamo che dal 6 agosto per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche dovrai esibire il tuo "green pass".

Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Appuntamenti dal 20 al 26 settembre

Lunedì 20 settembre

Padova tra Cielo e Acqua

Visita la Cappella degli Scrovegni e naviga dalle Porte Contarine al Portello!

Appuntamento alle ore 16.30 entrata Musei Civici.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 28 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, l'ingresso alla Cappella degli Scrovegni e la navigazione illustrata.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3fILoTs

Padova tra Acqua e Cielo

Imbarcati al Portello e naviga fino alle Porte Contarine per la visita agli Scrovegni!

Appuntamento alle ore 16.30 alla Scalinata Portello.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 28 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, l'ingresso alla Cappella degli Scrovegni e la navigazione illustrata.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3fKyVyv

Giovedì 23 settembre

La Padova Ebraica - Saperi e Sapori

Visita guidata da Palazzo Moroni al Ghetto di Padova

Appuntamento alle ore 17.30 davanti Palazzo Moroni.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 25 per persona (quota unica).

Il prezzo comprende: il biglietto d’ingresso al Museo e alla Sinagoga con visita guidata e degustazione, passeggiata e visita alle Sale di Palazzo Moroni con guida autorizzata.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3BMAjZX

In battello da Padova a Villa Foscarini (Stra)

Un’affascinante navigazione da Porta Portello a Villa Foscarini Rossi, con visita della Villa!

Imbarco alle ore 20:20 al pontile della Scalinata del Portello

Il prezzo dell'esperienza è di euro 29 per persona (quota unica).

Il prezzo include: un drink di benvenuto in battello, la navigazione, le guide l'ingresso a Villa Foscarini e al Museo della Calzatura.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3l5jX8l

Il Caffè Pedrocchi: antiche atmosfere padovane

Visita al piano nobile dello storico caffè padovano e degustazione

Appuntamento alle ore 20.30 piazzetta Pedrocchi.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 20 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, l'ingresso al piano nobile del Pedrocchi e la degustazione.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3E1BruW

Venerdì 24 settembre

Minicrociera da Padova a Venezia tra le Ville Venete della Riviera del Brenta

Tour di intera o mezza giornata inclusivi di guida e ingressi alle Ville

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/37pHn1N

Il Palazzo Vescovile e il Battistero

Visita guidata del Battistero e Museo Diocesano

Appuntamento alle ore 16.30 Piazza Duomo.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 19 per persona (quota unica).

Il prezzo include: visita guidata del Museo Diocesano e del Battistero.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/2YsZl1T

Sabato 25 settembre

Minicrociera da Padova a Venezia tra le Ville Venete della Riviera del Brenta

Tour di intera o mezza giornata inclusivi di guida e ingressi alle Ville

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/37pHn1N

Padova Urbs Picta

Visita guidata degli affreschi degli Eremitani, del Palazzo della Ragione e del Battistero restaurato

Appuntamento alle ore 9 all'ingresso della Chiesa degli Eremitani.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 17 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, gli ingressi, i diritti di prenotazione e le assicurazioni.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3yyF8VB

Padova tra Cielo e Acqua

Visita la Cappella degli Scrovegni e naviga dalle Porte Contarine al Portello!

Appuntamento alle ore 16.30 entrata Musei Civici.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 28 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, l'ingresso alla Cappella degli Scrovegni e la navigazione illustrata.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3fILoTs

Padova tra Acqua e Cielo

Imbarcati al Portello e naviga fino alle Porte Contarine per la visita agli Scrovegni!

Appuntamento alle ore 16.30 alla Scalinata Portello.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 28 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, l'ingresso alla Cappella degli Scrovegni e la navigazione illustrata.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3fKyVyv

Caccia al tesoro tra le piazze

EscapeInArtHistory: tra indizi, enigmi e indovinelli….

Appuntamento alle ore 17 a Palazzo Moroni, ingresso via VIII Febbraio

Il prezzo dell'esperienza è di euro 10 per adulti | euro 8 per ragazzi | FREE per bambini (0-6 anni)

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3DPW79b

Domenica 26 settembre

Minicrociera da Padova a Venezia tra le Ville Venete della Riviera del Brenta

Tour di intera o mezza giornata inclusivi di guida e ingressi alle Ville

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/37pHn1N

Il Prato della Valle e l'Orto Botanico

Visita guidata del Prato della Valle e l'Orto Botanico.

Appuntamento alle ore 9.15 presso la fontana dell'Isola Memmia in Prato della Valle.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 20 per persona (quota unica).

Il prezzo include: visita guidata all'Orto Botanico.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3ywTupJ

Università e Museo di Storia della Medicina

Passeggiata e visita guidata per riscoprire la nascita della medicina che ha fatto la storia a Padova

Appuntamento alle ore 10.15 davanti Palazzo Bo.

Il prezzo dell'esperienza è di euro 16 per persona (quota unica).

Il prezzo include: la guida, gli ingressi, i diritti di prenotazione e le assicurazioni.

Link di approfondimento e per la prenotazione: https://bit.ly/3AAFmMP

Prenotazioni

Tutti gli eventi del contenitore sono visibili e prenotabili online presso www.notturnipadovani.it

Saranno inoltre prenotabili presso gli uffici IAT di Padova e di Abano Terme e presso alcune agenzie di viaggi i cui indirizzi sono indicati nel sito web. Informazioni: www.notturnipadovani.it

On line il calendario degli eventi costantemente aggiornato.

Saranno inoltre prenotabili presso gli uffici IAT di Padova e di Abano Terme e presso alcune agenzie di viaggi i cui indirizzi sono indicati nel sito web

Informazioni

Foto da comunicato stampa

