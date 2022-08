“Notturni Padovani 2022 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

Orario non disponibile

Quando Dal 01/08/2022 al 07/08/2022 Orario non disponibile

Grazie alla collaborazione avviata tra l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova anche quest’anno verranno proposti i Notturni Padovani, il contenitore estivo di visite guidate ed eventi rivolto in particolar modo al pubblico padovano, giunto alla terza edizione.

La programmazione delle attività del contenitore è stata realizzata in collaborazione con alcuni importanti Club di Prodotto Turistico dell’Ascom di Padova quali GuidePadova, il Consorzio Battellieri e Il Consorzio PadovaViaggi, ma, e questa è la novità 2022, anche con la stretta collaborazione di importanti associazioni culturali padovane come Fantalica, Arcadia, Sorsi d’Arte e il Comitato Mura di Padova; molti altri importanti operatori del turismo padovano hanno dato la loro collaborazione.

E’ stato così predisposto un grande contenitore estivo per i mesi di luglio, agosto e settembre con escursioni, esperienze e visite guidate ai principali monumenti e musei cittadini ed altre realtà padovane di interesse culturale e turistico.

Appuntamenti dal primo al 7 agosto

Lunedì 1 agosto

Padova tra Cielo e Acqua

Visita la Cappella degli Scrovegni, imbarcati dalle Porte Contarine fino al Portello per una suggestiva navigazione!

Link di prenotazione: https://bit.ly/3z24ugd

Mercoledì 3 agosto

Minicrociera lungo la Riviera del Brenta

Una romantica crociera tra le Ville Venete della Riviera del Brenta, da Padova a Oriago e fino a Venezia, tra arte, storia e natura!

Link di prenotazione: https://bit.ly/2ZsxMVl

La Padova Ebraica - Università e Padova Ebraica

Celebra gli '800 anni dell'Università di Padova ripercorrendo i passi di rettori, professori e medici ebrei e visita la Sinagoga e il Museo Ebraico!

Link di prenotazione: https://bit.ly/3ztZiTx

Giovedì 4 agosto

Il Musme - Museo della Medicina

Visita guidata al Museo della Medicina di Padova

Link di prenotazione: https://bit.ly/3RXnogS

Venerdì 5 agosto

Minicrociera lungo la Riviera del Brenta

Una romantica crociera tra le Ville Venete della Riviera del Brenta, da Padova a Oriago e fino a Venezia, tra arte, storia e natura!

Link di prenotazione: https://bit.ly/2ZsxMVl

Dalla Specola a Torricelle lungo il Naviglio Interno, dal gotico al rinascimento

Passeggiata guidata lunga le mura patavine

Link di prenotazione: https://bit.ly/3PX6u09

Domenica 7 agosto

Minicrociera lungo la Riviera del Brenta

Una romantica crociera tra le Ville Venete della Riviera del Brenta, da Padova a Oriago e fino a Venezia, tra arte, storia e natura!

Link di prenotazione: https://bit.ly/2ZsxMVl

Urbs Picta: la Padova Carrarese

Tour alla scoperta delle meraviglie del '300, Patrimonio dell'UNESCO

Link di prenotazione: https://bit.ly/3PzmbuA

Info su prenotazioni

Consulta questo link per ulteriori informazioni e per le prenotazioni

Tutte le escursioni, visite guidate, esperienze ed eventi, sono visibili e prenotabili online presso www.notturnipadovani.it e presso gli uffici IAT di Padova e di Abano Terme o presso alcune agenzie di viaggi i cui indirizzi sono indicati nel sito web.

Informazioni

Foto da comunicato stampa