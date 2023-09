“Notturni Padovani 2023 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

Prezzo non disponibile

I Notturni Padovani - tra Arte, vie d'Acqua e Sapori 2023, sono un grande contenitore estivo, frutto della collaborazione avviata tra il Comune di Padova, il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, i club di prodotto GuidePadova, il Consorzio Battellieri, PadovaViaggi e numerose altre Associazioni padovane.

La ricca offerta presentata amplia le esperienze e le opportunità per padovani e turisti, mettendo in rete le eccellenze del territorio e comprende visite guidate, escursioni a piedi e in battello, appuntamenti con la musica, degustazioni gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto vario che ha l'ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, ma anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio, un’offerta sempre rinnovata di proposte di intrattenimento culturale ma anche di appuntamenti innovativi ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di luglio, agosto e settembre sono previste visite guidate, di cui molte sono gratuite, ai principali monumenti cittadini, tra i quali la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, alcuni Oratori, la Basilica del Santo e la Basilica di Santa Giustina, le statue del Prato della Valle, l’Orto Botanico, il MUSME e poi visite straordinarie ai Musei dell’Università, tra i quali il nuovo fantastico Museo della Natura e dell'Uomo di Palazzo Cavalli.

Ed ancora, Aperitivo in musica ai Musei Civici; escursioni e visite guidate nel territorio della provincia con degustazioni, percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano.

Tutte le escursioni, visite guidate, esperienze ed eventi, sono visibili e prenotabili online presso www.notturnipadovani.it e presso gli uffici IAT di Padova e di Abano Terme o presso alcune agenzie di viaggi i cui indirizzi sono indicati nel sito web.

Programma dal 12 al 17 settembre

Martedì 12 settembre

Alle ore 19.20 e alle ore 20.40

Visite animate - Cappella degli Scrovegni

Visite animate per rendere ancora più suggestiva e magica l'esperienza della visita della Cappella degli Scrovegni!

Mercoledì 13 settembre

Ore 8 > 13.15

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Navigazione dalle Porte Contarine al Portello

In navigazione dalle Porte Contarine al Portello e ritorno per scoprire Padova dal punto di vista dell'acqua!

Giovedì 14 settembre

Ore 18 > 19

Massimago Wine Experience

Esclusiva visita guidata alla "Torre del Diavolo" di Massimago e degustazioni di vino e cicchetti!

Esclusiva visita guidata alla "Torre del Diavolo" di Massimago e degustazioni di vino e cicchetti!

Da Ippocrate a Galileo: dalla conoscenza sensibile alla conoscenza scientifica

Visita guidata al MUSME alla scoperta della nascita della "Medicina Moderna"!

Visita guidata al MUSME alla scoperta della nascita della "Medicina Moderna"!

Visite animate - Cappella degli Scrovegni

Visite animate per rendere ancora più suggestiva e magica l'esperienza della visita della Cappella degli Scrovegni!

Venerdì 15 settembre

Ore 8 > 13.15

Visita al cantiere di restauro del Gattamelata

Visita guidata di 30 minuti al cantiere del monumento equestre del Gattamelata scoprendo la storia del capolavoro di Donatello!

Domenica 17 settembre

Ore 8 > 13.15

