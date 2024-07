“Notturni Padovani 2024 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

I Notturni Padovani - tra Arte, vie d'Acqua e Sapori 2024, sono un grande contenitore estivo, frutto della collaborazione avviata tra il Comune di Padova, il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, i club di prodotto GuidePadova, il Consorzio Battellieri, PadovaViaggi e numerose altre Associazioni padovane.

La ricca offerta presentata amplia le esperienze e le opportunità per padovani e turisti, mettendo in rete le eccellenze del territorio e comprende visite guidate, escursioni a piedi e in battello, appuntamenti con la musica, degustazioni gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto vario che ha l'ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, ma anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio, un’offerta sempre rinnovata di proposte di intrattenimento culturale ma anche di appuntamenti innovativi ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sono previste visite guidate, di cui molte sono gratuite, ai principali monumenti cittadini, tra i quali la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, alcuni Oratori, la Basilica del Santo e la Basilica di Santa Giustina, le statue del Prato della Valle, l’Orto Botanico, il MUSME e poi visite straordinarie ai Musei dell’Università, tra i quali il Museo della Natura e dell'Uomo di Palazzo Cavalli.

Ed ancora, escursioni e visite guidate nel territorio della provincia con degustazioni, percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano.

Tutte le escursioni, visite guidate, esperienze ed eventi, sono visibili e prenotabili online presso www.notturnipadovani.it e presso gli uffici IAT di Padova e di Abano Terme o presso alcune agenzie di viaggi i cui indirizzi sono indicati nel sito web.

Programma dal 15 al 21 luglio

Lunedì 15 luglio, dalle ore 18.30

"Coopers' Company and Coborn School a Palazzo Moroni"

"Un Fiume di Note" - Coro ed orchestra riempiono di note il cortile di Palazzo Moroni a Padova!

La partecipazione al concerto è gratuita, non è necessaria alcuna prenotazione.

Per maggiori informazioni cliccare qui

Martedì 16 luglio

ore 17.30 > 18.15

Il Battistero della Cattedrale di Padova

Diritto di prenotazione euro 9 per persona.

Biglietto gratuito riservato a visitatori di età compresa tra 0 e 6 anni, persone con disabilità con accompagnatore, religiosi e sacerdoti, guide turistiche abilitate, possessori della tessera ICOM e Urbs Picta Card.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

ore 18.30 > 19.15

La macchina idraulica delle porte Contarine

Visita guidata della storia e struttura della Conca, del Mulino e della Gora!

Diritto di prenotazione: euro 3 per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

dalle ore 20.45

Queen's Park Community al Castello del Catajo

"Un Fiume di Note" - Coro ed orchestra riempiono di note il cortile del Castello del Catajo!

La partecipazione al concerto è gratuita. Visita guidata euro 13 a persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Mercoledì 17 luglio

ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da euro 79

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

ore 16.30 > 18.30

Urbs Picta: Chiesa Eremitani e Palazzo della Ragione

Visita guidata tra arte e storia alla Chiesa degli Eremitani e Palazzo della Ragione!

Dritto di prenotazione: euro 7 per persona

?Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Giovedì 18 luglio

ore 18 > 20

Il Torrione Impossibile e il primo ricreatorio all'aria aperta

Visita guidata a uno tra i più antichi bastioni padovani e il primo ricreatorio all'aria aperta della città!

Diritto di prenotazione: euro 3 per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

ore 20.45 > 00

Naviglio DiVino - Degustazione in navigazione

Eccezionale rassegna di degustazioni in navigazione notturna da Padova a Stra e ritorno, in collaborazione con Strada del Vino Colli Euganei!

euro 49 a persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

dalle ore 21

Y Pant School a Villa Moscheni Volpi

"Un Fiume di Note" - Il complesso settecentesco della Villa ospita le colorate e magiche voci del coro laico dell'istituto gallese!

La partecipazione al concerto è gratuita.

È obbligatoria la prenotazione a Villa Moscheni Volpi email: info@villamoschenivolpi.com

Per maggiori informazioni cliccare qui

Venerdì 19 luglio

ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da euro 79

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

ore 18 > 19

Ponte romano di San Lorenzo e passeggiata fino all'anfiteatro

Alla scoperta dell'antica Patavium dal ponte sotterraneo di San Lorenzo fino all'anfiteatro romano!

Diritto di prenotazione: euro 8 per persona (quota unica).

Pagamento da effettuare in loco. La prenotazione online è obbligatoria.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

ore 18 > 19

Visita guidata al Museo del PRECINEMA

Visita guidata alla scoperta della straordinaria collezione Minici Zotti di giochi ottici e teatri d'ombre!

Diritto di prenotazione: euro 4 per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

dalle ore 18.30

Y Pant School a Palazzo Moroni

"Un Fiume di Note" - Palazzo Moroni ospita le colorate e magiche voci del coro laico dell'istituto gallese!

La partecipazione al concerto è gratuita, non è necessaria alcuna prenotazione.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

ore 20 > 23

Un intero menù dalla cucina alla tavola

Un’esperienza con uno chef esperto, preparando e degustando assieme alcuni piatti tipici della cucina padovana!

euro 85 per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Sabato 20 luglio

ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da euro 79

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

ore 20.45 > 21.45

Arte e Storia tra vie e Piazze - Le mitiche origini

Passeggiata per il centro di Padova utilizzando come riferimento le antiche guide della città dal XIV al XX secolo!

Diritto di prenotazione euro 3 per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Domenica 21 luglio

ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da euro 79

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

dalle ore 18 (3 turni da 30 min.)

Visita al Cantiere di restauro del Gattamelata

Visita il cantiere del monumento equestre del Gattamelata, scoprendo la storia del capolavoro di Donatello!

Il costo del biglietto è di euro 11. Ingresso ridotto per studenti: euro 8

Prenotazioni e pagamento obbligatori al seguente link: https://ilsantodipadova.it/ biglietti-gattamelata/

Per maggiori informazioni cliccare qui

ore 18 > 20

Il torrione e il canale Alicorno a Santa Croce

Passeggiata guidata lungo le storiche mura patavine!

Diritto di prenotazione: euro 3 per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/notturni-padovani-0

https://www.notturnipadovani.it/it/notturni-2024

https://www.notturnipadovani.it/it/calendario-eventi/notturni-2024

