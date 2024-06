“Notturni Padovani 2024 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

I Notturni Padovani - tra Arte, vie d'Acqua e Sapori 2024, sono un grande contenitore estivo, frutto della collaborazione avviata tra il Comune di Padova, il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, i club di prodotto GuidePadova, il Consorzio Battellieri, PadovaViaggi e numerose altre Associazioni padovane.

La ricca offerta presentata amplia le esperienze e le opportunità per padovani e turisti, mettendo in rete le eccellenze del territorio e comprende visite guidate, escursioni a piedi e in battello, appuntamenti con la musica, degustazioni gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto vario che ha l'ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, ma anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio, un’offerta sempre rinnovata di proposte di intrattenimento culturale ma anche di appuntamenti innovativi ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sono previste visite guidate, di cui molte sono gratuite, ai principali monumenti cittadini, tra i quali la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, alcuni Oratori, la Basilica del Santo e la Basilica di Santa Giustina, le statue del Prato della Valle, l’Orto Botanico, il MUSME e poi visite straordinarie ai Musei dell’Università, tra i quali il Museo della Natura e dell'Uomo di Palazzo Cavalli.

Ed ancora, escursioni e visite guidate nel territorio della provincia con degustazioni, percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano.

Tutte le escursioni, visite guidate, esperienze ed eventi, sono visibili e prenotabili online presso www.notturnipadovani.it e presso gli uffici IAT di Padova e di Abano Terme o presso alcune agenzie di viaggi i cui indirizzi sono indicati nel sito web.

PROGRAMMA dal 2 al 5 luglio

Martedì 2 luglio, ore 20

Lawrence Sheriff School a Villa Widmann

Visita autonoma alla villa e concerto.

5 euro ingresso alla villa e partecipazione gratuita al concerto

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Mercoledì 3 luglio, ore 8

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Crociera di intera giornata: a partire da 134 euro

Crociere di mezza giornata da Oriago a partire da 69 euro

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Mercoledì 3 luglio

Appuntamento alle ore 16:30 davanti all'ingresso della Chiesa degli Eremitani

Urbs Picta: Chiesa Eremitani e Palazzo della Ragione

Tour dedicato alla visita della Chiesa degli Eremitani e al Palazzo della Ragione, ora Patrimonio Unesco

Dritto di prenotazione: 7 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Giovedì 4 luglio, ore 18

Appuntamento presso il Museo della Padova Ebraica - Via delle Piazze 26

La Padova Ebraica.

“E riedificheranno antiche rovine”, dentro e fuori il Museo

Un percorso nel ghetto padovano, attraverso gli spazi interni ed esterni al Museo, passando ad esempio nella forse poco nota Corte Lenguazza, che raccontano la storia della Sinagoga Grande Tedesca a 80 anni dalla sua distruzione.

Diritto di prenotazione: 3 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Giovedì 4 luglio, ore 20.45

Appuntamento presso il pontile del Portello

Naviglio DiVino - Degustazioni in navigazione!

In collaborazione con Strada del Vino Colli Euganei, un’eccezionale rassegna di degustazioni in navigazione notturna da Padova a Stra e ritorno: ogni serata vedrà una Cantina diversa presentare i propri vini, abbinati ad assaggi di prodotti tipici offerti da produttori e ristoratori del territorio!

Il prezzo dell'esperienza è di 49 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Venerdì 5 luglio, ore 8

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Crociera di intera giornata: a partire da 134 euro

Crociere di mezza giornata da Oriago a partire da 69 euro

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Venerdì 5 luglio, ore 18.45

Uscita in battello lungo il Canale Piovego

Percorso suggestivo volto all’esplorazione della storia e dell’arte della città.

Il percorso prevede la navigazione dalle Porte Contarine fino alla Golena San Massimo con guida e discesa in Golena.

Il prezzo dell'esperienza varia da 18 euro a 10 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Venerdì 5 luglio, ore 21

Appuntamento a Villa Ducale (Via Riviera Martiri della Libertà, 75 - Dolo VE)

St. Aidan’s Church of England High School a Villa Ducale

Il Coro da Camera della St. Aidan’s School incanterà i presenti con le sue voci limpide e armoniose, regalando un repertorio musicale ad hoc per una serata magica in villa.

Partecipazione gratuita al concerto. Posti limitati, è obbligatoria la prenotazione online.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/notturni-padovani-0

https://www.notturnipadovani.it/it/notturni-2024

https://www.notturnipadovani.it/it/calendario-eventi/notturni-2024

