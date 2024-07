“Notturni Padovani 2024 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

Prezzo non disponibile

I Notturni Padovani - tra Arte, vie d'Acqua e Sapori 2024, sono un grande contenitore estivo, frutto della collaborazione avviata tra il Comune di Padova, il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, i club di prodotto GuidePadova, il Consorzio Battellieri, PadovaViaggi e numerose altre Associazioni padovane.

La ricca offerta presentata amplia le esperienze e le opportunità per padovani e turisti, mettendo in rete le eccellenze del territorio e comprende visite guidate, escursioni a piedi e in battello, appuntamenti con la musica, degustazioni gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto vario che ha l'ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, ma anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio, un’offerta sempre rinnovata di proposte di intrattenimento culturale ma anche di appuntamenti innovativi ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sono previste visite guidate, di cui molte sono gratuite, ai principali monumenti cittadini, tra i quali la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, alcuni Oratori, la Basilica del Santo e la Basilica di Santa Giustina, le statue del Prato della Valle, l’Orto Botanico, il MUSME e poi visite straordinarie ai Musei dell’Università, tra i quali il Museo della Natura e dell'Uomo di Palazzo Cavalli.

Ed ancora, escursioni e visite guidate nel territorio della provincia con degustazioni, percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano.

Tutte le escursioni, visite guidate, esperienze ed eventi, sono visibili e prenotabili online presso www.notturnipadovani.it e presso gli uffici IAT di Padova e di Abano Terme o presso alcune agenzie di viaggi i cui indirizzi sono indicati nel sito web.

Programma dal 22 al 28 luglio

Lunedì 22 luglio

18 > 19.30

Museo di Geografia

Visita guidata del Museo di Geografia dell'Università di Padova!

Diritto di prenotazione: 3 euro per persona

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

dalle 19.30

Tonbridge Grammar School a Villa Foscarini Rossi

“Un Fiume di Note” - Il coro, la band jazz e l'orchestra riempiono di note colorate e vivaci il cortile di Villa Foscarini Rossi!

Concerto gratuito / 15 euro visita guidata + concerto

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

Mercoledì 24 luglio

ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da 79 euro

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

16 > 18

Visita guidata a Palazzo Moroni e Pedrocchi

Scopri le curiosità di Palazzo Moroni e il piano nobile dello storico Caffè Pedrocchi!

Diritto di prenotazione: 5 euro per persona

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

Giovedì 25 luglio

16:20 > 20

In battello da Padova a Villa Grimani Valmarana

Navigazione in battello dal Portello e visita guidata alla scoperta di Villa Grimani Valmarana a Noventa Padovana!

Diritto di prenotazione: 18 euro per persona

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

17.30 > 18.30

Visita al Museo di Macchine Bernardi

Esclusiva visita al Museo di macchine Bernardi dell'Università di Padova!

Diritto di prenotazione: 3 euro per persona

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

17.30 > 18.30

Visita guidata - da Ippocrate a Galileo

Visita guidata al MUSME per approfondire il percorso dalla conoscenza sensibile alla conoscenza scientifica!

Il costo di partecipazione è di 4 euro oltre il prezzo del biglietto del MUSME

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

Venerdì 26 luglio

ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da 79 euro

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

16.50 > 20

Navigazione in battello e visita guidata a Villa Giovanelli Colonna

Navigazione dal Portello a Villa Giovanelli Colonna alla scoperta delle sue meraviglie!

Diritto di prenotazione: 29 euro per persona

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

18 > 19

Visita guidata al Museo del PRECINEMA

Visita guidata alla scoperta della straordinaria collezione Minici Zotti di giochi ottici e teatri d'ombre!

Diritto di prenotazione: 4 euro per persona

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

18.30 > 20.30

La storia sanitaria di Padova

Tappa a Palazzo Treves de Bonfili, all'ex Collegio, alla Chiesa delle Zitelle Gasparine e all'ex Macello!

Diritto di prenotazione: 3 euro per persona

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

20 > 23

L'Arte Bianca, pane e dolcetti padovani

Un’esperienza alla scoperta dell’arte della panificazione, con esperti panificatori e in un vero laboratorio!

35 euro per persona

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

Sabato 27 luglio

ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da 79 euro

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

17 > 20 (3 turni)

A remi lungo l'antico Naviglio Interno

Emozionante navigazione in barca a remi con la Rari Nantes, dalla Specola alle Torricelle!

Diritto di prenotazione: 3 per persona

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

17.30 > 19

Visita guidata al Museo della Natura e dell'Uomo

Con un allestimento multimediale ed interattivo, il museo universitario racconta l'evoluzione della Terra e dell'Uomo!

Diritto di prenotazione: 12 euro per persona

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

Domenica 28 luglio

ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da 79 euro

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

9 > 11.30

Le statue del Prato della Valle e l'Orto Botanico

Visita guidata al Prato della Valle con le sue statue, all'Orto antico e al Museo Botanico!

Diritto di prenotazione: 10 euro per persona (quota unica).

Per informazioni e prenotazioni -> cliccare qui

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/notturni-padovani-0

https://www.notturnipadovani.it/it/notturni-2024

https://www.notturnipadovani.it/it/calendario-eventi/notturni-2024

Foto da comunicato stampa