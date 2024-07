“Notturni Padovani 2024 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

I Notturni Padovani - tra Arte, vie d'Acqua e Sapori 2024, sono un grande contenitore estivo, frutto della collaborazione avviata tra il Comune di Padova, il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, i club di prodotto GuidePadova, il Consorzio Battellieri, PadovaViaggi e numerose altre Associazioni padovane.

La ricca offerta presentata amplia le esperienze e le opportunità per padovani e turisti, mettendo in rete le eccellenze del territorio e comprende visite guidate, escursioni a piedi e in battello, appuntamenti con la musica, degustazioni gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto vario che ha l'ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, ma anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio, un’offerta sempre rinnovata di proposte di intrattenimento culturale ma anche di appuntamenti innovativi ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sono previste visite guidate, di cui molte sono gratuite, ai principali monumenti cittadini, tra i quali la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, alcuni Oratori, la Basilica del Santo e la Basilica di Santa Giustina, le statue del Prato della Valle, l’Orto Botanico, il MUSME e poi visite straordinarie ai Musei dell’Università, tra i quali il Museo della Natura e dell'Uomo di Palazzo Cavalli.

Ed ancora, escursioni e visite guidate nel territorio della provincia con degustazioni, percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano.

Tutte le escursioni, visite guidate, esperienze ed eventi, sono visibili e prenotabili online presso www.notturnipadovani.it e presso gli uffici IAT di Padova e di Abano Terme o presso alcune agenzie di viaggi i cui indirizzi sono indicati nel sito web.

PROGRAMMA dall'8 al 14 luglio

Lunedì 8 luglio, ore 18 > 19.30

Visita guidata del Museo di Geografia dell'Università di Padova

Diritto di prenotazione: 3 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Martedì 9 luglio, ore 19.20 (primo turno) - 20.40 (secondo turno)

Visite animate alla Cappella degli Scrovegni

Biglietto intero: 22 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (gratuito per bambini fino a 5 anni e disabili)

Con liveticket i possessori del BONUS CULTURA possono acquistare i biglietti della visita animata scegliendo la tariffa riservata 18app e Carta Docente

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Mercoledì 10 luglio, ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da 79 euro

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Mercoledì 10 luglio, ore 18 > 19.15

Ai Sensi dello Shabbat

Un'esperienza immersiva che coinvolge tutti e cinque i sensi, alla scoperta della festività ebraica dello Shabbat!

Diritto di prenotazione 3 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Giovedì 11 luglio, 15.50 > 19.30

In battello da Padova a Villa Grimani Valmarana

Navigazione in battello dal Portello e visita guidata alla scoperta di Villa Grimani Valmarana a Noventa Padovana!

Prezzo: 24 euro

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Giovedì 11 luglio, 16.30 > 18.30

Urbs Picta: la Cittadella Antoniana

Scopri gli affreschi Patrimonio UNESCO visitando la Basilica del Santo, l'Oratorio di San Giorgio e la Scoletta del Santo!

Prezzo: 9 euro

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Giovedì 11 luglio, 17.30 > 18.30

Visita guidata alla mostra “Ricercalcubo” al MUSME

Un percorso di esplorazione del mondo della ricerca e delle sue conseguenze inaspettate!

Prezzo: 12 euro

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Giovedì 11 luglio, ore 19.20 (primo turno) - 20.40 (secondo turno)

Visite animate alla Cappella degli Scrovegni.

Biglietto intero: 22 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (gratuito per bambini fino a 5 anni e disabili)

Con liveticket i possessori del BONUS CULTURA possono acquistare i biglietti della visita animata scegliendo la tariffa riservata 18app e Carta Docente

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Venerdì 12 luglio, ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da 79 euro

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Venerdì 12 luglio, ore 16

Visita guidata a Palazzo Moroni e al Piano Nobile del Pedrocchi

Diritto di prenotazione: 5 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Venerdì 12 luglio, ore 19 > 21

Ieri, oggi, domani

Storia e futuro del Complesso Socio Sanitario ai Colli

Visita all'Ex Ospedale Psichiatrico, oggi sede del Complesso Socio Sanitario ai Colli!

Diritto di prenotazione: 3 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Venerdì 12 luglio, ore 20.30 > 22

Il Borgo rurale futuristico di Vigonza

Visita dell'inusuale Borgo, e secondo centro, di Vigonza, progettato dall'importante architetto Quirino de Giorgio!

Diritto di prenotazione: 3 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Sabato 13 luglio, ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da 79 euro

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Sabato 13 luglio, ore 17 > 20 (tre turni)

A remi lungo l'antico Naviglio Interno.

Emozionante navigazione in barca a remi con la Rari Nantes, dalla Specola alle Torricelle!

Diritto di prenotazione: 3 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Sabato 13 luglio, ore 17.30 > 19

Visita guidata al Museo della Natura e dell'Uomo

Con un allestimento multimediale ed interattivo, il museo universitario racconta l'evoluzione della Terra e dell'Uomo!

Diritto di prenotazione: 12 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Sabato 13 luglio, dalle ore 21

Farlingaye High School a Villa Grimani Valmarana

“Un Fiume di Note” - il coro della Farlingaye High School a Noventa Padovana!

Partecipazione gratuita al concerto e alla visita guidata con prenotazione on line. Posti limitati.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Domenica 14 luglio, ore 8

Partenza da Padova per Oriago e per Venezia

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Prezzo a partire da 79 euro

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Domenica 14 luglio, ore 10 > 11.30

Visita all'Orto Botanico

Visita guidata all'affascinante Orto Botanico, il primo sito UNESCO di Padova!

Diritto di prenotazione: 10 euro per persona (quota unica).

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Domenica 14 luglio, ore 18 > 19.30

La pavimentazione della zona pedonale dal Canton del Gallo a via S. Lucia

Passeggiata guidata e racconto dell'arredo pavimentale, il cosiddetto “Liston”!

Diritto di prenotazione: 3 euro per persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Domenica 14 luglio, dalle ore 18

Farlingaye High School al Giardino di Valsanzibio.

“Un Fiume di Note” - giovani musicisti britannici si esibiscono nel cuore dei Colli Euganei!

La partecipazione al concerto è gratuita

Per la partecipazione al concerto è necessario l'acquisto del regolare biglietto di ingresso al Giardino Monumentale

Per maggiori informazioni e per prenotazioni cliccare qui

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/notturni-padovani-0

https://www.notturnipadovani.it/it/notturni-2024

https://www.notturnipadovani.it/it/calendario-eventi/notturni-2024

Foto da comunicato stampa