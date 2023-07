Notturni padovani al Musme: "Medicina di tutt‘altro genere. Il femminile nella scienza della cura dall’antichità ad oggi"

Attente alla cura della persona, spesso profonde conoscitrici delle erbe e delle loro proprietà terapeutiche, le donne, anche se a lungo escluse dal sistema ufficiale dei saperi, hanno contribuito nei secoli in modo determinante al progresso della medicina. Più recentemente, con l’apertura del mondo accademico, le voci femminili nella ricerca si sono moltiplicate.

A volte riconosciute e celebrate, come nel caso di Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, premiate con il Nobel per la scoperta del sistema genetico CRISPR/Cas9. Troppo spesso, invece, svalutate o ignorate, come accadde a Rosalind Franklin, a lungo dimenticata dopo aver fotografato, per prima, la struttura elicoidale del DNA.

