Notturno in eco: concerto all'orto botanico di Padova

L’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius eseguirà l'1 luglio 2022 il Notturno K 286 di Wolfgang Amadeus Mozart all’interno dell’hortus cinctus, Patrimonio Mondiale UNESCO. Le note di uno dei più grandi compositori e musicisti della storia risuoneranno per la prima volta in notturna tra i vialetti, le fontane e le piante dell’Orto botanico più antico del mondo.

Il pubblico non assisterà a un evento musicale, sarà letteralmente immerso in un'esperienza multisensoriale unica. Il biglietto d'ingresso (tariffa unica 5 euro) è acquistabile direttamente in biglietteria la sera dello spettacolo. Per partecipare all'evento è comunque richiesta la prenotazione online: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/categories/estate-2022/notturno-in-eco/.

Sono disponibili tre turni: 21.30, 22.30 o 23.30. Il concerto avrà la durata di circa mezz'ora.

L'evento si terrà interamente negli spazi dell'Orto antico, eccezionalmente aperto in notturna. In caso di maltempo verrà rimandato a sabato 2 luglio. Ulteriori informazioni: https://www.ortobotanicopd.it/it/notturno-eco.