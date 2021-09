Giovedì 2 settembre, ore 18 alla Loggia Amulea in Prato della Valle, in programma la presentazione del romanzo "Nove mesi per un figlio senza identità" di Paola Salvador Deganello.

Presenta Maristella Mazzocca

“Una storia toccante, di grande amore, fiducia e unità”

Il libr è vincitore del primo premio nazionale per la Microeditoria di qualità

Ingresso libero.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...