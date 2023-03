Al Teatro Excelsior Mortise lo spettacolo "Novecento"

Per il quarto appuntamento della rassegna “Marzo in prosa” il Gruppo Teatrale “Il Canovaccio” propone “Novecento, ovvero la leggenda del pianista sull’oceano” dall’opera di Alessandro Baricco. Si racconta di un pianista straordinario che si esibiva ogni sera su un piroscafo che faceva la spola tra l’Europa e l’America. Si diceva che la sua storia fosse pazzesca, che fosse nato su quella nave e che da lì non fosse mai sceso.

BIGLIETTI

Ingresso Unico 8 euro

Gratuito per persone diversamente abili

ORARIO DEGLI SPETTACOLI ORE 21. Apertura botteghino ore 20.

PRENOTAZIONI (anche Whatsapp) ED INFORMAZIONI: 347.2290493