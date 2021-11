Un filosofo al cinema con la proiezione del film "Il rosso e il blu" e dibattito finale con Umberto Curi

Quarto e ultimo appuntamento, lunedì 29 novembre, alle ore 20.30, alla Multisala Pio X di via Bonporti 22 a Padova, con la rassegna Un filosofo al cinema, giunta alla 21a edizione. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Filosofia di Vita, in collaborazione con il Comune di Padova – assessorato alla Cultura e la Multisala Pio X. Due le novità di questa edizione: una forma più snella, con l’appuntamento esclusivamente serale, e la scelta di dedicare la rassegna ai film di uno stesso regista, in questo caso Giuseppe Piccioni, una figura fra le più originali e innovative nel panorama del cinema italiano contemporaneo.

L’appuntamento di lunedì 29 novembre, vede in programma il film Il rosso e il blu, con Margherita Buy, Roberto Herlitzkao e Riccardo Scamarcio. Al termine della proiezione il filosofo Umberto Curi proporrà un commento e animerà il dialogo con il pubblico. Il film sarà presentato da Bartolo Ayroldi Sagarriga.

Ingresso con green pass, biglietto 5 euro.

Informazioni: info@filosofiadivita.it, https://www.facebook.com/filosofiadivitaitalia

https://www.facebook.com/Filosofoalcinema/

