Novembre PataVino 2021, tutti gli eventi dell’ultima settimana della kermesse

Nella cornice dello Storico Caffè Pedrocchi, mercoledì 1 dicembre dalle 19.30, è in programma un’apericena al femminile promosso in collaborazione con il Cantiere delle Donne e Caffè Pedrocchi per raccogliere fondi destinati a Casa Priscilla. La serata vedrà un’improvvisazione al piano ed esposizione opere di Antonella Benanzato, reading di Laura Eduati e interventi della direttrice di Casa Priscilla Onlus Suor Miriam, di Luciana Sergiacomi, avvocato e presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova, e di altre ospiti a sorpresa. Per l’occasione verrà presentata l’agenda 2022 del Cantiere delle Donne (ed. All Around Edizioni, Roma). Info e prenotazioni 049 8781231 | prenotazioni@caffepedrocchi.it

Sabato 4 dicembre

Il weekend offre anche due imperdibili appuntamenti golosi. Sabato 4 dicembre alle ore 18 si degusta alla gelateria La Romana di Corso Milano; il pomeriggio sarà allietato da esibizioni di hip hop, break dance e street dance dell'accademia Dance4Fun. Domenica 5 dicembre torna, invece, l’iniziativa “Pancakeday” al Caffeine, un evento diventato sempre più virale. Presentandosi dalle 9 alla caffetteria di via Roma in pigiama, si ha diritto alla colazione gratis: cappuccino e pancake assicurati a chi, sfidando il freddo e soprattutto gli sguardi perplessi delle persone in tram o per strada, non si sentirà a disagio nello sfoggiare flanelle e pile adeguati più alla camera da letto che a un elegante locale del centro storico.

Giovedì 9 dicembre

Novembre PataVino celebra giovedì 9 dicembre, alle 21 all’Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano, il commercio padovano con un evento speciale dedicato alle botteghe storiche della città. L'evento è stato ideato dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori in collaborazione con l'Assessorato al Commercio e Attività Produttive del Comune e vedrà protagoniste 23 botteghe storiche ultracentenarie – fondate tra il 1500 e il 1921 e iscritte all'Albo dei Locali Storici e delle Attività Storiche della Città di Padova – che riceveranno una targa realizzata dal Comune di Padova in collaborazione con l’azienda Stylplex a testimonianza della loro presenza sul territorio e della loro storicità. Un viaggio tra parole, musiche e immagini per raccontare cinque secoli di tradizioni, antichi mestieri e personaggi che hanno fatto la storia di Padova. Ospite speciale la cantante soprano Stefania Miotto, artista amatissima dal pubblico padovano e da sempre vicina al mondo dei commercianti, che proporrà alcuni brani classici e contemporanei accompagnata dalla pianista Silvia Carta.

Venerdì 10 dicembre

La rassegna si chiude venerdì 10 dicembre alle 21.15 al teatro Maddalene con un appuntamento per celebrare il centenario della nascita di Astor Piazzolla, musicista e compositore argentino che con il suo “Nuevo Tango” ha rivoluzionato il tango tradizionale con elementi musicali jazz, classici ed espressioni contemporanee. All’interpretazione dei brani più significativi della sua produzione si alternerà il racconto di momenti e aneddoti della vita di uno dei più controversi e grandi autori del secolo scorso. Una biografia in musica dell’Opera Tango Trio - Matteo Mignolli (flauto), Mirko Satto (bandoneon) e Maddalena Murari (piano) – con narrazione a cura di Alberto Muraro e danza con i ballerini di Cochabamba444.

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungono anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi, che sono promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito https://www.novembrepatavino.it/. Eventi in presenza a prenotazione gratuita e obbligatoria sul canale https://novembrepatavino.eventbrite.com/. A tutti i partecipanti sarà richiesto di esibire il Green Pass.

La rassegna è ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori e promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Numerosi i partner che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: a cominciare dal main sponsor Banca Patavina, per proseguire poi con Autoserenissima Jaguar Land Rover e Stylplex. Si confermano altre partnership importanti con Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Gelateria La Romana, Radio Bellla&Monella, PadovaOggi, e Fotoclub Padova. Il progetto vede, inoltre, collaborazioni illustri a livello istituzionale come la Veneranda Arca del Santo, la Basilica e Convento di Sant’Antonio Delegazione Pontificia, la Diocesi di Padova, l’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, l’Osservatorio Astronomico e Venice Promex.