Novembre PataVino 2021, tutti gli eventi della settimana

Dopo una prima settimana caratterizzata da buona musica, incontri e visite guidate in luoghi d’eccezione, tra cui i siti della Padova Urbs Picta riconosciuta Patrimonio Unesco, tornano i nuovi appuntamenti della settimana targati Novembre PataVino.

Novembre PataVino 2021: tutti gli eventi e le iniziative in programma

Mercoledì 10 novembre

Il sipario si alza al Ridotto del Teatro Verdi, mercoledì 10 novembre alle ore 21, per brindare all’Opera con il concerto del quintetto Tiepolo Brass Quintet. Creato e diretto dal trombettista friulano M° Diego Cal, il gruppo è composto da un gruppo d’ottoni che propone alcune tra le più belle arie tratte da opere liriche. Un concerto frizzante e divertente, con le melodie più famose di Verdi, Rossini, Bizet, Mascagni, Puccini e Leoncavallo arrangiate in una versione assolutamente originale, capace di far risaltare le poliedriche possibilità esecutive di questi strumenti. L’evento si concluderà con una degustazione di vini della cantina Ca’ del Colle in collaborazione con il Consorzio Vini Colli Euganei.

Scarica la brochure 2021

Prosegue anche il percorso di “Storie, suoni e sapori del territori”, il format dedicato alla valorizzazione delle tipicità dei sapori del territorio attraverso cene a tema e degustazioni.

Giovedì 11 novembre

Per gli amanti della birra l’appuntamento da segnare in agenda è giovedì 11 novembre dalle 18.00 in Piazza dei Signori, dove il nuovo locale Brutal invita a scoprire le produzioni della Birreria artigianale Lucky Brews di Vicenza. Ad accompagnare la serata una degustazione della "Pizzetta del Contadino" – con gallina padovana, uvetta, sedano fritto e cubettini croccanti – farcita al momento da Massimo Ferrato. Info e prenotazioni 0492614077 | brutal.padova@gmail.com.

Venerdì 12 novembre

La serata di venerdì 12 novembre, invece, è dedicata ai sapori e alle prelibatezze di Sicilia al Ristornate Etico Strada Facendo di via Chiesanuova. Ad accompagnare l’evento la musica mediterranea e gypsy del quartetto Joe Stray (Diego Graziani chitarra, Giulio Gavardi chitarra, Yuri Argentino sax, Franco Nesti contrabbasso). Info e prenotazioni 3428328505.

Sabato 13 novembre

Imperdibili le due visite guidate in programma nel week end. Per gli amanti delle stelle, sabato 13 novembre “Note di Stelle”, il programma di Novembre PataVino offre un'occasione unica per scoprire in maniera originale uno dei monumenti simbolo della città di Padova: il Museo “La Specola” all'interno dell'Osservatorio Astronomico di Padova. A condurre la visita guidata (sono previsti due turni, alle ore 11.00 e alle 0re 12.00) ci sarà una storica dell'arte dell'Associazione La Torlonga, accompagnata da interventi musicali della cantante e violinista Sandra Mrozowska, che proporrà una selezione musicale in grado di spaziare dal jazz alla musica classica, passando per il blues, la musica folk, irlandese ed il rock.

Domenica 14 novembre

Domenica 14 novembre l’appuntamento è invece alle 10.30all’interno dell’Orto Botanico, sito iscritto dal 1997 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO come bene culturale. Il tour guidato si concluderà nell'adiacente Barchessa di Villa Tron per una degustazione di vini offerta dal Biodistretto dei Colli Euganei, in collaborazione con Garden Cavinato, Consorzio Vini Colli Euganei e Barco Teatro.

Il fine settimana si conclude in musica, domenica 14 novembre alle ore 18.00, con il concerto del gruppo corale SolEnsemble nell’Oratorio di San Giorgio tra gli affreschi di Altichiero da Zevio. Il gruppo, composto dalle musiciste Elisabetta Tiso, Silvia Paoletti, Silvia Pollet, Antonella Gianese, Bianca Simone e Rossana Verlato, propone un’esecuzione di voci a cappella per esaltare, in armonia con la bellezza del luogo, i frequenti punti di contatto tra il canto gregoriano, la prima polifonia e le sensibilita? sonore di compositori dei nostri giorni. La serata sarà introdotta da Giovanna Baldissin.

Social

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungono anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi, che sono promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito https://www.novembrepatavino.it/. Eventi in presenza a prenotazione gratuita e obbligatoria sul canale https://novembrepatavino.eventbrite.com/. A tutti i partecipanti sarà richiesto di esibire il Green Pass.

Info web

Foto articolo da evento Facebook