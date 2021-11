Novembre PataVino 2021, tutti gli eventi della settimana

Nell'ambito delle iniziative legate alla mostra fotografica “… Mi abbracciano, gli alberi!” di Luca Zampini (11 novembre-12 dicembre), la Sala della Gran Guardia ospita l'attore Vasco Mirandola che presenterà, martedì 16 novembre alle ore 18.30, i testi dello spettacolo Alberi: canto per uomini, foglie, radici realizzato in collaborazione con la cantautrice Erica Boschiero. Le suggestioni letterarie e poetiche che hanno ispirato il lavoro vengono da Jacques Prévert, Ermanno Ragazzoni, Raffaello Baldini, Mariangela Guatieri, Italo Calvino, Fabio Franzin. Una a riflettere sul nostro rapporto con la natura. La serata sarà introdotta da Giacomo Brunoro

Mercoledì 17 novembre

La giornata di mercoledì 17 novembre sarà dedicata interamente alle bellezze recentemente inserite nella World Heritage List UNESCO. Si inizia alle 18:00 con un momento tra arte e musica, per scoprire il Battistero della Cattedrale di Padova. Guida d'eccezione, il direttore del Museo Diocesano di Padova Andrea Nante che, accompagnato dall'arpa di Alessandro Tombesi, propone un momento di approfondimento in uno dei luoghi più significativi del patrimonio artistico e religioso padovano.

Alle 20 l’appuntamento è al Caffè Letterario Treccani di via Roma per una cena culturale che prenderà la forma di uno straordinario viaggio immersivo nel Patrimonio Mondiale UNESCO, celebrando l'inserimento dei cicli affrescati del Trecento di Padova nella World. In questo talk, che vedrà la partecipazione straordinaria dell'Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova Andrea Colasio, si rifletterà su cosa significa per noi italiani (con il primato di 58 siti sui 1.154 complessivi) essere parte della più prestigiosa community dell’Heritage al mondo e di quanto sia importante questo riconoscimento per Padova dal punto di vista culturale e turistico. La serata sarà moderata dalla giornalista Alessandra Mercanzin.Una serata-evento, abbinata a speciali proposte enogastronomiche, in cui cultura, arte e buon cibo saranno protagonisti nella suggestiva cornice di questo Caffè Letterario dove si cena circondati dalle celebri opere edite da Treccani. Info e prenotazioni 049 6750024 | eventi@treccanipadova.it

Giovedì 18 novembre

L'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti - la più antica e prestigiosa istituzione culturale della città dopo l'Università di Padova - ospita giovedì 18 novembre un concerto per pianoforte eseguito dal Maestro Giacomo Dalla Libera. Il talentuoso musicista - diplomatosi al Conservatorio “Pollini” di Padova con il massimo dei voti e la lode, affermato in concorsi di musica da camera nazionali e internazionali – tra cui il 1° premio ai Concorsi Internazionali “Città di Minerbio” e “Città di Pavia” e il 1° premio alla V Rassegna nazionale biennale di trio e quartetto di Vittorio Veneto - eseguirà, al pianoforte, musiche di Mozart e Chopin. Dalle ore 20:00 la rassegna si sposta nel Quartiere Sant'Osvaldo al Simon’s Bistrot, per una serata speciale dedicata al sapore ritrovato di Mitilla, la cozza espressione del territorio di Pellestrina: un territorio vero, privo di sofisticazioni, ancorato a una tradizione di lungo corso. In abbinamento sono proposti i vini di Corte Moschina. Info e prenotazioni 049756256| pulin.simone@gmail.com

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungono anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi, che sono promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito https://www.novembrepatavino.it/. Eventi in presenza a prenotazione gratuita e obbligatoria sul canale https://novembrepatavino.eventbrite.com/. A tutti i partecipanti sarà richiesto di esibire il Green Pass.

