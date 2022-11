Novembre PataVino 2022, tutti gli eventi della settimana

Torna anche quest'anno Novembre Patavino con la sua nona stagione che coinvolgerà tutta la città dal 4 novembre al 10 dicembre. Un Festival che a ogni edizione propone eventi di assoluto livello con ospiti di fama nazionale ma anche iniziative culturali e conviviali per promuovere le eccellenze artistiche ed enogastronomiche del nostro territorio.

Per questa edizione la rassegna propone tre diversi format e più di un mese di eventi di altissima qualità. Un vero e proprio festival che invaderà la città e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di concerti, degustazioni, visite guidate, spettacoli e reading letterari.

Saranno più di 30 gli appuntamenti tra eventi in presenza e contenuti video per promuovere le eccellenze culturali ed enogastronomiche del territorio.

Tra i protagonisti Alan Friedman, Beppe Severgnini, Daniela Lucangeli, Telmo Pievani, Silvia Gorgi, Gian Antonio Stella, Anna Maria Cattelan, Tito Boeri, Massimo Carlotto e Alberto Marcomini.

Ecco i format di questa edizione:

Padova Meravigliosa tra arte, parole e musica

Incontri, concerti, visite guidate e reading teatrali nelle sale più belle della città, inclusi i siti inseriti nella World Heritage List dell’UNESCO

Storie e sapori del territorio

Degustazioni, workshop e cene gourmet in ristoranti, enoteche, caffè storici e bistrot per valorizzare le tipicità dei sapori del territorio e far vivere nuove esperienze enogastronomiche.

Vini & Cicchetti

Video-interviste per promuovere i prodotti del territorio attraverso un tour di enoteche, ristoranti e bistrot ad assaggiare i cicchetti più gustosi abbinati ai vini dei Colli Euganei.

Mercoledì 16 novembre | Ore 18

Sala della Carità | via S. Francesco 61 | Padova

BEPPE SEVERGNINI: 50 MOTIVI PER ESSERE ITALIANI

Che Italia eclettica. Che nazione sorprendente sbuca da questo periodo imprevedibile. Come cambia l’Italia, mentre quasi tutti continuiamo a piagnucolare che resta sempre uguale. C’è un modo italiano di affrontare la vita? Forse sì, e noi lo conosciamo. Ma non ne parliamo volentieri, come se temessimo di rivelare un segreto. In questo incontro, nella splendida cornice della Sala della Carità, Beppe Severgnini ci spiega qual è questo segreto, qual è il modo italiano di fare le cose. Forse non è il modo migliore del mondo ma è un modo interessante, che prevede aggiustamenti e consolazioni, tolleranza e fantasia. Ne abbiamo dato prova anche durante il periodo ansioso della pandemia. Siamo contenti di essere italiani, in un momento come questo? La risposta è sì, per almeno cinquanta motivi. Cinquanta motivi per essere italiani. Cinquanta cose che, forse, possiamo insegnare al mondo.

INGRESSO: gratuito fino a esaurimento posti

PRENOTAZIONE: obbligatoria su https://bit.ly/3zS7Rr0

Giovedì 17 novembre | Ore 18.30

Battistero della Cattedrale | piazza Duomo | Padova

NOTE DI CHITARRA AL BATTISTERO DEL DUOMO

con David Beltran Soto Chero chitarra

Un'occasione imperdibile, tra arte e musica, per scoprire uno dei luoghi più significativi del patrimonio artistico e religioso padovano, inserito nella World Heritage List UNESCO: il Battistero della Cattedrale di Padova, interamente affrescato tra il 1375 e il 1378 da Giusto de’ Menabuoi, per volere di Fina Buzzaccarini. Gli affreschi raccontano la Storia della Salvezza, mentre sulla cupola Cristo Pantocrator regna nel Paradiso, circondato da angeli e santi.

In questo contesto meraviglioso si terrà un concerto per chitarra classica sola, per riscoprire la ricchezza nella semplicità di questo strumento attraverso autori classici e musiche inedite. Una chitarra suggestiva con influenze popolari che richiamano le origini del chitarrista peruviano David Soto Chero.

INGRESSO: 5 euro

PRENOTAZIONE: obbligatoria su https://bit.ly/3Tu7hqN

Sabato 19 novembre | Ore 18

Foyer Teatro Verdi | via dei Livello, 32 | Padova

VIVALDI, PIAZZOLLA, MORRICONE

con Les Fleurs Ensemble

Elena Nicoletti violino

violino Elena Cardin violino

violino Margherita Murgia viola

viola Alessandra Juvarra violoncello

Les Fleurs Ensemble è un quartetto d'archi al femminile che si occupa di musica classica ma che sta sperimentando nuovi generi musicali quali colonne sonore, tanghi e musica pop. Collabora con cantautori italiani emergenti e artisti già affermati – per i quali ha anche realizzato gli arrangiamenti per archi – e ha all'attivo diverse esibizioni in festival, musei, eventi di moda e circoli culturali. Tutte le componenti del quartetto hanno alle spalle numerosi concerti con artisti importanti, in formazioni cameristiche o orchestrali, sia in Italia che all'estero.

INGRESSO: gratuito fino a esaurimento posti

PRENOTAZIONE: obbligatoria su https://bit.ly/3t8vDeF

La rassegna

La rassegna è curata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Main sponsor Banca Patavina. Sponsor Autoserenissima Land Rover, In's Mercato, Stylplex, Venice Promex, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Padova e Easy Network.

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungeranno anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi che verranno promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il palinsesto completo dei video, insieme al programma dettagliato degli eventi, è disponibile sul sito www.novembrepatavino.it

Prossimi eventi in programma

DOMENICA 20 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

RINASCITE. DA PADOVA NEL MONDO: STORIE DI IMPRESE, SCIENZA, CULTURA

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DELLA CARITÀ via S.Francesco 61 | Padova

ALAN FRIEDMAN: IL PREZZO DEL FUTURO

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE | ORE 18

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI piazza Eremitani 8 | Padova

I SEGRETI DI GIOTTO EVENTO SPECIALE

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE | ORE 18.30

GINGERGI VEGGIEPOP RESTAURANT via Bronzetti 18 | Padova

CINQUE SENSI VEGGIE

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

100% CIOCCOLATO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | DALLE ORE 20.30

BARCO TEATRO via Orto Botanico 12 | Padova

ALBERTO MARCOMINI: L’ARTE CONTEMPORANEA DEL FORMAGGIO

DOMENICA 27 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE TRA PAROLE E MUSICA

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

TELMO PIEVANI: LA NATURA NON CI GIUDICA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA DEL ROMANINO piazza Eremitani 8 | Padova

GIAN ANTONIO STELLA INTERVISTA TITO BOERI

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE | ORE 18

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

GALA DELLE BOTTEGHE STORICHE PADOVANE

VENERDÌ 2 DICEMBRE | ORE 19

PALAZZO CONTI vicolo dei Conti 14 | Padova

DEGUSTANGO: 5 SENSI IN BALLO

SABATO 3 DICEMBRE | DALLE ORE 20.30

CAFFÈ LETTERARIO TRECCANI via Umberto I° 2/8 | Padova

CENA IN MUSICA: ELISA PALADIN & FRIENDS

DOMENICA 4 DICEMBRE | ORE 17

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

CARTONI ANIMATI IN JAZZ

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE | ORE 21.15

TEATRO MADDALENE via S. Giovanni da Verdara 40 | Padova

TRENT'ANNI SCRITTI E SUONATI PRIMA ASSOLUTA

SABATO 10 DICEMBRE | ORE 17

GELATERIA LA ROMANA piazzetta Milano | Padova

NOTE GOSPEL CON SUMMERTIME LAB

