Novembre PataVino 2022, un weekend tutto al femminile al Verdi e al Caffè Pedrocchi

Per la prima volta il foyer del Teatro Verdi si trasforma, come nella tradizione delle grandi città europee, in una sala da concerti. Sabato 19 novembre alle 18.00 si esibirà il quartetto d’archi femminile Les Fleurs Ensamble con musiche tratte da Vivaldi, Piazzolla e Morricone. Il gruppo si occupa di musica classica ma che sta sperimentando nuovi generi musicali quali colonne sonore, tanghi e musica pop Ultimamente il quartetto si sta impegnando in un progetto che affronta la tematica delle donne e i loro diritti, attraverso una ricerca musicale di repertorio legato a compositrici dal '500 ad oggi. Tutte le componenti - Elena Nicoletti e Elena Carin al violino, Margherita Murgia e Alessandra Juvarra al violoncello - hanno alle spalle numerosi concerti con artisti importanti, in formazioni cameristiche o orchestrali, sia in Italia che all'estero. Collabora con cantautori italiani emergenti e artisti già affermati, per i quali ha anche realizzato gli arrangiamenti per archi.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vivaldi-piazzolla-morricone-445117156397

https://www.facebook.com/events/1464584570704534/

Domenica 20 novembre al Pedrocchi

Una finestra dedicata alle donne eccellenti è l’incontro di domenica 20 novembre nella Sala Rossini dello storico Caffè Pedrocchi. Protagoniste otto donne tra scienza, cultura e imprenditoria. Un modo per raccontare l’universo femminile nel mese che celebra la Giornata contro la violenza sulle donne. Racconti di vite che cambiano, s’intrecciano, ripartono. Professioni che diventano il volto di Padova oltre i confini della città e all’estero. Problemi trasformati in opportunità di crescita e innovazione. Rinascite. Da Padova nel mondo: storie di imprese, scienza, cultura è il titolo dell’appuntamento curato da Francesca Visentin con la partecipazione di Anna Maria Cattelan (infettivologa dell’Azienda ospedaliera di Padova), Fulvia Furlanis (imprenditrice e fondatrice del marchio Pastasuta), Cristina Biollo (imprenditrice e artista del vegetariano), Daniela Lucangeli (professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova, presidente di Mind4Children), Chiara Briani (neurologa e scrittrice), Chiara Luppi (cantante e attrice), Elisa Dilavanzo (titolare dell'azienda vitivinicola Maeli Wine).

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rinascite-da-padova-nel-mondo-storie-di-imprese-scienza-cultura-445120546537

https://www.facebook.com/events/519337213013274/

La rassegna

La rassegna è curata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Main sponsor Banca Patavina. Sponsor Autoserenissima Land Rover, In's Mercato, Stylplex, Venice Promex, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Padova e Easy Network.

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungeranno anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi che verranno promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il palinsesto completo dei video, insieme al programma dettagliato degli eventi, è disponibile sul sito www.novembrepatavino.it

Prossimi eventi in programma

SABATO 19 NOVEMBRE | ORE 18

FOYER TEATRO VERDI via dei Livello 32 | Padova

VIVALDI, PIAZZOLLA, MORRICONE

DOMENICA 20 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

RINASCITE. DA PADOVA NEL MONDO: STORIE DI IMPRESE, SCIENZA, CULTURA

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DELLA CARITÀ via S.Francesco 61 | Padova

ALAN FRIEDMAN: IL PREZZO DEL FUTURO

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE | ORE 18

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI piazza Eremitani 8 | Padova

I SEGRETI DI GIOTTO EVENTO SPECIALE

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE | ORE 18.30

GINGERGI VEGGIEPOP RESTAURANT via Bronzetti 18 | Padova

CINQUE SENSI VEGGIE

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

100% CIOCCOLATO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | DALLE ORE 20.30

BARCO TEATRO via Orto Botanico 12 | Padova

ALBERTO MARCOMINI: L’ARTE CONTEMPORANEA DEL FORMAGGIO

DOMENICA 27 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE TRA PAROLE E MUSICA

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

TELMO PIEVANI: LA NATURA NON CI GIUDICA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA DEL ROMANINO piazza Eremitani 8 | Padova

GIAN ANTONIO STELLA INTERVISTA TITO BOERI

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE | ORE 18

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

GALA DELLE BOTTEGHE STORICHE PADOVANE

VENERDÌ 2 DICEMBRE | ORE 19

PALAZZO CONTI vicolo dei Conti 14 | Padova

DEGUSTANGO: 5 SENSI IN BALLO

SABATO 3 DICEMBRE | DALLE ORE 20.30

CAFFÈ LETTERARIO TRECCANI via Umberto I° 2/8 | Padova

CENA IN MUSICA: ELISA PALADIN & FRIENDS

DOMENICA 4 DICEMBRE | ORE 17

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

CARTONI ANIMATI IN JAZZ

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE | ORE 21.15

TEATRO MADDALENE via S. Giovanni da Verdara 40 | Padova

TRENT'ANNI SCRITTI E SUONATI PRIMA ASSOLUTA

SABATO 10 DICEMBRE | ORE 17

GELATERIA LA ROMANA piazzetta Milano | Padova

NOTE GOSPEL CON SUMMERTIME LAB

