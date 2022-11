Novembre PataVino 2022, tutti gli eventi della settimana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 21/11/2022 al 27/11/2022 Orario non disponibile

Torna anche quest'anno Novembre Patavino con la sua nona stagione che coinvolgerà tutta la città dal 4 novembre al 10 dicembre. Un Festival che a ogni edizione propone eventi di assoluto livello con ospiti di fama nazionale ma anche iniziative culturali e conviviali per promuovere le eccellenze artistiche ed enogastronomiche del nostro territorio.

Per questa edizione la rassegna propone tre diversi format e più di un mese di eventi di altissima qualità. Un vero e proprio festival che invaderà la città e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di concerti, degustazioni, visite guidate, spettacoli e reading letterari.

Saranno più di 30 gli appuntamenti tra eventi in presenza e contenuti video per promuovere le eccellenze culturali ed enogastronomiche del territorio.

Tra i protagonisti Alan Friedman, Beppe Severgnini, Daniela Lucangeli, Telmo Pievani, Silvia Gorgi, Gian Antonio Stella, Anna Maria Cattelan, Tito Boeri, Massimo Carlotto e Alberto Marcomini.

Ecco i format di questa edizione:

Padova Meravigliosa tra arte, parole e musica

Incontri, concerti, visite guidate e reading teatrali nelle sale più belle della città, inclusi i siti inseriti nella World Heritage List dell’UNESCO

Storie e sapori del territorio

Degustazioni, workshop e cene gourmet in ristoranti, enoteche, caffè storici e bistrot per valorizzare le tipicità dei sapori del territorio e far vivere nuove esperienze enogastronomiche.

Vini & Cicchetti

Video-interviste per promuovere i prodotti del territorio attraverso un tour di enoteche, ristoranti e bistrot ad assaggiare i cicchetti più gustosi abbinati ai vini dei Colli Euganei.

Programma completo sul sito www.novembrepatavino.it e sui canali social Suoni Patavini

Lunedì 21 novembre | ore 18

Sala della Carità | via S. Francesco 61 | Padova

ALAN FRIEDMAN: IL PREZZO DEL FUTURO

con Alan Friedman

modera l'incontro Romano Cappellari docente di marketing dell'Università di Padova e curatore del canale Telegram romanocappellari - marketing in pillole

La Sala della Carità – luogo di grande suggestione sulle cui pareti si può ammirare un ciclo di affreschi di Dario Varotari – ospita un evento speciale con il giornalista e scrittore statunitense Alan Friedman.

Qual è il futuro dell’economia italiana? Quanto sarà profondo il danno che la guerra in Ucraina apporterà alla ripresa e quale sarà l’impatto dell’emergenza energetica sulla transizione ecologica?

Ecco alcuni dei quesiti a cui risponde Friedman nel ritratto vivido e profondo di un paese al bivio, una nazione travolta prima dalla pandemia e poi da una situazione geopolitica radicalmente mutata. L’Italia ha le abilità e i mezzi per riemergere più forte dopo anni di crisi, ora deve dimostrare di volerlo davvero.

Il prezzo del futuro è una guida per evitare i pericoli e le trappole di un percorso accidentato e imboccare la strada giusta, ma anche per riflettere sul passato e cercare di non ripetere gli stessi errori.

INGRESSO: gratuito fino a esaurimento posti

PRENOTAZIONE: obbligatoria su https://bit.ly/3WGqVCF

Mercoledì 23 novembre | ore 18

Cappella degli Scrovegni | piazza degli Eremitani 8 | Padova

I SEGRETI DI GIOTTO Evento Speciale

Un evento speciale in uno dei luoghi simbolo della città di Padova: la Cappella degli Scrovegni, il capolavoro assoluto di Giotto, affrescato agli inizi del Trecento e ancor oggi ammirabile in uno straordinario stato di conservazione con il suo magnifico cielo blu stellato.

Si tratta dell'opera che segna il passaggio epocale dall'arte antica all'arte moderna, dove Giotto compie una vera rivoluzione artistica: anticipa il Rinascimento nella ricerca di una spazialità prospettica e nel dare centralità all'uomo, alla sua fisicità e alle sue emozioni.

A condurre il pubblico in questa visita guidata Federica Millozzi, responsabile dell'Ufficio Patrimonio Mondiale "I cicli affrescati del XIV secolo di Padova" inseriti nella World Heritage List dell'UNESCO nel 2021.

L’evento si concluderà con una degustazione offerta dal Consorzio Vini Colli Euganei nella Caffetteria dei Musei Civici Eremitani.

INGRESSO: 15 euro

PRENOTAZIONE: obbligatoria su https://bit.ly/3UokRNr

Giovedì 24 novembre | ore 18.30

GingerGi VeggiePop Restaurant | via Bronzetti 18 | Padova

CINQUE SENSI VEGGIE

Un viaggio sensoriale per imparare a preparare alcuni dei piatti della tradizione italiana rivisitati in chiave Veggie. Dalle maionesi alla Carbonara, dalle frittate alla Cacio e Pepe.

Gli chef di GingerGi sveleranno i segreti per rendere appetitosi i piatti senza usare ingredienti di origine animale: più leggerezza nel piatto, più attenzione all’ambiente.

Un'esperienza innovativa che si rivolge a coloro che, ogni tanto o sempre, vogliono mangiare cibo leggero e sano senza compromessi nel gusto. Ciò che caratterizza la cucina di GingerGi è proprio la proposta di piatti veggie alla portata di tutti conservando i sapori della natura e rendendoli adatti anche al palato di chi è abituato al cibo tradizionale.

La serata sarà accompagnata dalle innovative bevande a base di tè kombucha di BOAZ e dagli straordinari vini naturali della cantina Le Volpi.

INGRESSO: 10 euro

PRENOTAZIONE: obbligatoria su https://gingergi.com/

PER INFORMAZIONI: 391 7206006 | info@gingergi.com

Venerdì 25 novembre | ore 17.30

Sala Bianca Caffè Pedrocchi | via VIII Febbraio 15 | Padova

100% CIOCCOLATO

in collaborazione con Art&Ciocc, Caffè Pedrocchi

e Consorzio Vini dei Colli Euganei

Art&Ciocc è un evento itinerante completamente dedicato al cioccolato artigianale di qualità, che torna nel centro storico di Padova per la sua XIV edizione, dal 24 al 27 novembre.

In occasione di Novembre PataVino andremo a scoprire la storia del cioccolato, le diverse tipologie e origini, il suo profilo nutrizionale e i processi di produzione con un approfondimento anche sugli abbinamenti possibili con i vini del nostro territorio e sui trucchi dei maestri cioccolatieri, aprendo le porte del loro mondo.

L'incontro sarà arricchito da una degustazione di cioccolato con un particolare abbinamento di vini e un assaggio della celebre “torta Pedrocchi”.

Evento benefico a sostegno dell'associazione Gioco e Benessere in Pediatria.

INGRESSO: 5 euro

PRENOTAZIONE: obbligatoria su https://bit.ly/3hvl3w1

Venerdì 25 novembre | dalle ore 20.30

Barco Teatro via Orto Botanico 12 | Padova

ALBERTO MARCOMINI:

L’ARTE CONTEMPORANEA DEL FORMAGGIO

in collaborazione con Enoteca La Mia Cantina e CLafè Lab

Nel mondo caseario, la fase dell’affinamento si può considerare a tutti gli effetti un’arte dove l’artista, detto affinatore, con la sua capacità di scegliere un prodotto di partenza di qualità lo trasforma rendendolo qualcosa di unico. Lo sa bene Alberto Marcomini – giornalista con esperienza trentennale nel settore, conosciuto come “Il signore dei formaggi” - che vi guiderà nella degustazione sapientemente accompagnata da una selezione di vini predisposta per l’occasione dagli esperti enologi de La Mia Cantina.

Un evento imperdibile per gli amanti dell'enogastronomia proposto in una location prestigiosa nel cuore di Padova, il Barco Teatro, spazio polifunzionale che ospita concerti, spettacoli teatrali, eventi enogastronomici, convegni, mostre d’arte, corsi di formazione ed eventi aziendali.

INGRESSO: 50 euro

INFO E PRENOTAZIONI: info@barcoteatro.it | 375 5764000

Domenica 27 novembre | ore 18

Sala Carmeli | via Galileo Galilei 36 | Padova

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

TRA PAROLE E MUSICA

con Angela Forin musicologa

Gian-Luca Zoccatelli compositore e polistrumentista

Ennio Morricone non ha bisogno di presentazioni: è universalmente considerato uno dei massimi autori di musica per film. Maestro di colonne sonore indimenticabili, ma soprattutto un grande comunicatore tra musica e immagini, un artista complesso e ricco di sfaccettature.

In un incontro tra parole e musica – nella splendida Sala Carmeli, antica biblioteca con un'imponente volta mirabilmente affrescata dal veronese Giuseppe Gru – la musicologa Angela Forin e il compositore e polistrumentista Gian-Luca Zoccatelli omaggiano la storia di un artista colto, votato alla sperimentazione, un compositore senza frontiere capace di portare la sua ricerca anche nell’immediatezza della musica Pop.

INGRESSO: gratuito fino a esaurimento posti

PRENOTAZIONE: obbligatoria su https://bit.ly/3zZAYsA

La rassegna

La rassegna è curata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Main sponsor Banca Patavina. Sponsor Autoserenissima Land Rover, In's Mercato, Stylplex, Venice Promex, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Padova e Easy Network.

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungeranno anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi che verranno promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il palinsesto completo dei video, insieme al programma dettagliato degli eventi, è disponibile sul sito www.novembrepatavino.it

Prossimi eventi in programma

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DELLA CARITÀ via S.Francesco 61 | Padova

ALAN FRIEDMAN: IL PREZZO DEL FUTURO

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE | ORE 18

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI piazza Eremitani 8 | Padova

I SEGRETI DI GIOTTO EVENTO SPECIALE

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE | ORE 18.30

GINGERGI VEGGIEPOP RESTAURANT via Bronzetti 18 | Padova

CINQUE SENSI VEGGIE

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

100% CIOCCOLATO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | DALLE ORE 20.30

BARCO TEATRO via Orto Botanico 12 | Padova

ALBERTO MARCOMINI: L’ARTE CONTEMPORANEA DEL FORMAGGIO

DOMENICA 27 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE TRA PAROLE E MUSICA

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

TELMO PIEVANI: LA NATURA NON CI GIUDICA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA DEL ROMANINO piazza Eremitani 8 | Padova

GIAN ANTONIO STELLA INTERVISTA TITO BOERI

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE | ORE 18

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

GALA DELLE BOTTEGHE STORICHE PADOVANE

VENERDÌ 2 DICEMBRE | ORE 19

PALAZZO CONTI vicolo dei Conti 14 | Padova

DEGUSTANGO: 5 SENSI IN BALLO

SABATO 3 DICEMBRE | DALLE ORE 20.30

CAFFÈ LETTERARIO TRECCANI via Umberto I° 2/8 | Padova

CENA IN MUSICA: ELISA PALADIN & FRIENDS

DOMENICA 4 DICEMBRE | ORE 17

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

CARTONI ANIMATI IN JAZZ

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE | ORE 21.15

TEATRO MADDALENE via S. Giovanni da Verdara 40 | Padova

TRENT'ANNI SCRITTI E SUONATI PRIMA ASSOLUTA

SABATO 10 DICEMBRE | ORE 17

GELATERIA LA ROMANA piazzetta Milano | Padova

NOTE GOSPEL CON SUMMERTIME LAB

Foto articolo da comunicato stampa