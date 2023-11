Novembre PataVino 2023, tutti gli eventi della settimana

Prezzo non disponibile

Prende il via novembre Patavino che con la sua decima stagione coinvolgerà tutta la città dal 4 novembre al 6 dicembre. Un traguardo importante per una rassegna che ha l’obiettivo di celebrare i luoghi incantevoli e le bellezze di Padova e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Conferenze, concerti, visite guidate, workshop, degustazioni e contenuti video, con un totale di oltre trenta eventi che si svolgeranno in tutta la città, abbracciando i luoghi più caratteristici, tra cui i siti UNESCO della Padova Urbs Picta.

Dopo il successo ormai consolidato delle scorse edizioni la rassegna – ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori e promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il contributo della Provincia di Padova – propone anche quest’anno un programma che è frutto della sinergia tra enti pubblici, istituzioni, commercianti, aziende, associazioni culturali, artisti e produttori, che parteciperanno alle iniziative in una logica di rete che abbraccerà la città per promuovere al meglio il territorio e le sue numerose eccellenze. Il palinsesto completo dei video, insieme al programma dettagliato degli eventi, è disponibile sul sito www.novembrepatavino.it e sui canali social ufficiali @suonipatavini.

Sabato 4 novembre

Domenica 5 novembre

Un viaggio di oltre un mese in alcuni dei palcoscenici più prestigiosi per valorizzare artisti, operatori culturali, commercianti e produttori locali che rappresentano una parte sempre più importante dell'identità e del patrimonio di Padova.

Numerosi i partner che contribuiscono alla realizzazione del festival: a cominciare dal main sponsor Banca Patavina – istituto che da sempre supporta il territorio attraverso iniziative di carattere culturale e sociale e che rinnova per il sesto anno consecutivo il suo sostegno al progetto – per proseguire poi con gli sponsor Kia Autoserenissima (presente sin dalla prima edizione), IN’s Mercato, Stylplex e Giuriolo&Pandolfo Assicuratori. Importanti anche le partnership con Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Caffè Pedrocchi, Roberto Callegari Gioielli, Coldiretti Padova e Campagna Amica. E le collaborazioni di prestigiose istituzioni come la Camera di Commercio di Padova, Venice Promex, la Basilica di Sant’Antonio, la Diocesi di Padova, l’Università degli Studi di Padova, l’Ordine di Padova Eccellenti e l’Associazione Club Vecia Padova. Media partner della rassegna Radio Padova e EasyRock che promuoveranno i contenuti di novembre Patavino attraverso interviste esclusive e campagne promozionali.

Tutti gli appuntamenti di novembre Patavino sono su prenotazione fino a esaurimento posti al link novembrepatavino.it con alcuni eventi ad ingresso gratuito e altri con contributo di beneficenza per sostenere alcune importanti realtà del territorio come le onlus Gioco e Benessere in Pediatria e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti o i progetti di restauro e conservazione del Battistero del Duomo e del Museo Antoniano.

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungeranno cinque contenuti video, con contributi esclusivi che verranno promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini) grazie alla collaborazione con la blogger Cristina Papini, fondatrice di Galline Padovane che porterà il pubblico a scoprire i luoghi più suggestivi della città.

https://suonipatavini.it/eventi/novembre-patavino-2023

Il programmma

NOVEMBRE PATAVINO

cultura, sapori e territorio

X edizione

Padova | 4 novembre - 6 dicembre 2023

SABATO 4 NOVEMBRE | ORE 18

LIUTERIA VENETA DI ENRICO MEDAGLIA via Barbarigo 17/a | Padova

ARTIGIANI DELL’ARTE: I VIOLINI DI ENRICO MEDAGLIA

LIUTERIA VENETA DI ENRICO MEDAGLIA via Barbarigo 17/a | Padova DOMENICA 5 NOVEMBRE | ORE 10:30

ORTO BOTANICO via Orto Botanico 15 | Padova

I SEGRETI DELL'ORTO BOTANICO

ORTO BOTANICO via Orto Botanico 15 | Padova DOMENICA 5 NOVEMBRE | ORE 18:30

ORATORIO DI SAN GIORGIO piazza del Santo | Padova

IN QUELLA LUCE LÌ – SINGING HILDEGARD

ORATORIO DI SAN GIORGIO piazza del Santo | Padova MARTEDÌ 7 NOVEMBRE | ORE 18

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

TERRITORIO DIV INO – MASTERCLASS SUI VINI DEI COLLI EUGANEI

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE | ORE 17:30

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova

HEALTH CHEF & IOV – INSIEME PER STARE BENE

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE E ATTIVITÀ SPORTIVA: UNA COMBINAZIONE VINCENTE

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE | ORE 18

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

I CINQUE SENSI DEL VINO

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE | ORE 17

SALA DEL ROMANINO MUSEI CIVICI EREMITANI piazza Eremitani 8 | Padova

GUARIRE IL PAZIENTE, CURARE LA PERSONA

SALA DEL ROMANINO MUSEI CIVICI EREMITANI piazza Eremitani 8 | Padova VENERDÌ 10 NOVEMBRE | ORE 18:30

BATTISTERO DELLA CATTEDRALE piazza Duomo | Padova

BREATH: NOTE DI FIATI AL BATTISTERO DEL DUOMO

BATTISTERO DELLA CATTEDRALE piazza Duomo | Padova SABATO 11 NOVEMBRE | ORE 18

FOYER TEATRO VERDI via dei Livello 32 | Padova

OMAGGIO ALLA CANZONE FRANCESE

FOYER TEATRO VERDI via dei Livello 32 | Padova DOMENICA 12 NOVEMBRE | ORE 10:45

PRATO DELLA VALLE Prato della Valle | Padova

ALLA SCOPERTA DI PRATO DELLA VALLE

PRATO DELLA VALLE Prato della Valle | Padova DOMENICA 12 NOVEMBRE | ORE 17

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

IVANO DIONIGI E UMBERTO CURI: L’APOCALISSE DI LUCREZIO. POLITICA, RELIGIONE, AMORE

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova MARTEDÌ 14 NOVEMBRE | ORE 18:30

PALAZZO SANTO STEFANO piazza Antenore | Padova

GRAN CONCERTO CLASSICO

PALAZZO SANTO STEFANO piazza Antenore | Padova MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DEI GIGANTI PALAZZO LIVIANO piazza Capitaniato 7 | Padova

OSCAR FARINETTI: 10 MOSSE PER AFFRONTARE IL FUTURO

SALA DEI GIGANTI PALAZZO LIVIANO piazza Capitaniato 7 | Padova GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE | ORE 16:30

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova

A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova VENERDÌ 17 NOVEMBRE | ORE 17

AULA MAGNA DI PALAZZO BO via VIII Febbraio 2 | Padova

PREMIAZIONE DEI PADOVANI ECCELLENTI 2023

AULA MAGNA DI PALAZZO BO via VIII Febbraio 2 | Padova DOMENICA 19 NOVEMBRE | ORE 11

PRATO DELLA VALLE Prato della Valle | Padova

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO TRA SWING, COLLEZIONISMO E VINTAGE

PRATO DELLA VALLE Prato della Valle | Padova DOMENICA 19 NOVEMBRE | ORE 18:30

SCOLETTA DEL SANTO piazza del Santo | Padova

IL BAROCCO NELLE AMERICHE

SCOLETTA DEL SANTO piazza del Santo | Padova MARTEDÌ 21 NOVEMBRE | ORE 21

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

PADOVA, CITTÀ FELICE

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE | ORE 21

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

BEPPE SEVERGNINI: LA MOBILITÀ SOSTENIBILE TRA PRESENTE E FUTURO

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE | ORE 18

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

CONSUMANDO S’IMPARA EVENTO SPECIALE

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova VENERDÌ 24 NOVEMBRE | ORE 18

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

100% CIOCCOLATO

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova SABATO 25 NOVEMBRE NOVEMBRE | ORE 15:30

AGORÀ CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

DAL VIGNETO AL CALICE: UN VIAGGIO NEL FUTURO DEL VINO

AGORÀ CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova DOMENICA 26 NOVEMBRE | ORE 17

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

MARIA CALLAS. LA DIVA UMANA

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova MARTEDÌ 28 NOVEMBRE | ORE 21

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

GIAN ANTONIO STELLA INTERVISTA ANDREA GIULIACCI

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE | ORE 18

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

GALA DELLE BOTTEGHE STORICHE PADOVANE

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE | ORE 21:15

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

LELLA COSTA, MASSIMO CARLOTTO, MAURIZIO CAMARDI: DIALOGHI SULL'AMBIENTE PRIMA ASSOLUTA

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova VENERDÌ 1 DICEMBRE | ORE 18:30

KIA AUTOSERENISSIMA via Uruguay 27 | Padova

PAOLO VENTURINI: IMPRESE DA RECORD AI CONFINI DELLA TERRA

KIA AUTOSERENISSIMA via Uruguay 27 | Padova SABATO 2 DICEMBRE | ORE 18

LIBRERIA LAFORMADELIBRO via del Carmine 6 | Padova

STORIE D’ORIENTE: ALLA SCOPERTA DEL GIAPPONE

LIBRERIA LAFORMADELIBRO via del Carmine 6 | Padova DOMENICA 3 DICEMBRE | ORE 18

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

NEL MARE DEI SOGNI: IL MONDO DI LUCIO DALLA

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova MARTEDÌ 5 DICEMBRE | ORE 18

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI piazza Eremitani 8 | Padova

I SEGRETI DI GIOTTO EVENTO SPECIALE

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI piazza Eremitani 8 | Padova MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE | ORE 21:15

TEATRO MADDALENE via S. Giovanni di Verdara 40 | Padova

ALLA SCOPERTA DELL’AFRICA CON PATRIZIO ROVERSI

Programma completo, info e prenotazioni su www.novembrepatavino.it

