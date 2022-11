Novembre PataVino 2022, tutti gli eventi della settimana

Arte, cultura, creatività e relazioni umane sono gli ingredienti dell’evento Ricetta per la Felicità, in programma martedì 8 novembre alle ore 21. Nella splendida cornice della Sala Carmeli, antica biblioteca affrescata dal veronese Giuseppe Gru, si alterneranno alcuni protagonisti del progetto Essere Padova. Artisti, Artigiani, Commercianti, Professionisti al servizio del Bene Comune della Città. Ogni ospite, presentato da Adriano Cassin, supportato da Fabrizio Penso, contribuirà con un ingrediente della Ricetta, un tema capace di generare un cambiamento nel modo di vedere la realtà. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Prenotazione su novembrepatavino.it

Venerdì 11 novembre

La giornata di venerdì 11 novembre sarà dedicata interamente alla città di Padova, un viaggio alla scoperta delle tracce che parlano di una città ricca. Prima centro dei Veneti, poi città romana, l’antica Patavium è stata una città popolosa, con un grande porto fluviale, ponti e bellissimi edifici pubblici. Dimore private arricchite da giardini e necropoli punteggiate da monumenti importanti. Patavium è stata la città di Tito Livio. Proprio le sue parole, insieme a quelle di altri patavini, accompagneranno, la scoperta di ciò che oggi è divenuto invisibile. L’appuntamento, alle ore 18.30, dal titolo Alla scoperta della Padova antica: storia, archeologia, racconti presso la Sala della Gran Guardia, sarà accompagnato da Francesca Veronese, archeologa e direttore dei Musei Civici di Padova insieme ad Erica Taffara e Pierantonio Rizzato voci recitanti in collaborazione con Associazione Club Vecia Padova, Xearte e Teatri Off Padova. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Prenotazione su novembrepatavino.it

Ad aprire venerdì 11 novembre il format Storie e sapori del territorio dedicato alla valorizzazione delle tipicità dei sapori del luogo e a nuove esperienze enogastronomiche, una serata dedicata alla festa di San Martino. Per l’occasione i commercianti di Borgo del Carmine dalle 18.30 propongono un percorso enogastronomico ispirato al territorio e alla stagionalità dei suoi prodotti come la zucca e le castagne. L’evento è promosso da Salumeria Al Carmine, Bar 10, Pescheria Bragosso, Al Traguardo, Pasticceria Wiennese, Navigazione Brenta e Laguna e Gelateria crema e cioccolato. Il tutto accompagnato dai migliori vini dei Colli Euganei. A fare da scenografia alla serata la Chiesa del Carmine, la Torre di Ezzelino e la Porta Molino. Un modo diverso per far riscoprire il patrimonio architettonico patavino in un quartiere che è un vero gioiello ricco di eccellenze enogastronomiche e artistiche. Info e prenotazioni 0496895881 o info@salumeriaalcarmine.it

Sabato 12 novembre

Conversazioni filosofiche con Francesco Valagussa e Adone Brandalise è l’appuntamento di sabato 12 novembre. Un dialogo sul ruolo e la funzione che l’arte da sempre ha svolto nelle culture più diverse e sui profondi cambiamenti che attraversano lo spazio dell’estetica nell’orizzonte contemporaneo. L’evento in collaborazione con Filosofie di Vita è previsto alle ore 18 presso lo Spazio35 del Centro Culturale Altinate San Gaetano. Ingresso con contributo responsabile di 5 euro. Prenotazione su novembrepatavino.it

In occasione di Novembre PataVino, l’Enoteca Mediterranea di Via del Carmine 6a, propone sabato 12 novembre alle ore 19 una serata di degustazione di prodotti e vini a chilometro zero.

Un viaggio culinario alla scoperta del territorio patavino fra antiche tradizioni culinarie e piccole aziende agroalimentari e vitivinicole. Formaggi, carni equine e di corte la faranno da padroni, senza dimenticare le nostre amate giuggiole e vini di alta qualità, tra i quali presenteremo le annate storiche di una cantina dalla lunga tradizione. Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni 049 9817482; info@enotecamediterranea.it

Domenica 13 novembre

Una promenade mattutina tra arte ed enogastronomia nel cuore della città è la proposta di domenica 13 novembre. Un intreccio di storie, profumi, aneddoti e sapori. Un'occasione per scoprire uno dei luoghi simbolo della città di Padova – il Mercato Sotto il Salone – e le piazze che lo circondano. Un tour di 45 minuti accompagnati dalla guida turistica Maila Bertoli nelle principali piazze della città – Erbe, Signori, Frutta, passando per il Sotto il Salone – rivivendo il passato di questi luoghi. Dagli antichi Veneti, attraverso le botteghe di un tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Evento abbinato a una degustazione presso il Bar Romeo, uno dei locali storici del Sotto il Salone. Il ritrovo è alle 10.45 vicino alla fontana di Piazza delle Erbe. Ingresso a pagamento 5 € con prenotazione obbligatoria su novembrepatavino.it

Nel pomeriggio l’Oratorio di San Giorgio ospiterà alle ore 18.30, il concerto del Coro di voci bianche Cesare Pollini, fondato nel 2007 e composto da trenta ragazzi dai 7 ai 18 anni sotto la direzione di Marina Malavasi. Il suo repertorio spazia tra gli autori classici di ogni tempo (Haendel, Haydn, Mendelssohn, Saint-Saens, Bernstein, Fauré, Délibes, Krasa, Rutter) con particolare attenzione alle composizioni di autori italiani contemporanei. Il coro è diretto da Marina Malavasi e al pianoforte Alessandro Kirschner. L’evento è in collaborazione con Veneranda Arca del Santo e Basilica del Santo, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Prenotazione su novembrepatavino.it

La rassegna

La rassegna è curata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Main sponsor Banca Patavina. Sponsor Autoserenissima Land Rover, In's Mercato, Stylplex, Venice Promex, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Padova e Easy Network.

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungeranno anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi che verranno promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il palinsesto completo dei video, insieme al programma dettagliato degli eventi, è disponibile sul sito www.novembrepatavino.it

Prossimi eventi in programma

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE | ORE 21

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

ESSERE PADOVA: UNA RICETTA PER LA FELICITÀ

VENERDÌ 11 NOVEMBRE | ORE 18.30

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova

ALLA SCOPERTA DELLA PADOVA ANTICA: STORIA, ARCHEOLOGIA, RACCONTI

VENERDÌ 11 NOVEMBRE | DALLE ORE 18.30

BORGO DEL CARMINE piazza Petrarca | Padova

IL VENERDÌ AL CARMINE: ESPLORA, SOGNA, SCOPRI E DEGUSTA

SABATO 12 NOVEMBRE | ORE 18

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

ARTE E FILOSOFIA: FRANCESCO VALAGUSSA INCONTRA ADONE BRANDALISE

SABATO 12 NOVEMBRE | DALLE ORE 19

ENOTECA MEDITERRANEA via del Carmine 6a | Padova

SLOW FOOD & WINE A KM0

DOMENICA 13 NOVEMBRE | ORE 11

MERCATO SOTTO IL SALONE piazza delle Erbe e piazza dei Frutti | Padova

LE PIAZZE DEL GUSTO

DOMENICA 13 NOVEMBRE | ORE 18.30

ORATORIO DI SAN GIORGIO piazza del Santo | Padova

CORO DI VOCI BIANCHE CESARE POLLINI

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DELLA CARITÀ via S.Francesco 61 | Padova

BEPPE SEVERGNINI: 50 MOTIVI PER ESSERE ITALIANI

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE | ORE 18.30

BATTISTERO DELLA CATTEDRALE piazza Duomo | Padova

NOTE DI CHITARRA AL BATTISTERO DEL DUOMO

SABATO 19 NOVEMBRE | ORE 18

FOYER TEATRO VERDI via dei Livello 32 | Padova

VIVALDI, PIAZZOLLA, MORRICONE

DOMENICA 20 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

RINASCITE. DA PADOVA NEL MONDO: STORIE DI IMPRESE, SCIENZA, CULTURA

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DELLA CARITÀ via S.Francesco 61 | Padova

ALAN FRIEDMAN: IL PREZZO DEL FUTURO

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE | ORE 18

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI piazza Eremitani 8 | Padova

I SEGRETI DI GIOTTO EVENTO SPECIALE

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE | ORE 18.30

GINGERGI VEGGIEPOP RESTAURANT via Bronzetti 18 | Padova

CINQUE SENSI VEGGIE

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

100% CIOCCOLATO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | DALLE ORE 20.30

BARCO TEATRO via Orto Botanico 12 | Padova

ALBERTO MARCOMINI: L’ARTE CONTEMPORANEA DEL FORMAGGIO

DOMENICA 27 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE TRA PAROLE E MUSICA

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

TELMO PIEVANI: LA NATURA NON CI GIUDICA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA DEL ROMANINO piazza Eremitani 8 | Padova

GIAN ANTONIO STELLA INTERVISTA TITO BOERI

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE | ORE 18

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

GALA DELLE BOTTEGHE STORICHE PADOVANE

VENERDÌ 2 DICEMBRE | ORE 19

PALAZZO CONTI vicolo dei Conti 14 | Padova

DEGUSTANGO: 5 SENSI IN BALLO

SABATO 3 DICEMBRE | DALLE ORE 20.30

CAFFÈ LETTERARIO TRECCANI via Umberto I° 2/8 | Padova

CENA IN MUSICA: ELISA PALADIN & FRIENDS

DOMENICA 4 DICEMBRE | ORE 17

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

CARTONI ANIMATI IN JAZZ

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE | ORE 21.15

TEATRO MADDALENE via S. Giovanni da Verdara 40 | Padova

TRENT'ANNI SCRITTI E SUONATI PRIMA ASSOLUTA

SABATO 10 DICEMBRE | ORE 17

GELATERIA LA ROMANA piazzetta Milano | Padova

NOTE GOSPEL CON SUMMERTIME LAB