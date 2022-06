Noyz Narcos a Sherwood Festival

La seconda data di Sherwood, prevista per giovedì 16 giugno e co-prodotta con Snackulture, rivedrà protagonista, dopo la fantastica esibizione del 2018, l’iconico rapper romano Noyz Narcos, pronto a salire sul palco con il suo ultimo grande successo “Virus”.

Uscito a quattro anni di distanza dal precedente Enemy (che Noyz ai tempi aveva presentato come l'ultimo album che avrebbe pubblicato), Virus è stato annunciato l'8 dicembre 2021 tramite un trailer che diceva: «Sono passati 20 anni, tutto è cambiato per non cambiare niente: siete cambiati solo voi. Avevo deciso di lasciare ma non posso, per potermi liberare di questo mostro devo lasciarlo sfogare ancora. Oltre alla plastica e ai rifiuti tossici, sotto ai tombini di questo Paese c'è ancora tanta merda che scorre e aspetta solo il momento giusto per venire a galla. La mia musica è sempre stata una piaga per il sistema, come un virus, che nel tempo ha continuato a mutare per diventare più forte dell'organismo che ha scelto di abitare. La roba nuova in arrivo è una minaccia per chiunque la ascolti. Ma soprattutto per me.»

In un solo giorno l'album ha totalizzato 4.919.740 streaming su Spotify, tutte le canzoni dell'album hanno debuttato in Top 50 Italia e ha debuttato al primo posto degli album in Italia nella classifica settimanale. Inoltre l'album è stato certificato disco d'oro dalla FIMI in una settimana.

Il 17 dicembre successivo esce il docu-film Noyz Narcos - Dope Boys Alphabet, disponibile su LIVENow e tre giorni dopo su Prime Video, che ripercorre la carriera di Noyz e racconta la lavorazione di Virus.

Ad aprire il live dell’artista di punta, saranno il suo amico fraterno e collaboratore in alcuni dei suoi più importanti progetti Gemello e l’emergente rapper padovano Orli.

Sherwood

Con più di 150.000 utenti solo nell’ultima edizione, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: lo Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, lo Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2019 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come lo Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

